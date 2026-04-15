Геолокация автофаворитов: Haval и Changan в середине рейтинга качества китайских автомобилей

Китайская "Сеть качества автомобилей" — это не просто скучный сайт с отзывами. Это цифровой трибунал, созданный национальным управлением по надзору за рынком КНР. Система работает как безжалостный счетчик Гейгера: владельцы сливают жалобы, чиновники превращают их в штрафные баллы. Чем выше балл, тем сильнее "фонит" от машины проблемами. Пока российские дилеры поют мантры о "новом уровне надежности", реальные цифры из Поднебесной выбивают почву из-под ног.

Chery Tiggo 5X

Аутсайдеры: когда фантики дороже конфеты

Начнем с холодного душа. Самым проблемным брендом среди знакомых нам лиц стала Chery. 51-е место и 224 штрафных балла. Формула "максимум кнопок за копейки" дает сбои. В России популярные китайские иномарки этого концерна продают как премиум, но в Китае это бюджетный масс-маркет. Там их покупают за панораму и хром, закрывая глаза на "глюки" мультимедиа.

"Китайская стратегия — это часто заимствование проверенных схем. Но если софт "кривой", никакое переосмысление триумфов мировых гигантов не спасет от жалоб владельцев", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Haval ушел недалеко — 42-я строчка и 210 баллов. Удивительно, ведь кроссоверы до 3 миллионов этой марки забили все наши таксопарки. Но в Китае тот же Jolion — не герой дорог, там правят бал другие модели Haval, которые, судя по рейтингу, частенько "радуют" хозяев визитами на сервис.

Золотая середина: Changan и Geely на острие

Changan запрыгнул на 30-е место со 194 баллами. Это крепкий середняк. В России бренд запомнился скандалами с ломающимися спинками кресел, но за пределами этих разовых акций агрегаты Changan работают как швейцарские часы. По крайней мере, массового "мора" моторов или трансмиссий не зафиксировано.

Марка авто Штрафные баллы (меньше — лучше) Voyah (Лидер) 153 Geely 192 Changan 194 Haval 210 Chery (Аутсайдер) 224

Geely ожидаемо оказалась в топе среди массовых брендов — 27-е место. Шведская кровь Volvo пошла на пользу: кузова перестали гнить через зиму, а электроника перестала жить своей жизнью. Единственная проблема — в РФ за этот "шведский стол" просят ощутимо больше, чем конкуренты. Многие кроссоверы уже покинули Россию именно из-за ценовой политики, но Geely держится за счет фанатов марки.

"Электрика Geely сегодня — это лабиринт, адаптированный под жесткие нормы. Статистика подтверждает: чем дороже модель, тем меньше шансов на внезапный блэкаут бортовой системы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Элита качества: кто набрал меньше всех

Первое место вырвал Voyah (153 балла). Это люкс, детка. Когда машина стоит как квартира в областном центре, жаловаться на плохо приклеенный пластик просто неприлично. Высокая цена — это фильтр качества. В этом же эшелоне находятся китайские Volvo и совместные поделки с Honda. Ирония в том, что наши лидеры продаж в Китае часто плетутся в хвосте этого списка.

В чем секрет лидеров? Тройка лидеров использует компоненты, прошедшие многолетний отбор. Это битва за репутацию, где на кону миллиарды юаней. Качественный отчет IAQSA подтверждает: Китай научился делать "вечные" вещи, но они не могут стоить как пачка сухариков.

"С точки зрения кузовного ремонта, Voyah и Geely на голову выше "бюджетников". Качество лКП и подгонка деталей позволяют им сохранять вид даже спустя три российские зимы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто

Почему Chery заняла такое низкое место?

Огромные тиражи продаж в Китае рождают большое количество обращений. Плюс, бренд делает ставку на мультимедийные фишки, которые чаще всего выходят из строя в первые месяцы эксплуатации.

Можно ли доверять качеству Voyah в России?

Да, это премиальный сегмент КНР с минимальным количеством штрафных баллов. Основные проблемы владельцев в РФ связаны с отсутствием русификации в "серых" поставках, а не с механикой.

Правда ли, что китайские машины быстро ржавеют?

Это миф десятилетней давности. Современные Geely и Changan имеют качественную антикоррозийную обработку, сопоставимую с корейскими аналогами.

