Больше не нужно смотреть на приборы: в Lada появится функция, которую раньше видели только в бизнесе

АвтоВАЗ решил прыгнуть выше головы. Забудьте про аналоговые стрелки и аскетичные салоны. В Тольятти разрабатывают проекционный дисплей — тот самый HUD, который раньше считался атрибутом дорогих бизнес-седанов и истребителей. Теперь скорость и навигация будут маячить прямо перед глазами, на лобовом стекле.

Фото: lada.ru by LADA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ LADA VESTA SPORT

Взгляд в будущее сквозь лобовое стекло

Директор компании по цифровым сервисам Артём Бахрах подтвердил: система HUD находится в стадии разработки. Идея проста — водитель не должен опускать голову к приборной панели. Это критически полезно, когда нужно соблюдать безопасную дистанцию и контролировать поток. Информация буквально "парит" над капотом, сохраняя концентрацию на асфальте.

"Мы понимаем, что это безопасность, это удобство в ежедневной эксплуатации автомобиля", — отметил в беседе с Pravda. Ru директор по цифровым сервисам АвтоВАЗа Артём Бахрах.

Сроки появления функции в серии пока не называют. Логично — внедрение такой опции требует не только программного кода, но и специфического многослойного стекла, чтобы картинка не двоилась. Это не просто "фонарик под стеклом", а полноценный оптический узел, интегрированный в безопасность автомобиля на принципиально новом уровне.

Цифровая экосистема: от "Алисы" до смартфона

Пока инженеры колдуют над проекцией, другие цифровые блага уже пошли в народ. В новой Lada Iskra прописалась "Алиса". Голосовой помощник теперь командует не только музыкой, но и отдельными системами машины. В связке с этим идет навигатор в смартфоне, функции которого постепенно перекочевывают на штатные цифровые панели приборов.

Функция Возможности Lada Connect Удаленный контроль топлива и температуры Голосовой ассистент Управление мультимедиа и сервисами через "Алису"

"Современные системы помощи водителю критически важны для снижения аварийности на сложных участках дорог", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Через мобильное приложение Lada Connect можно проверить, не перегрелся ли мотор или сколько бензина осталось в баке, не выходя из дома. Это избавляет от сюрпризов, когда внезапная поломка ДВС может сорвать планы на утро.

Безопасность или излишество?

Скептики скажут, что лишняя электроника — это лишние хлопоты. Но АвтоВАЗ гнет свою линию: цифровизация — это не только картинки. Это диагностика. Своевременное уведомление о техническом состоянии помогает избежать визитов, где потребуется серьезный ремонт кузова или агрегатов из-за недосмотра.

"Любая сложная электроника в автомобиле требует идеального состояния проводки и отсутствия дефектов сборки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о новых технологиях Lada

Зачем нужен проекционный дисплей в бюджетном авто?

Это повышает безопасность, позволяя водителю не отвлекаться от дороги на приборную панель, что особенно важно на высоких скоростях.

Сможет ли "Алиса" завести машину?

В текущих интеграциях голосовой помощник управляет мультимедиа и сервисными функциями, а дистанционный запуск обычно реализуется через приложение Lada Connect.

На каких моделях появится HUD?

Официальный список моделей пока не объявлен, но логично ожидать технологию в флагманских версиях Vesta или новых проектах вроде Iskra.

