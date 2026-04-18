Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Смертельный диагноз для поршней: как обычная лужа уничтожает двигатель автомобиля

Авто

Обычная лужа на дороге — это не просто грязная вода, а затаившийся хищник. Для вашей машины она может стать либо легким душем, либо коротким замыканием в биографии, ведущим прямиком на свалку. Тот случай, когда стихия берет верх над инженерией за доли секунды.

Фото: pixabay.com by Photorama is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Дождь

Аквапланирование: когда асфальт становится катком

Это классика жанра. Между шиной и дорогой мгновенно вырастает водяной клин. Машина "всплывает", превращаясь в неуправляемую лодку из стали и пластика. В этот момент руль в ваших руках — просто бесполезный кусок полиуретана. Сцепление рвется, и вы летите туда, куда велит инерция, а не ПДД.

Чаще всего лужи оккупируют края дороги. Строители делают профиль трассы выпуклым, чтобы вода стекала в кювет. В итоге левые колеса цепляются за сухой асфальт, а правые вязнут в воде, ловя бешеное сопротивление. Машину начинает разворачивать. Если в этот момент панически дернуть рулем и выскочить на сушу, автомобиль катапультирует на встречку. Шансов на "мягкую посадку" минимум.

"Техническое состояние тормозов и глубина протектора имеют решающее значение в аварийных ситуациях, особенно на мокром покрытии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гидроудар: смертельный диагноз для поршней

Если аквапланирование бьет по кузову, то гидроудар — это выстрел в голову двигателя. Вода не сжимается. Вообще. Когда она через воздушный фильтр влетает в цилиндр, поршень замирает на такте сжатия, словно ударившись в бетонную стену. Коленвал гнется, шатуны превращаются в вопросительные знаки. Мотор умирает громко и дорого.

Глубина лужи Последствия для авто
До ступицы Намокание колодок, риск коррозии суппортов.
До капота Гидроудар ДВС, гибель генератора, замыкание ECU.

Иногда вода просто уносит машину. В городских тоннелях во время ливней автомобили всплывают и начинают хаотично биться друг о друга. В такой ситуации лучше открыть двери и "притопить" салон, чтобы машина зацепилась за дно, чем превратиться в неуправляемый жестяной поплавок. Просушить ковролин дешевле, чем менять смятый кузов Changan.

"Любое попадание воды в генератор или стартер способно породить короткое замыкание, которое выжжет проводку за считанные минуты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Электрика и тормоза: мокрый финал

Вода — идеальный проводник для проблем. Намокшие высоковольтные провода начинают "шить" на массу, и мотор троит, словно в предсмертной агонии. Генератор после купания может просто перестать выдавать ток. Но страшнее всего потеря тормозов. После лужи диски скользкие, и первое нажатие на педаль вызывает лишь холодный пот у водителя.

Раскаленные тормозные диски ненавидят холодный душ. Резкий перепад температур — и металл ведет винтом. Биение на руле станет вашим вечным спутником до следующей замены запчастей. К тому же глубокая вода легко срывает государственные номера и пластиковый обвес. Поток воды — это кувалда, которая не знает пощады к защелкам бампера.

"При планировании маршрута в непогоду важно учитывать состояние дорожной сети и не переоценивать возможности даже подготовленного внедорожника", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о езде в дождь

Как понять, что двигатель схватил гидроудар?

Мотор глохнет мгновенно с характерным металлическим лязгом. Пытаться завести его снова — преступление против собственного кошелька. Только эвакуатор и вскрытие в сервисе.

Что делать, если заехал в глубокую воду?

Не бросайте газ. Ровный поток выхлопных газов не даст воде попасть в глушитель. Двигайтесь на первой передаче с постоянной скоростью, создавая перед бампером небольшую волну.

Как просушить тормоза?

После выезда на сухой участок несколько раз прерывисто и мягко нажмите на педаль тормоза. Трение создаст тепло, которое испарит влагу с колодок и дисков.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, логист Денис Крылов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто двигатель автомобили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.