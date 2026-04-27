Антон Воробьев

Автомобили-сироты: владельцы каких популярных китайских марок остались без сервиса

Авто

Российские автомобилисты столкнулись с серьезными трудностями при эксплуатации ряда транспортных средств из Поднебесной, которые лишились официальной технической поддержки. Эксперты выделили пять брендов, чье присутствие на отечественном рынке завершилось ликвидацией юридических лиц или полным банкротством материнских компаний.

ZOTYE T600
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ZOTYE T600

Трудности обслуживания ушедших автомобильных брендов

В список наиболее проблемных активов попали машины марок Lifan, Zotye, Haima, Brilliance и Hawtai, владельцы которых фактически остались один на один с техническими неисправностями. Вместе с тем, ситуация усугубляется тем, что дистрибьюторы этих компаний либо полностью прекратили свое существование, либо прошли процедуру реорганизации, не предусматривающую обязательств перед прежними клиентами. Стоит отметить, что наиболее массовым представителем этого перечня является бренд Lifan, который окончательно свернул продажи в 2022 году после признания банкротом в 2020 году.

Сегодня данная структура переименована в Lifan Technology и под контролем Geely Technology Group занимается исключительно выпуском электрокаров для коммерческого сектора, что исключает поддержку старых бензиновых моделей. Аналогичная судьба постигла и марку Zotye, которая поставляла кроссоверы T600 и Coupa, но не реализовала ни одного нового экземпляра за последние годы присутствия. Учитывая редкость данных моделей, найти необходимые комплектующие для ремонта сейчас крайне сложно, сообщает "За рулём".

По словам заместителя гендиректора по сервису "Авилона" Сергея Паршикова, проблема касается брендов, чьи официальные дистрибьюторы либо ушли с рынка полностью, либо просто прекратили существование как юридические лица.

Дефицит запчастей для редких моделей и банкротство заводов

В свою очередь, владельцы автомобилей марки Brilliance оказались в тупике из-за банкротства материнской компании Brilliance Automotive Holdings в Китае, произошедшего еще в 2020 году. На российском рынке бренд продвигал модели V5 и H530, которые к моменту прекращения продаж в 2021 году выглядели морально устаревшими на фоне технологичных конкурентов. В настоящее время поиск кузовных деталей и узлов двигателя для этих машин превратился в трудновыполнимую задачу.

Аналогичная участь постигла марку Haima, продажи которой достигли нулевых отметок весной 2024 года, что ознаменовало окончательный уход игрока с рынка. Не менее сложная ситуация сложилась вокруг бренда Hawtai, который завершил бизнес-активность в России еще четыре года назад, хотя формальная ликвидация юридического лица ООО "Хаотай Авто-Рус" была инициирована значительно позже.

Стоит напомнить, что до 2018 года сборка этих машин осуществлялась на заводе Derways в Карачаево-Черкесии. Потребителям предлагались кроссовер Boliger, конструктивно напоминающий Hyundai Santa Fe, и седан B21, созданный с оглядкой на Hyundai Sonata NF. Несмотря на локализацию, данные модели не снискали популярности, и сегодня их содержание требует от собственников огромных усилий по поиску деталей на вторичных рынках или зарубежных площадках.

Завершение эпохи первых китайских иномарок в России выявило значительные риски для вторичного рынка, где стоимость таких "автомобилей-сирот" стремительно падает. Отсутствие системных поставок запчастей и специализированного сервисного оборудования делает эксплуатацию Lifan, Zotye, Haima, Brilliance и Hawtai экономически нецелесообразной. Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям проявлять осторожность при выборе подержанных транспортных средств этих брендов, так как любая серьезная поломка может привести к длительному простою техники из-за невозможности оперативного ремонта.

Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Работодатель зовет на стажировку вместо трудоустройства: кандидат рискует стать бесплатной силой
Опасная архитектура: исторический памятник на Волжской набережной остался без ремонта
Этот напиток тормозит похудение сильнее сладкого: вес может встать даже на строгой диете
Вторая жизнь исторического центра: как изменится улица Нахимсона в Ярославле
Кузнечики на Луне: NASA признало провал старых методов и ставит всё на рой дронов
Вторая жизнь в мастерской: что ждет поврежденный монумент Салавату Юлаеву в Уфе
Голод может включить продуктивность на максимум: стоит перейти грань — мозг сразу сдаст позиции
Покушение на Трампа вскрыло наболевшую проблему США: место нападения выбрали не случайно
Удары стихии или ошибки людей: эксперты раскрыли природу катастрофы в Махачкале
Туристический сезон под вопросом: масштабное загрязнение охватило побережье до Архипо-Осиповки
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Новости спорта
Шаг к идеальной талии: почему вертикальный пресс эффективнее обычных скручиваний
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Советы
Маленькие хитрости для большого урожая: как правильно подготовить лунки под посадку картофеля
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Нефть
Россия отменяет поставки нефти. Берлин ответит за экспроприацию российских активов
Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки

Особая техника работы с верхушечными почками позволяет изменить архитектуру куста и перенаправить жизненные соки растения на формирование плодовой массы.

Ягоды некуда девать: лёгкий способ заставляет кусты малины и смородины плодоносить без остановки
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Универсальный крем для всех тортов: теперь ваши домашние десерты будут всегда удаваться
Скумбрия бездетна? Секретная причина, по которой в этой рыбе никогда не находят икринок
10 минут в день: простая растяжка рук, которая убирает усталость и зажимы в плечах и шее
Евросоюз разрывает отношения с Китаем, хотя это последняя соломинка для него Любовь Степушова Катастрофа на ЧАЭС: как Чернобыль можно было остановить и как реактор превратили в бомбу Олег Володин Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин
Смерть застала их врасплох: что заставило целый флот превратиться в ледяной склеп с живыми мертвецами
Атака, которую пытались сделать переворотом: Африканский корпус провёл в Мали тяжёлые бои
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Минус второй подбородок за месяц: 5 простых упражнений для чёткого овала без уколов
Опасная архитектура: исторический памятник на Волжской набережной остался без ремонта
Этот напиток тормозит похудение сильнее сладкого: вес может встать даже на строгой диете
Ловушки праздничного графика: на что обратить внимание при расчёте премий в мае
Вторая жизнь исторического центра: как изменится улица Нахимсона в Ярославле
Кузнечики на Луне: NASA признало провал старых методов и ставит всё на рой дронов
Новая функция от мошенников удивила — результат оказался не таким однозначным
Вторая жизнь в мастерской: что ждет поврежденный монумент Салавату Юлаеву в Уфе
Посудомойка подождет: 10 гениальных способов применить таблетки там, где бессильна любая химия
Горький результат: почему ваши кабачки теряют вкус из-за ошибок при выборе места посадки
Голод может включить продуктивность на максимум: стоит перейти грань — мозг сразу сдаст позиции
