Range Rover на минималках или большая лотерея: что не так с кузовом этого нового Changan

Китайский автопром продолжает штамповать новинки быстрее, чем мы успеваем запоминать их названия. Встречайте Changan CS35 Max — кроссовер, который, вопреки логике, не заменяет старый CS35 Plus, а встает в шеренгу рядом с ним. Он длиннее предшественника на 210 мм и солиднее на вид, но дьявол, как обычно, кроется в деталях оцинковки и отсутствии полного привода.

Фото: changanauto.ru Changan CS35 Plus

Changan CS35 Plus и CS35 Max — в чем разница?

Max заметно перерос "Плюса": колесная база растянулась на 110 мм, добавив воздуха в салоне. Визуально машина кажется дороже, а классические дверные ручки вместо модных "выезжающих" — подарок для тех, кто не хочет воевать с наледью. Кузов радует оцинковкой крыльев, дверей и пола, но капот почему-то оставили без защиты от коррозии.

"Для российских условий важно, что крылья, все двери и пол CS35 Max выполнены из оцинкованного металла. Но почему в этом списке нет капота?", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Экономия в глаза не бросается, но она есть. Противотуманных фар не предусмотрено, а на заднем бампере всего три датчика парковки. Это не эргономика Лада Искра, где каждый сантиметр просчитан под бюджет, здесь замах на бизнес-класс при некоторых бюджетных решениях.

Как едет Changan CS35 Max

Под капотом трудится турбомотор 1.5Т Blue Core, дефорсированный до 147 л. с. ради налоговых льгот и акцизов. Однако крутящий момент в 280 Н·м остался на месте, что позволяет машине "выстреливать" до сотни за восемь секунд. Это бодро, особенно для переднеприводного кроссовера.

Характеристика Значение CS35 Max Разгон 0-100 км/ч 7,9 сек Двигатель 1.5Т (147 л. с., 280 Н·м) Дорожный просвет 180 мм (база) / 155 мм (с защитой)

Режим Race здесь скорее для развлечения: он не меняет настройки узлов, а лишь транслирует синтетический рык мотора через динамики. Но не стоит забывать о тюнинге двигателя и безопасности: заводские настройки оптимальны для ресурса. Главный минус на дороге — пустой и слишком легкий руль, лишающий водителя обратной связи.

"Когда ведущие колеса уходят на скользкой дороге в снос, на руле соответствующей разгрузки совсем не ощущаешь", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Что внутри?

Салон встречает тремя экранами и россыпью физических кнопок. Обогрев сидений и лобового стекла включается привычными клавишами, а не через дебри меню мультимедиа. Сзади места в избытке, хотя комфорт там ограничен: всего один дефлектор обдува и отсутствие подстаканников в подлокотнике.

Багажник объемом 484 литра мог быть и больше, если бы не массивные арки. Зато есть электропривод пятой двери — опция, которая раньше была прерогативой премиум-сегмента. При эксплуатации важно помнить, что любая дорожная подстава подкидыш может быть зафиксирована встроенным видеорегистратором, который идет в топовой версии Техно.

"Интерьер приятен на вид и хорош по эргономике. Базовой версии полагается ткань, остальным — кожзам без перфорации", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Цены и конкуренты

За базу "Комфорт" просят 2,6 млн рублей. За эти деньги вы получаете тканевый салон и камеру заднего вида. Топ-версия "Техно" обойдется почти в 2,8 млн, добавляя панорамную крышу и адаптивный круиз.

Ответы на популярные вопросы о Changan CS35 Max

Можно ли заправлять машину 92-м бензином?

Производитель допускает использование топлива АИ-92, но для сохранения ресурса турбомотора рекомендуется АИ-95.

Есть ли полный привод?

Нет, Changan CS35 Max поставляется исключительно с передним приводом.

Какая задняя подвеска установлена в кроссовере?

В отличие от многих бюджетных конкурентов, здесь применена независимая многорычажная схема.

