Артем Николаев

Кажется безобидным, а бьёт по кошельку: из-за этой замены мотор просит капремонт

Выбор моторного масла часто кажется рутинной задачей, стоящей где-то между покупкой омывайки и проверкой давления в шинах. Однако за сухими цифрами на канистре скрывается сложная гидравлическая партитура, нарушение которой превращает точно настроенный механизм в груду перегретого железа. Эксперименты с вязкостью в погоне за мифической защитой могут стать роковой ошибкой для владельца современного авто.

Битва индексов: в чем реальная разница между 5W30 и 5W40

Оба типа масел относятся к всесезонным и гарантируют бодрый запуск при морозах до -35 °C. Разрыв в поведении начинается, когда стрелка температуры двигателя замирает на рабочих отметках. Моторное масло 5W30 обладает меньшей вязкостью (оно более текучее), в то время как 5W40 создает более толстую масляную пленку при нагреве до +40 °C.

Современные инженеры проектируют двигатели под конкретный параметр текучести. Маловязкое масло позволяет масляному насосу мгновенно доставлять смазку к самым удаленным узлам. Использование "сороковки" там, где предписано "тридцать", напоминает попытку заставить атлета бежать марафон, сменив его кровь на кисель.

"Вопрос о том, можно ли заменить моторное масло 5W30 на 5W40, волнует многих автовладельцев, особенно с учётом климатических особенностей и возраста автомобиля. На первый взгляд, разница между этими маслами кажется незначительной, но, как показывает практика, последствия могут быть серьёзными", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Узкие каналы и сухое трение: почему густое масло губит моторы

Главная опасность кроется в архитектуре современных агрегатов. Масляные каналы в них стали тоньше человеческого волоса, а допуски — ювелирными. Если выбор масла для автомобиля сделан неверно, густая фракция 5W40 просто не успевает просочиться в нужных объемах через эти артерии, особенно при холодном старте.

Происходит "голодание" системы. Пока масло разогревается до нужной текучести, детали двигателя работают в режиме "сухого" трения. Металл грызет металл. Часто водители сами провоцируют проблемы, игнорируя интервал замены масла, что в сочетании с избыточной вязкостью превращает смазку в гудрон.

"Оба типа масел рассчитаны на работу при низких температурах (до -35 °C), что актуально для российской зимы. Однако при высоких температурах разница становится критической: 5W30 — более жидкое масло, рекомендуется для умеренного и холодного климата. 5W40 — более густое масло, лучше подходит для жарких условий. Важно помнить: жидкое масло быстрее прокачивается по системе при запуске в мороз, а более густое обеспечивает надёжную защиту деталей в жару", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Характеристика Параметр 5W30 vs 5W40
Вязкость при 100°C 5W40 на 15-20% гуще
Скорость прокачки 5W30 быстрее при холодном пуске
Тип двигателя 5W30 — современные; 5W40 — с износом

Пробег 150 000+: когда переход на 40 оправдан

Существует ли сценарий, где густое масло — спасение? Да, когда двигатель уже прошел "крым и рым". Со временем естественный износ увеличивает зазоры между парами трения. В этом случае текучее масло начинает улетать в трубу. Возникает характерный жор масла в двигателе, который можно временно купировать более плотной смазкой.

Однако даже при солидном пробеге нельзя принимать решение спонтанно. Нужно четко осознавать, что ресурс двигателя зависит не только от вязкости, но и от качества самого продукта. На рынке популярен контрафакт, который убьет мотор быстрее, чем ошибка в индексе SAE.

"Лишь в одном случае переход на 5W40 имеет смысл: когда пробег автомобиля превышает 150 000 км. По мере износа деталей зазоры между ними увеличиваются, и более густое масло действительно помогает снизить шум и лучше защитить изношенные элементы. Однако даже тогда переход должен быть постепенным и обязательно согласованным с опытным мотористом, который знает особенности конкретного двигателя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о замене масла

Можно ли доливать 5W40 в 5W30?

В экстренной ситуации — да, если уровень критический. Масла смешиваются, но характеристики итогового коктейля будут непредсказуемыми. При первой возможности лучше полностью сменить смазку.

Как понять, что масло слишком густое?

Двигатель может начать работать грубее "на холодную", увеличится расход топлива на 3-5%, а в худшем случае — загорится индикатор давления масла из-за плохой проходимости через фильтр.

Почему механики советуют 5W40 всем подряд?

Это старая школа. Раньше допуски были грубее, и толстая масляная пленка считалась залогом долголетия. В новых моторах этот принцип не работает.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, логист по грузоперевозкам Денис Крылов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции
ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства
Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ
Сладкое бьет не только по фигуре: перхоть может усилиться из-за привычных продуктов
Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума
Авто с пробегом превращаются в скидочные хиты: эти китайские модели теряют в цене быстрее всех
Автосигнализация срабатывает сама по себе: водители поздно понимают, чем это грозит
Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки ЦБ до 14,5% и дала оценку роста экономики
Бюджетный крах в Выборге: 70 миллионов испарились вместе с рабочими на объекте
Борьба за соседа: почему в Белоруссии Lada стоит на 200 тысяч рублей дешевле
Китай съел российское мороженое: экспорт рухнул в 27 раз из-за хитрой стратегии
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Недавнее сокращение импорта российского мороженого в Китай связано с локальной конкуренцией и подделками. Эксперты прокомментируют растущий интерес к местным аналогам.

Прощай, молодость: какие популярные укладки делают лицо строгим и утомленным
Черное золото из мусорной кучи: 3 действия в апреле, чтобы к лету завалить грядки удобрением
Япония нашла альтернативу Ормузскому проливу. Но есть нюанс
Месяц на решение судьбы: заявление посла ЕС в Тбилиси вызвало жёсткий ответ властей Грузии Любовь Степушова Амнезия на крови: Почему арабы и евреи забыли о тысячелетии братства Петр Ермилин Подводная охота НАТО: что стоит за проектом Логгерхед Андрей Николаев
Всего 1 мл в воду — и огурцы всходят на второй день: секрет агронома раскрыт
Секрет теплицы, о котором молчат соседи: урожай растёт вдвое больше без дорогих подкормок
Миллиарды долларов в трубу: как один советский бомбардировщик сделал бессмысленным все ПВО Запада
Зарубежный зритель выбирает российское кино — Голливуду такое не понравится
Не повторяйте ошибок новичков: как грамотно высадить гладиолусы в весенний грунт
Защитный слой кожи рушится тихо: эти ошибки в уходе открывают дорогу зуду и инфекции
Иммунитет заставили убивать рак: технология уже работает — но подходит не каждому
ФСБ предупреждает о системной работе Украины, чтобы настроить российское общество против государства
Винтажный скафандр в мире гибридов: феномен японской любви к машинам УАЗ
Сладкое бьет не только по фигуре: перхоть может усилиться из-за привычных продуктов
За золотыми клетками квартир: когда домашней кошке жизненно необходимы прогулки на улице
Выключили музыку — и стало тревожно: как вернуть себе спокойствие без фонового шума
