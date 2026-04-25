Артем Николаев

На бумаге почти равны, на дороге — нет: тест Vesta Sport и Cross расставил всё по местам

Когда стрелка тахометра упирается в красную зону, а кузов начинает сопротивляться набегающим потокам воздуха, сухие цифры из буклета превращаются в осязаемую разницу между просто машиной и амбицией на драйв. Тольятти выкатил на асфальт двух братьев по крови, но разных по духу: атлетичную Vesta Sport с обновленным сердцем EVO и практичную Vesta Cross. Исход их дуэли на прямых отрезках трассы оказался куда глубже, чем стандартная победа "заряженной" версии над гражданской.

Фото: Own work by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анатомия скорости: 147 сил против 122

В левом углу ринга — Lada Vesta Sport с двигателем 1.8 EVO (21179-95). Этот агрегат, выдающий 147 "лошадей", заставляет стрелку тахометра лететь к отметке 6400 об/мин. В правом — Vesta Cross со стандартным 122-сильным мотором 1.8. Казалось бы, 25 сил разницы — это всего лишь пара корпусов на светофоре. Но дьявол, как обычно, кроется в настройках трансмиссии и готовности железа "дышать" на трассовых скоростях.

"Для полной отдачи от двигателя Sport необходимо переключать передачи ближе к отсечке, ведь пиковая мощность у мотора 21179-95 смещена вверх по оборотам. Это делает управление автомобилем более азартным, но требует от водителя определённого опыта", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Разрыв в характере машин проявляется не в ленивом городском потоке, где сравнение Искры и Весты может показаться более актуальным. Настоящая драма начинается после 100 км/ч. Пока обычный мотор 21179 начинает вязнуть в плотном воздухе, форсированный EVO только просыпается.

Аэродинамика и эластичность: почему Sport уходит в отрыв

Когда вы выходите на обгон в диапазоне от 80 до 120 км/ч, разница в 0,3 секунды кажется статистической погрешностью. Но стоит прижать педаль газа сильнее, и Vesta Sport превращается в хищника. При разгоне со 120 до 160 км/ч кроссовая версия проигрывает уже три полноценных секунды. Это то самое время, которое отделяет безопасный маневр от затяжного и опасного висения на встречной полосе.

Параметр замера Vesta Sport (147 л. с.) Vesta Cross (122 л. с.)
Разгон 120-160 км/ч (4 пер.) Быстрее на 3,1 сек. Базовый результат
Разгон 160-180 км/ч (5 пер.) Быстрее на 11,7 сек. Заметное отставание
Коэфф. аэродинамики (Cx) 0,824 0,891

Секрет не только в лошадиных силах. Установка спойлера и специфический обвес на Sport — это не просто пуха в глаза. Аэродинамическое сопротивление у Cross значительно выше из-за увеличенного клиренса и защитных пластиковых накладок, которые работают как микро-парашюты на скоростях за "сотню".

"Важно понимать, что жесткая подвеска и низкопрофильная резина 205/50 R17 на Sport дают преимущество в зацепе, но любая яма на такой скорости может привести к повреждению диска. Оценка ущерба в таких случаях часто сопоставима с ремонтом иномарки", — объяснил в интервью Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Техническая начинка и управляемость

Несмотря на то что "спортсменка" весит 1504 кг (на 15 кг больше кроссовой версии), лишний жир компенсируется мускулами. Шестиступенчатая механика позволяет более эффективно нарезать крутящий момент. Пока владелец Cross следит, чтобы не вырос реальный расход vesta, водитель Sport наслаждается тем, как машина ввинчивается в повороты.

Однако за динамику приходится платить. И речь не только о чеке на заправке. Эксплуатация форсированного двигателя требует более внимательного отношения к расходникам. Те, кто привык купить Лада Веста как рабочую лошадку, могут быть удивлены требовательностью двигателя EVO к качеству топлива и масла.

"Разница в стоимости обслуживания между стандартной Вестой и версией Sport будет ощутима уже через год. Специфические детали тормозной системы и настройки ECU делают содержание 'заряженной' версии дороже", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

В конечном счете, выбор между этими моделями сводится к философии. Один автомобиль создан для того, чтобы уверенно проезжать там, где пасуют седаны, другой — чтобы доказывать преимущество отечественного инжиниринга на скоростных шоссе. Эргономика Лада Искра или комфорт Весты — это важно, но когда нужно "выстрелить" со 160 км/ч до 180 км/ч, аргументы остаются только у Sport.

Ответы на популярные вопросы о динамике Lada

Почему Vesta Sport намного быстрее на высоких скоростях при схожем объеме двигателя?

Ключевой фактор — иная прошивка блока управления, измененные фазы газораспределения и более эффективная система впуска/выпуска. Двигатель 1.8 EVO на Sport позволяет крутить мотор выше, отдавая пик мощности там, где стандартный 122-сильный агрегат уже "скисает".

Влияет ли клиренс Vesta Cross на ее разгон?

Да. Высокая посадка увеличивает фронтальное сопротивление воздуха. После 120 км/ч аэродинамика начинает играть решающую роль, и Vesta Cross тратит больше энергии на "проталкивание" воздуха, чем прижатая к земле версия Sport.

Можно ли заправлять Vesta Sport 92-м бензином?

Крайне не рекомендуется. Форсированный мотор EVO чувствителен к детонации. Для сохранения заводских показателей динамики и ресурса следует использовать качественный АИ-95 или АИ-98.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов, аналитик в сфере транспорта Денис Крылов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
