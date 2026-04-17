Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Старый антифриз — скрытая угроза: эксперты объяснили, когда пора его менять

Авто

Антифриз — это охлаждающая жидкость с более низкой температурой замерзания, чем у воды. Она отводит тепло от двигателя и защищает его от коррозии, накипи и вспенивания благодаря специальным присадкам, которые со временем теряют свои свойства, а сама жидкость загрязняется. Когда менять антифриз, что происходит при нарушении интервалов и как правильно выполнить замену — разбираемся с экспертами ЛУКОЙЛ.

антифриз
Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
антифриз

Зачем менять антифриз

Во время работы двигатель нагревается, и без эффективного охлаждения может выйти из строя. Антифриз решает эту задачу, но по мере эксплуатации его свойства ухудшаются: присадки перестают работать, в жидкости накапливаются загрязнения. В результате снижается эффективность охлаждения и защита деталей.

Срок службы антифриза

Периодичность замены зависит от типа жидкости, условий эксплуатации и состояния автомобиля. В среднем:

  • два-три года или около 60 тысяч километров;
  • для старых автомобилей — 40-50 тысяч километров;
  • раньше — при изменении цвета, появлении осадка или после длительного простоя.

По типам:

  • G11 — около двух лет;
  • G12 / G12+ / G12++ — до пяти лет;
  • G13 — до десяти лет.

Что происходит при несвоевременной замене

Со временем антифриз хуже отводит тепло, и детали двигателя начинают работать в условиях повышенных температур, что может привести к их деформации и снижению ресурса. Одновременно усиливаются коррозионные процессы, разрушаются элементы системы охлаждения, ухудшается её пропускная способность.

В жидкости могут появляться осадки, которые действуют как абразив, изнашивая детали. Кавитация разрушает металлические поверхности и может вызывать протечки. Кроме того, из-за роста доли воды снижается температура замерзания, что повышает риск повреждения системы при низких температурах.

Как заменить антифриз

Перед заменой необходимо дождаться остывания двигателя. Затем:

  • слить старую жидкость;
  • промыть систему дистиллированной водой;
  • залить новый антифриз в рекомендованном объёме;
  • проверить работу системы и уровень жидкости, при необходимости долить.

Рекомендации

Используйте антифриз, рекомендованный производителем автомобиля, и не ориентируйтесь только на его цвет. Соблюдайте регламент замены и не пропускайте этапы обслуживания — это позволяет сохранить эффективность системы охлаждения и продлить срок службы двигателя.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.