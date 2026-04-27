Легальная лазейка на миллионы: россияне нашли способ кинуть государство и обойти утильсбор

Российские автолюбители нашли лазейку в бесконечной гонке с государственными сборами. Вместо безликих пластиковых обмылков из салонов, люди массово переключаются на 30-летние легенды. Mercedes, BMW и Porsche теперь летят в Россию не ради комфорта, а как спасательный круг от обременительного утильсбора. Это не просто покупка, это бегство в эпоху стального железа.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая женщина выбирает машину в автосалоне

Железный характер против бумажных правил

Спрос на немецких «старичков» подскочил в полтора раза. Аппетиты аудитории понятны: когда за современный кроссовер приходится отдавать внушительную сумму в бюджет, выгоднее притащить из Европы «янгтаймер». Золотой стандарт — Mercedes-Benz W124 и величественный W126. Разумеется, цены на подержанные машины сейчас — это отдельный вид боли, но инвесторы в историю готовы платить.

«Россияне скупают 30-летние Mercedes, BMW и Porsche из Европы — за них не надо платить утильсбор», — пишет telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

"Покупка тридцатилетней техники — это ставка на эксклюзивность, а не на практичность. Впрочем, логика понятна: когда новые авто дешевеют крайне неохотно, коллекционные экземпляры становятся убежищем для капитала", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов Денис Крылов.

За доставку и все прелести таможенной «растаможки» порой просят до 10 миллионов рублей. Это «входной билет» в мир настоящего металла, где автомобильные опции прошлого не глючат, зато требуют любви. Удивляет другое: даже несмотря на риски, при выборе самых желанных машин, люди голосуют за классику. Это логичный ответ рынку на серьезные колебания в продажах.

"Техническое состояние такого транспорта — лотерея. Можно купить икону стиля, а можно ведро с гайками, требующее бесконечных вложений в электрику и узлы, которые уже не выпускают", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Тип авто Основной выигрыш Ретро (30+ лет) Отсутствие утильсбора Свежий импорт Высокий технологический сбор

С апреля правила игры изменились. Те, кто привык гонять технику через Казахстан, столкнулись с суровой реальностью. Теперь регистрация пригнанных авто стала больше напоминать упражнение по выживанию. Конституционный суд при этом активно разбирает кейсы с рабочей техникой, давая понять: халявы не будет.

"Любой ввоз — это договор с таможней. Если вы надеетесь обойти систему за счет возраста ТС, готовьтесь к жесткому контролю документов и экспертной оценке стоимости", — предупредил в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы о ввозе авто

Почему именно 30-летние авто?

В силу законодательных норм, транспортные средства старше определенного возраста классифицируются как антикварные, что позволяет избежать уплаты утильсбора в стандартном порядке.

Выгодно ли это сейчас?

Экономия на сборе часто перекрывается стоимостью доставки, таможенным оформлением и последующим дорогостоящим ремонтом раритетной техники.

Где подвох?

Сложности с поиском запчастей, риск получить «убитый» кузов и повышенное внимание со стороны инспекторов ГИБДД к старым номерам и документам.

Изменится ли ситуация с импортом?

Государство регулярно ужесточает контроль за ввозом, закрывая лазейки для массового импорта, что делает любую схему временной.

