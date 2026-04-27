Автомобили-сироты: владельцы каких популярных китайских марок остались без сервиса

Российские автомобилисты столкнулись с серьезными трудностями при эксплуатации ряда транспортных средств из Поднебесной, которые лишились официальной технической поддержки. Эксперты выделили пять брендов, чье присутствие на отечественном рынке завершилось ликвидацией юридических лиц или полным банкротством материнских компаний.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ZOTYE T600

Трудности обслуживания ушедших автомобильных брендов

В список наиболее проблемных активов попали машины марок Lifan, Zotye, Haima, Brilliance и Hawtai, владельцы которых фактически остались один на один с техническими неисправностями. Вместе с тем, ситуация усугубляется тем, что дистрибьюторы этих компаний либо полностью прекратили свое существование, либо прошли процедуру реорганизации, не предусматривающую обязательств перед прежними клиентами. Стоит отметить, что наиболее массовым представителем этого перечня является бренд Lifan, который окончательно свернул продажи в 2022 году после признания банкротом в 2020 году.

Сегодня данная структура переименована в Lifan Technology и под контролем Geely Technology Group занимается исключительно выпуском электрокаров для коммерческого сектора, что исключает поддержку старых бензиновых моделей. Аналогичная судьба постигла и марку Zotye, которая поставляла кроссоверы T600 и Coupa, но не реализовала ни одного нового экземпляра за последние годы присутствия. Учитывая редкость данных моделей, найти необходимые комплектующие для ремонта сейчас крайне сложно, сообщает "За рулём".

По словам заместителя гендиректора по сервису "Авилона" Сергея Паршикова, проблема касается брендов, чьи официальные дистрибьюторы либо ушли с рынка полностью, либо просто прекратили существование как юридические лица.

Дефицит запчастей для редких моделей и банкротство заводов

В свою очередь, владельцы автомобилей марки Brilliance оказались в тупике из-за банкротства материнской компании Brilliance Automotive Holdings в Китае, произошедшего еще в 2020 году. На российском рынке бренд продвигал модели V5 и H530, которые к моменту прекращения продаж в 2021 году выглядели морально устаревшими на фоне технологичных конкурентов. В настоящее время поиск кузовных деталей и узлов двигателя для этих машин превратился в трудновыполнимую задачу.

Аналогичная участь постигла марку Haima, продажи которой достигли нулевых отметок весной 2024 года, что ознаменовало окончательный уход игрока с рынка. Не менее сложная ситуация сложилась вокруг бренда Hawtai, который завершил бизнес-активность в России еще четыре года назад, хотя формальная ликвидация юридического лица ООО "Хаотай Авто-Рус" была инициирована значительно позже.

Стоит напомнить, что до 2018 года сборка этих машин осуществлялась на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Потребителям предлагались кроссовер Boliger, конструктивно напоминающий Hyundai Santa Fe, и седан B21, созданный с оглядкой на Hyundai Sonata NF. Несмотря на локализацию, данные модели не снискали популярности, и сегодня их содержание требует от собственников огромных усилий по поиску деталей на вторичных рынках или зарубежных площадках.

Завершение эпохи первых китайских иномарок в России выявило значительные риски для вторичного рынка, где стоимость таких "автомобилей-сирот" стремительно падает. Отсутствие системных поставок запчастей и специализированного сервисного оборудования делает эксплуатацию Lifan, Zotye, Haima, Brilliance и Hawtai экономически нецелесообразной. Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям проявлять осторожность при выборе подержанных транспортных средств этих брендов, так как любая серьезная поломка может привести к длительному простою техники из-за невозможности оперативного ремонта.