Золотые колеса: какие машины почти не дешевеют в эпоху инфляции авторынка

Машина — это не инвестиция, это приговор вашему кошельку. Но одни приговоры звучат как легкий испуг, а другие — как пожизненное заключение в долговой яме. Американские аналитики из iSeeCars вскрыли пугающую правду: за пять лет владения среднестатистическое корыто на колесах теряет почти 42% своей цены. Это всё равно что выбросить в окно каждую вторую пачку банкнот, пока вы стоите в пробке. Пока наивные покупатели ведутся на блеск хрома, перекупщики считают убытки.
Если вы думали, что роскошь обесценивается быстрее всего, Porsche 911 рассмеется вам в лицо. Этот немецкий снаряд теряет за пять лет жалкие 11%. По сути, вы платите за удовольствие управлять легендой сущие копейки в годовом исчислении. Его младший брат, Porsche 718 Cayman, еще более суров к инфляции: падение всего на 9,6%. Это не машина, это сейф на колесах. Пока владельцы масс-маркета рыдают над финансовыми трендами, обладатели Porsche потирают руки.
"Рынок спорткаров живет по законам коллекционирования. Люди покупают не транспорт, а эмоцию, которая не ржавеет. Porsche — это эталон, их мало, и на вторичке за ними очередь", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Воробьев Антон.
Даже американский Chevrolet Corvette умудряется держать марку, теряя лишь 18,7%. На фоне общего уныния авторынка это выглядит как чудо. Но стоит спуститься с небес в мир обычных седанов и кроссоверов, как карета превращается в тыкву. Реальность такова, что авто с пробегом часто таят в себе подводные камни, которые "съедают" всю мнимую экономию при покупке.
Экология — это дорого. Очень дорого. Nissan Leaf превращается в недвижимость быстрее, чем вы успеете его зарядить: минус 63% стоимости за пять лет. Покупая новый электрокар, вы фактически сразу отправляете полтора миллиона рублей на свалку истории. Виноваты технологии, которые стареют быстрее, чем подошвы ваших кроссовок. Проблемы с аккумуляторами и страх перед дорогостоящим ремонтом превращают эти машины в изгоев вторичного рынка.
|Модель автомобиля
|Потеря стоимости за 5 лет (%)
|Porsche 718 Cayman
|9,6%
|Toyota Tacoma
|19,9%
|Volkswagen ID.4
|62,1%
|Nissan Leaf
|63,1%
Люксовые гиганты вроде Infiniti QX80 тоже не радуют владельцев, теряя до 52 тысяч долларов. Это цена квартиры, которая просто испарилась из-за амортизации и жажды маркетологов продать вам новую решетку радиатора. Владельцы таких чемоданов часто пытаются скрыть коррозию кузова и другие дефекты, чтобы хоть как-то спасти свои вложения при продаже.
"Техническая сложность современных машин — их проклятие. Чем больше электроники и наворотов, тем страшнее второму владельцу это покупать. Поэтому цены летят вниз с обрыва", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Хотите сохранить деньги — покупайте пикап. Toyota Tacoma и Tundra показывают зубы инфляции, теряя около 20%. Это честные железки для честной работы. В их мире не смотрят на зазоры и мягкость пластика, там ценят выносливость. На таком танке не страшно даже нарушить правила парковки, хотя штраф ГИБДД везде одинаков.
"Toyota — это религия вторичного рынка. Люди готовы переплачивать за бренд, веря в его вечность. Даже если машина была в ДТП, ее купят быстрее, чем новенький китайский гаджет на колесах", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
В мире, где тест-драйвы показывают колоссальную разницу между маркетинговыми обещаниями и суровой реальностью трассы, ликвидность становится главным мерилом качества. Если ваша машина за углом автосалона подешевела на треть — поздравляю, вы купили фантик.
Традиционно лучше всего держатся рамные внедорожники и пикапы. Их конструкция считается более долговечной, что привлекает покупателей на вторичном рынке даже при больших пробегах.
Главная причина — деградация литий-ионных батарей и стремительный прогресс технологий. Подержанный электрокар кажется устаревшим смартфоном, батарею которого почти невозможно заменить дешево.
Да, классические цвета (белый, черный, серебристый) продаются быстрее и дороже. Редкие или специфические оттенки могут снизить стоимость из-за ограниченного круга потенциальных покупателей.
Рейтинги дают общее понимание, но в России на цену сильно влияют курс валют, доступность запчастей и репутация бренда в конкретном регионе.
