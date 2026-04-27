Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор

Российские автолюбители нашли лазейку в бесконечной гонке с государственными сборами. Вместо безликих пластиковых обмылков из салонов, люди массово переключаются на 30-летние легенды. Mercedes, BMW и Porsche теперь летят в Россию не ради комфорта, а как спасательный круг от обременительного утильсбора. Это не просто покупка, это бегство в эпоху стального железа.

Молодая женщина выбирает машину в автосалоне

Железный характер против бумажных правил

Спрос на немецких «старичков» подскочил в полтора раза. Аппетиты аудитории понятны: когда за современный кроссовер приходится отдавать внушительную сумму в бюджет, выгоднее притащить из Европы «янгтаймер». Золотой стандарт — Mercedes-Benz W124 и величественный W126. Разумеется, цены на подержанные машины сейчас — это отдельный вид боли, но инвесторы в историю готовы платить.

«Россияне скупают 30-летние Mercedes, BMW и Porsche из Европы — за них не надо платить утильсбор», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

"Покупка тридцатилетней техники — это ставка на эксклюзивность, а не на практичность. Впрочем, логика понятна: когда новые авто дешевеют крайне неохотно, коллекционные экземпляры становятся убежищем для капитала", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов Денис Крылов.

За доставку и все прелести таможенной «растаможки» порой просят до 10 миллионов рублей. Это «входной билет» в мир настоящего металла, где автомобильные опции прошлого не глючат, зато требуют любви. Удивляет другое: даже несмотря на риски, при выборе самых желанных машин, люди голосуют за классику. Это логичный ответ рынку на серьезные колебания в продажах.

"Техническое состояние такого транспорта — лотерея. Можно купить икону стиля, а можно ведро с гайками, требующее бесконечных вложений в электрику и узлы, которые уже не выпускают", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Тип авто Основной выигрыш
Ретро (30+ лет) Отсутствие утильсбора
Свежий импорт Высокий технологический сбор

С апреля правила игры изменились. Те, кто привык гонять технику через Казахстан, столкнулись с суровой реальностью. Теперь регистрация пригнанных авто стала больше напоминать упражнение по выживанию. Конституционный суд при этом активно разбирает кейсы с рабочей техникой, давая понять: халявы не будет.

"Любой ввоз — это договор с таможней. Если вы надеетесь обойти систему за счет возраста ТС, готовьтесь к жесткому контролю документов и экспертной оценке стоимости", — предупредил в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о ввозе авто

Почему именно 30-летние авто?

В силу законодательных норм, транспортные средства старше определенного возраста классифицируются как антикварные, что позволяет избежать уплаты утильсбора в стандартном порядке.

Выгодно ли это сейчас?

Экономия на сборе часто перекрывается стоимостью доставки, таможенным оформлением и последующим дорогостоящим ремонтом раритетной техники.

Где подвох?

Сложности с поиском запчастей, риск получить «убитый» кузов и повышенное внимание со стороны инспекторов ГИБДД к старым номерам и документам.

Изменится ли ситуация с импортом?

Государство регулярно ужесточает контроль за ввозом, закрывая лазейки для массового импорта, что делает любую схему временной.

Читайте также

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Михаил Лазарев
Лазарев Михаил Сергеевич — инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Накрутка против закона: в селе Вострецово выявлено завышение стоимости продуктов на 94 процента
Разрушительный отдых: в Курском районе памятник археологии пал жертвой комфорта туристов
В селе Кирово в ЕАО введён карантин: лептоспироз создаёт серьёзную угрозу для скотоводства
Зубастая экспансия: как американская норка захватывает территории Якутки и Чукотки
Домашние задания под вопросом: как ИИ заставляет школу менять подход к самостоятельной работе
Секреты иранской нефтяной логистики подрывают трёхдневный ультиматум Трампа
Забудьте о блокаде: Иран предлагает США новый поэтапный план урегулирования
Ревизия науки в Тамбове: как 100 объектов изменят экономику Черноземья к 2036 году
Сидячий образ жизни убивает тихо: врачи раскрыли главные риски для сердца и сахара
Опасные ловушки дешевых хостелов: как реестр спасает туристов от мошенников онлайн схем
Прощай, слепота: три надежных способа восстановить свет фар в домашних условиях
Авто
Прощай, слепота: три надежных способа восстановить свет фар в домашних условиях
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Красота и стиль
Кроссовки уходят в тень: 3 пары обуви, которые делают образ дороже и удобнее
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Попытка поймать призрака: почему Буревестник стал неразрешимой загадкой для инженеров Пентагона
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Рынок аренды меняется: китайцы и иранцы стали главными арендаторами Подмосковья
Математический взрыв в сети: элементарная задача поставила в тупик даже отличников
Европейские авиакомпании отменяют тысячи рейсов
У соседа гниёт, а у нас — как с картинки: чудо-препарат спасает сад даже в холодную весну
Зубастая экспансия: как американская норка захватывает территории Якутки и Чукотки
Домашние задания под вопросом: как ИИ заставляет школу менять подход к самостоятельной работе
Собака буквально пьёт воздух во время еды: как остановить бесконечное бурление в животе
Застывшие эмоции: как хронический стресс формирует глубокие заломы у рта
На Луне вспыхнет искусственное солнце: NASA готовится к огневым испытаниям в невесомости
Эффект новой вещи за 40 рублей: готовим адскую смесь для тотальной дезинфекции старой подушки
Секреты иранской нефтяной логистики подрывают трёхдневный ультиматум Трампа
