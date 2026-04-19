Александр Громов

Электросамокаты признаны источниками повышенной опасности по решению Верховного суда

Верховный суд поставил жирную точку в многолетней войне между теми, кто идет, и теми, кто летит. Больше нет серых зон и юридических недомолвок. Тротуар перестал быть территорией анархии, превратившись в жестко регламентированное правовое поле.

Решение высшей инстанции — это не просто бумажка для юристов, а приговор привычному образу жизни миллионов горожан. Отныне за каждое движение электросамоката придется платить двойную цену: и временем, и ответственностью.

Статус пешехода: право или ловушка?

Суть вердикта парадоксальна: человек на электросамокате официально признан пешеходом. Казалось бы, любители СИМ (средств индивидуальной мобильности) должны открывать шампанское. У них есть законное право находиться на тротуаре.

Но это право — золотая клетка. Юридический статус пешехода накладывает на самокатчика обязанность "не создавать помех". И здесь кроется главный подвох: любая помеха трактуется против того, кто быстрее.

"Это юридический тупик. Называя самокатчика пешеходом, закон фактически заставляет его имитировать поведение человека, идущего пешком. Малейшее отклонение от скорости потока превращает его в нарушителя, которого легко вычислить через дорожные камеры и нейросети", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Теперь самокатчик — это пешеход "на стероидах". Он обязан уступать дорогу всем, кто не обременен мотором. Если вы заставили бабушку сдвинуться в сторону — вы виноваты. Если ребенок испугался вашего бесшумного приближения — вы виноваты.

Вежливость больше не добрая воля, а обязательное условие выживания в правовом поле. Любой штраф за пешехода станет реальностью для пользователя СИМ так же быстро, как для водителя автомобиля.

Диктатура физики: самокат как оружие

Верховный суд пошел дальше и применил к электросамокатам термин "источник повышенной опасности". Это приговор. Масса плюс скорость равно колоссальная кинетическая энергия. Превышение скорости на тротуаре больше не лихачество, а преступная халатность. В случае столкновения версия "он сам под колеса прыгнул" больше не принимается судами.

Характеристика Правовой статус
Ответственность Как у владельца источника повышенной опасности
Приоритет движения Нулевой (обязан уступать всем)

Физику не обмануть юриспруденцией. Если тормоза неисправны, самокат превращается в неуправляемый снаряд. Механическая часть становится критическим фактором безопасности, о котором часто забывают арендаторы шеринговых платформ. Любой технический огрех ведет к ДТП с тяжелыми последствиями.

"Люди недооценивают износ колодок и люфт рулевой колонки на арендных девайсах. В критической ситуации техническое состояние тормозов решает, пойдете вы домой или в СИЗО. Самокат — это не игрушка, а сложный механизм, требующий контроля", — подчеркнул инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Последствия для всех: от курьеров до обывателей

Особый удар решение наносит по сервисам доставки. Курьеры на электровелосипедах и самокатах теперь под прицелом. В Казани уже внедряют рейтинг нарушителей для отстранения курьеров от работы. Скорость доставки будет принесена в жертву безопасности, иначе штрафы разорят логистические компании.

Для обычного водителя мало что изменится, за исключением того, что самокатчики на проезжей части теперь официально "вне закона", если есть тротуар. Но на загородных трассах ситуация иная: там даже дистанция между грузовиками может стать фактором риска для "летчика" на моноколесе, решившего поиграть в аэродинамику.

"При столкновении с самокатом на тротуаре пешеходу теперь не нужно доказывать свою правоту. Вина владельца СИМ презюмируется. Это открывает дорогу к массовым искам о возмещении ущерба, где суммы за моральный вред будут только расти", — объяснил юрист по ДТП Олег Зорин.

Города начинают ощетиниваться техническими средствами контроля. Вдоль дорог и в пешеходных зонах появляются шериф-балки и умные камеры. Правовая вольница закончилась. Каждый тротуар теперь регулируется так же жестко, как зона, где установлен знак остановка запрещена. Нарушил — плати. Сбил — отвечай по всей строгости уголовного кодекса.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Можно ли ездить на самокате по тротуару после решения суда?

Да, это официально разрешено. Но вы обязаны уступать дорогу абсолютно всем пешеходам и двигаться со скоростью, не превышающей человеческий шаг, если вокруг есть люди.

Кто виноват, если пешеход сам врезался в стоящий самокат?

В силу статуса "источника повышенной опасности", владельцу самоката придется доказывать, что он принял все меры для предотвращения инцидента. Часто виновным все равно признают того, кто на колесах.

Нужны ли права для управления мощным электросамокатом?

Если мощность двигателя превышает 250 Вт, устройство может быть приравнено к мопеду, что требует категории М. Однако решение Верховного суда касается общего статуса "пешехода" для массовых моделей СИМ.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП Олег Зорин
Автор Александр Громов
Громов Александр Викторович — автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Незримый надзор ГАИ: как отметка в документах превращает водителя в нарушителя
Купили как игрушку — получили транспорт: какие правила включаются, когда питбайк выезжает на дорогу
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Хотели выжать лишнюю тысячу — получили больше хлопот: куда на самом деле девать старый АКБ
Один лезет до упора, другой не пускает: кто прав при сужении дороги на самом деле
Асфиксия железного коня: почему забитый выхлоп лишает автомобиль мощности
Один бокал не считается — пока не посчитают за вас: как промилле выходят за пределы нормы незаметно
Элита рабочего класса: почему доходы электрогазосварщиков в Курганской области бьют локальные рекорды
Осторожно, солнцепек: почему весенние прогулки в лесах ХМАО стали опаснее обычного
Большая вода наступает: Тюменская область мобилизует силы в ожидании пика паводка
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Садоводство, цветоводство
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Домашние животные
Куда испаряются синицы? Тайна летнего исчезновения птиц, которые годами нас обманывали
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Домашние животные
Белые медведи исчезают незаметно: на их месте появляется новый хищник, и это уже не фантастика
Популярное
Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят

Садоводы нашли способ очистить участок от насекомых-вредителей без использования токсичных препаратов и тяжелого труда в период активной вегетации растений.

Муравьи сбежали с участка за одну ночь: помогла бумага с запахом, который они не переносят
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Участок перестаёт тонуть после дождя: система, которая работает без насоса и химии
Укус может случиться быстрее шага: три змеи России уже рядом — и одна из них играет без предупреждения
Подземный мир, который не должен был стать известным: что скрывали горняки СССР
Главком ВСУ Сырский* признал преимущество России на поле боя Андрей Николаев Когда замолкают пушки: десять дней передышки между Ливаном и Израилем Дарья Митина Билет на Кипр за 2 евро: Пашинян убеждает армянских пенсионеров голосовать за выход из ЕАЭС Любовь Степушова
Мёртвые возвращаются в пикселях: чем оборачивается оживление близких через технологии
Секрет бархатистого горохового супа: как добиться ресторанной текстуры на домашней кухне
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Россия нажала на газ — и рынок занесло: китайские авто вышли в лидеры там, где не ждали
Учёные из Университета Уэйк Форест открывают ген SP6, способствующий регенерации тканей
Мумии заговорили: как современные технологии томографии открывают тайны фараонов
Балтика улыбается — а под водой уже готовит удар: что скрывает самое спокойное море
Воздушные куриные котлеты под сырной шапкой: восторг на вашей тарелке
Магия белой футболки: как превратить базовый аутфит в эталон стильного городского образа
Подводная ловушка привела к открытию века: внутри нашли мир, застывший до катастрофы
С мая 2026 года российские банки вводят лимиты на снятие и внесение наличных
Констанца: Румыния становится центром бюджетного отдыха для российских туристов
20 апреля: Адольф Гитлер и экологическое бедствие
Рецепт ленивых синнабонов на слоеном тесте: пошаговый план идеального десерта
