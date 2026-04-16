Купили — и сразу на ремонт: эти 10 автомобилей чаще других возвращаются к дилеру

Если вы думали, что покупка новой машины из салона — это страховка от головной боли, то эксперты iSeeCars готовы разбить ваши розовые очки. Автопром превратился в конвейер по производству ошибок.

Фото: commons.wikimedia by Ee2mba, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lincoln Aviator 2020

Вместо того чтобы вылизывать конструкцию годами, производители выбрасывают на рынок сырой продукт, а потом "лечат" его бесконечными сервисными акциями. Исследование, охватившее модели 2017-2025 годов, показало: некоторые современные колесницы за свой век посетят дилера ради исправления косяков чаще, чем вы будете менять в них масло.

Ford против всех: рекордсмен по вчерашним проблемам

Американский гигант Ford, кажется, решил забрать все кубки в дисциплине "признание собственных ошибок". К апрелю 2026 года статистика NHTSA превратилась в приговор: концерн отозвал больше автомобилей, чем все остальные конкуренты, вместе взятые. Почти 20 миллионов машин Ford и Lincoln отправились на "работу над ошибками". Это не просто технический сбой, это системная течь в самом фундаменте производства. Когда надежные кроссоверы 2026 года выпускаются с заделом на десятилетия службы, Ford умудряется буксовать на старте.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Если машина требует 90 визитов в сервис за жизнь, это не автомобиль, а абонемент в ремзону", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Второе место в этом антирейтинге внезапно заняла Toyota. Японцы, чей рынок меняется и диктует новые правила, отозвали 4,1 млн машин. Цифра впечатляющая, но на фоне 20 миллионов Ford она выглядит как детская шалость. Замыкает тройку Stellantis (владелец Chrysler) с результатом 3,4 млн штук. Видимо, современные физические кнопки в авто еще можно собрать надежно, а вот сложные электронные системы управления превращают машины в капризных гаджетов.

Список из 10 марок и моделей: кто в зоне риска

Если смотреть на голые цифры, то верхушка списка выглядит как финансовый отчет крупной корпорации, только вместо прибыли — количество исправленных дефектов. Интересно, что в лидерах по антинадежности оказались и премиальные бренды. Те, кто платит за статус, в итоге получают VIP-пропуск на подъемник автосервиса.

Автопроизводитель Количество отозванных авто (шт.) Ford / Lincoln 19 651 427 Toyota 4 103 000 Chrysler (Stellantis) 3 401 572 Hyundai 1 849 226 Nissan 1 546 488 Subaru 1 196 421 General Motors 1 160 238 Honda 935 042 Volvo 844 821 Volkswagen 836 051

Прогнозы аналитиков на 30-летний срок эксплуатации выглядят еще более зловеще. Lincoln Aviator занял первое место в этом хит-параде абсурда. Эксперты ожидают, что за три десятилетия жизни модель попадет под отзыв 92,3 раза. Это в 23 раза чаще, чем среднестатистический "тостер на колесах" от конкурентов. Даже породистый Porsche Taycan не избежал позора — его прогнозируемый результат составляет 56,7 визита по отзывным кампаниям. Видимо, рейтинг седанов сильно изменится, когда владельцы осознают масштаб бедствия.

"Такие цифры — это катастрофа для вторичного рынка. Покупатель подержанного авто будет смотреть не на пробег, а на историю закрытых отзывных кампаний", — подчеркнул в разговоре с Pravda. Ru эксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Безопасность или маркетинг: почему машины ломаются в прогнозах

Когда вы выбираете какой полный привод лучше, вы в последнюю очередь думаете об отзыве топливного насоса или дефекте подушки безопасности. Но реальность такова: современные машины перегружены электроникой, которая конфликтует сама с собой. Lincoln Corsair, идущий вторым в списке "проблемных", обещает владельцу почти 70 отзывов за 30 лет. Это не просто "недосмотрели" — это философия ускоренной разработки, где тестером выступает сам клиент.

Интересно, что на этом фоне Mercedes-Benz выглядит тихой гаванью. Немецкая марка показала наименьшее число отзывов. В то время как российский авторынок заполняют амбициозные новички из КНР, старая гвардия пытается держать планку качества, хотя и у них бывают проколы. Вспомните, сколько раз провальные модели авто губили репутацию целых брендов из-за одной копеечной детали в тормозной системе.

"Каждая отзывная кампания — это потенциальная угроза жизни. Если производитель отзывает 20 миллионов машин, значит, система контроля качества на заводе просто не работает", — объяснил эксперт по безопасности Андрей Киселёв.

В итоге мы видим мир, где покупка легендарного бренда превращается в лотерею. Экономия на испытаниях выливается в миллиардные убытки и бесконечные очереди на сервисах. Либо инженеры снова возьмут власть в свои руки, выгнав маркетологов из кабинетов, либо скоро мы будем выбирать машину по количеству обновлений софта, а не по ресурсу двигателя.

Ответы на популярные вопросы о надежности авто

Означает ли отзыв, что машина плохая?

Нет, это значит, что производитель признал ошибку и готов устранить её бесплатно. Хуже, когда дефект есть, а отзывной кампании — нет. Но если отзывов десятки — это повод задуматься о качестве сборки.

Как узнать, попадает ли мой автомобиль под отзыв?

Обычно дилер присылает уведомление. Также можно проверить VIN-номер на официальном сайте марки или через реестры дорожных управлений (например, NHTSA или Росстандарт).

Платит ли владелец за ремонт по отзывной кампании?

Нет. Все работы и запчасти в рамках официального отзыва оплачиваются производителем, даже если гарантия на машину уже закончилась.

