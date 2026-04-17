Антон Воробьев

Секрет народного любимца: почему обновленный Haval Jolion заставит конкурентов нервничать еще сильнее

Haval Jolion — это не просто кроссовер, это стахановец российского авторынка. С момента дебюта в 2021 году он разошелся тиражом в четверть миллиона штук. Если убрать за скобки продукцию из Тольятти, перед нами абсолютный лидер продаж. Но время не щадит даже бестселлеры, поэтому китайцы выкатили масштабное обновление. Теперь Jolion 2026 года — это работа над ошибками, завернутая в более современную упаковку.

Голубой Haval Jolion
Голубой Haval Jolion

Металлическое сердце: турбомотор и робот

Главная новость спрятана под капотом, и она касается в первую очередь любителей полного привода. Обновленный 1,5-литровый агрегат H4B15L — это не просто "перепрошивка". Крутящий момент подскочил до 270 Н·м. В движении это чувствуется сразу: машина скинула лишний "жирок" в разгоне до сотни, став быстрее почти на секунду. Теперь обгоны не вызывают холодного пота, а роботизированная коробка передач перестала задумываться на вечность при нажатии на газ.

"Переход на экологический стандарт Евро-6 и новая прошивка снизили степень сжатия с 11.8 до 11. Теоретически это уменьшает риск детонации на 92-м бензине, но увлекаться использованием такого топлива постоянно все же не стоит", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Важно помнить, что технический прогресс коснулся не всех. Переднеприводные версии остались при своих — старый мотор на 143 л. с. и распределенный впрыск. Однако локализация производства в Тульской области делает этот агрегат понятным для сервиса. Учитывая, что смешивание моторных масел в современных турбодвигателях — тема деликатная, такая стабильность конструкции даже радует.

Характеристика Haval Jolion 2026 (4WD)
Мощность 150 л. с.
Крутящий момент 270 Н·м (+40 Н·м)
Экологический класс Евро-6
Базовая цена от 2 000 000 руб.

Салон без "шайбы" и капризов мультимедиа

Внутри Jolion стал напоминать солидный кабинет, а не комнату подростка-геймера. Прощай, неудобная "шайба" селектора КПП — теперь на центральном тоннеле красуется классический джойстик. Руль обзавелся честной регулировкой по вылету, что наконец-то позволит водителям ростом выше среднего не чувствовать себя водителем троллейбуса. Даже если вы привыкли, что безопасность на дорогах обеспечивают внешние факторы, эргономика внутри авто важна не меньше.

"Шайба уступила места более традиционному джойстику. Роботизированная коробка осталась прежней", — [рассказал] в беседе с Pravda. Ru эксперт Денис Хромов.

Мультимедийная система получила новую начинку. Софт теперь унифицирован с тяжеловесами вроде Haval H5, появилось вменяемое голосовое управление. Главный триумф здравого смысла — аналоговый вращающийся регулятор громкости. Это мелочь, которая спасает нервные клетки в пробках. Также радует, что авторынок России продолжает насыщаться такими адаптированными моделями, несмотря на сложности логистики.

Комплектации и цены: сколько стоит лидер

Ценовая политика осталась в рамках приличия. За "входной билет" в мир Jolion на "механике" просят 2 миллиона рублей. Но реальный интерес вызывают версии с полным приводом, ценник на которые стартует от 2,6 млн. Для тех, кто привык к максимальному комфорту, приготовлена версия Техно+ за 2,9 млн рублей. На фоне того, как растет обучение вождению и стоимость эксплуатации, Jolion остается прагматичным выбором.

"Цены остались на адекватном уровне. Базовая версия Jolion Комфорт с передним приводом и механической коробкой стоит от 2 млн рублей. Самый доступный вариант с полным приводом обойдется в 2.6 млн", — [объяснил] аналитик Дмитрий Нестеров.

Кроссовер сохранил свои козыри: просторный диван, полный привод и понятную техническую базу. Это по-прежнему "автомобиль-инструмент", который просто стал работать чуть быстрее и выглядеть чуть дороже. В мире, где китайские новички вспыхивают и гаснут, Jolion ставит на стабильность.

Ответы на популярные вопросы о Haval Jolion

На сколько вырос крутящий момент у нового мотора?

Крутящий момент увеличился на 40 Н·м и теперь составляет 270 Н·м, что значительно улучшило динамику разгона.

Можно ли заправлять обновленный Jolion 92-м бензином?

Степень сжатия снижена до 11, что допускает использование АИ-92, но эксперты рекомендуют заливать топливо с более высоким октановым числом для долговечности турбомотора.

Изменилась ли коробка передач?

Механическая часть "робота" осталась прежней, однако управление теперь осуществляется через джойстик вместо шайбы, а софт коробки обновлен.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, специалист по кредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
