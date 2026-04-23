Артем Николаев

Любимец россиян сдал позиции: в гонке SUV появился новый лидер с перевесом в десятки машин

Российский авторынок окончательно превратился в заповедник высокой посадки и пластиковых обвесов. Пока скептики предрекали застой, сегмент SUV совершил дерзкий рывок, превратив обычные легковушки в вымирающий вид. Итоги первого квартала 2026 года шокируют: теперь три из четырех проданных машин — это кроссоверы.

Фото: tenet.ru is licensed under Public domain
Смена караула: Tenet T7 против Haval Jolion

Многолетний лидер Haval Jolion внезапно почувствовал холодное дыхание конкурента в спину. Новичок рынка — Tenet T7 — совершил невозможное, сместив "народного любимца" с первой строчки. Разрыв оказался микроскопическим, почти на грани погрешности, но факт зафиксирован: корона сменила владельца. Покупатели все чаще смотрят в сторону новых имен, игнорируя синдром разочарования, который иногда настигает владельцев популярных моделей через пару лет эксплуатации.

"Это логичный процесс. Рынок насыщается новыми китайскими брендами, которые предлагают агрессивный дизайн и обилие электроники за те же деньги", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Интерес к сегменту подогревается и тем, что китайские автомобили продолжают удерживать лидерство, несмотря на общие изменения рыночной конъюнктуры. Tenet зашел с козырей, предложив модель T7, которая попала точно в запрос аудитории: размер имеет значение, но цена не должна улетать в стратосферу.

Цифры и доминирование: почему SUV захватили рынок

За первые три месяца 2026 года россияне приобрели 198 259 новых кроссоверов и внедорожников. Это на 21% больше, чем в прошлом году. Для сравнения: весь авторынок россии вырос всего на 7,3%. Получается, кроссоверы растут втрое быстрее рынка. Если раньше доля SUV составляла две трети, то теперь она достигла рекордных 74,8%.

Модель кроссовера Продажи (шт., I кв. 2026)
Tenet T7 14 290
Haval Jolion 14 249
Tenet T4 11 171
Lada Niva Travel 9 964
Belgee X50 7 937

Однако высокая популярность несет и свои риски. При покупке дорогих новинок многие используют гарантию автомобиля как единственный щит от возможных поломок. Важно помнить, что даже самый современный кроссовер может иметь детские болезни в электрике.

"Чаще всего проблемы возникают из-за нештатного оборудования. Бывает, что копеечная деталь в багажнике втихую высасывает весь ток, и аккумулятор садится за одну ночь", — подчеркнул автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Рейтинг брендов: кто правит бал в 2026 году

В командном зачете Haval удерживает первое место за счет широкой модельной гаммы — 35 638 проданных авто. Tenet идет следом, показывая феноменальную динамику. Замыкает тройку Lada, которая выезжает на проверенной временем "Ниве". При этом эксперты предупреждают: резкий рост продаж новых моделей может спровоцировать рынок авто с пробегом, куда через полтора-два года хлынут эти самые кроссоверы.

Многие покупатели, стремясь сэкономить, смотрят в сторону альтернативных путей поставки. Но здесь их подстерегают ловушки. В последнее время регистрация гибдд машин, ввезенных по неофициальным каналам, превратилась в настоящий юридический квест с непредсказуемым финалом.

"При выборе автомобиля важно обращать внимание не только на его популярность в рейтингах, но и на стоимость владения в зимний период. Например, неправильный прогрев двигателя на современных турбомоторах может быстро прикончить катализатор", — отметил автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о кроссоверах

Почему Tenet T7 обошел Haval Jolion?

Tenet T7 предложил более свежий дизайн и расширенные мультимедийные возможности при сопоставимой цене, что привлекло молодую аудиторию.

Насколько надежны лидеры рейтинга?

Статистика по надежности Tenet T7 пока только формируется, в то время как Haval Jolion уже имеет понятную историю обслуживания в России.

Стоит ли ждать падения цен на SUV в 2026 году?

Учитывая рост доли сегмента до 75%, предпосылок для существенного снижения цен пока нет, так как спрос значительно превышает предложение.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автослесарь Денис Хромов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
