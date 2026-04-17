Старый антифриз — скрытая угроза: эксперты объяснили, когда пора его менять

Антифриз — это охлаждающая жидкость с более низкой температурой замерзания, чем у воды. Она отводит тепло от двигателя и защищает его от коррозии, накипи и вспенивания благодаря специальным присадкам, которые со временем теряют свои свойства, а сама жидкость загрязняется. Когда менять антифриз, что происходит при нарушении интервалов и как правильно выполнить замену — разбираемся с экспертами ЛУКОЙЛ.

Зачем менять антифриз

Во время работы двигатель нагревается, и без эффективного охлаждения может выйти из строя. Антифриз решает эту задачу, но по мере эксплуатации его свойства ухудшаются: присадки перестают работать, в жидкости накапливаются загрязнения. В результате снижается эффективность охлаждения и защита деталей.

Срок службы антифриза

Периодичность замены зависит от типа жидкости, условий эксплуатации и состояния автомобиля. В среднем:

два-три года или около 60 тысяч километров;

для старых автомобилей — 40-50 тысяч километров;

раньше — при изменении цвета, появлении осадка или после длительного простоя.

По типам:

G11 — около двух лет;

G12 / G12+ / G12++ — до пяти лет;

G13 — до десяти лет.

Что происходит при несвоевременной замене

Со временем антифриз хуже отводит тепло, и детали двигателя начинают работать в условиях повышенных температур, что может привести к их деформации и снижению ресурса. Одновременно усиливаются коррозионные процессы, разрушаются элементы системы охлаждения, ухудшается её пропускная способность.

В жидкости могут появляться осадки, которые действуют как абразив, изнашивая детали. Кавитация разрушает металлические поверхности и может вызывать протечки. Кроме того, из-за роста доли воды снижается температура замерзания, что повышает риск повреждения системы при низких температурах.

Как заменить антифриз

Перед заменой необходимо дождаться остывания двигателя. Затем:

слить старую жидкость;

промыть систему дистиллированной водой;

залить новый антифриз в рекомендованном объёме;

проверить работу системы и уровень жидкости, при необходимости долить.

Рекомендации

Используйте антифриз, рекомендованный производителем автомобиля, и не ориентируйтесь только на его цвет. Соблюдайте регламент замены и не пропускайте этапы обслуживания — это позволяет сохранить эффективность системы охлаждения и продлить срок службы двигателя.