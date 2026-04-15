Полный привод перестал быть роскошью: 10 кроссоверов, которые теперь по карману почти каждому

Полный привод в России давно перестал быть атрибутом роскоши или билетом в клуб любителей помесить грязь в выходные. Сегодня это суровая необходимость, страховка от нечищеных дворов и ледяных колей. Рынок перестроился: на смену привычным именам пришли дерзкие новички, готовые вгрызаться в асфальт четырьмя колесами за вменяемые по нынешним меркам деньги. Рынок ушёл в полный привод, и теперь выбор бюджетного кроссовера напоминает охоту за редким зверем.

Тройка лидеров: Tenet T4, Haval Jolion и Omoda C5

Возглавляет список Tenet T4. Этот городской хищник вытеснил своего прародителя Chery Tiggo 4 и теперь удерживает планку в 2 489 000 рублей. Внутри — 147 "лошадей" и семиступенчатый "робот". Машина выглядит как современный гаджет на колесах, предлагая полный пакет "зимних" опций уже в базе.

"При выборе автомобиля с пробегом или нового китайского кроссовера важно помнить, что исправность муфты полного привода — критический узел. Большинство современных SUV используют электромагнитную муфту, которая боится перегрева при длительном буксовании", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Следом идет Haval Jolion за 2 549 000 рублей. Это настоящий бестселлер, который подкупает 150-сильным турбомотором и проверенной эргономикой. Для тех, кому важна ликвидность на вторичном рынке, Jolion остается одним из самых безопасных вложений. Замыкает тройку Omoda C5 (2 729 000 руб.). Дизайн этой машины — вызов серым будням, хотя технически она близка к собратьям по концерну Chery.

Белорусский характер и корейское наследие

Четвертое место у Belgee X70. Белорусская сборка и китайские гены Geely за 2 806 990 рублей. Это крупный, основательный кроссовер для тех, кто ищет баланс. Владельцы часто отмечают, что надежность робота здесь уже не вызывает тех опасений, что были пять лет назад.

"Цифровой мониторинг навыков водителя и систем экстренного торможения — это хорошо, но на скользкой дороге никакой полный привод не спасет, если водитель не понимает физику сноса. Полноприводная трансмиссия дает ложное чувство вседозволенности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Пятым стал Solaris HC (2 920 000 руб.). По сути, это переродившаяся Hyundai Creta. Машина для тех, кто ценит физические кнопки и классические технические решения, вроде атмосферного мотора 1.6 мощностью 121 л. с. Это единственный участник рейтинга, предлагающий механическую трансмиссию в связке с 4x4.

Модель кроссовера Стартовая цена AWD (руб.)
Tenet T4 2 489 000
Haval Jolion 2 549 000
Solaris HC 2 920 000
Changan UNI-S 2 979 900

Новички и флагманы: Changan, Haval H3 и XCite

Шестое и седьмое места делят Chery Tiggo 7L и его брат-близнец Tenet T7 (по 2 940 000 руб.). Это золотая середина рынка: достаточно места, современные экраны и адекватные настройки подвески. Для тех, кто не гонится за брендами, это способ получить максимум за свои деньги, пока конкуренты из Европы стоят как квартиры в столице.

Восьмое место занял амбициозный новичок — Changan UNI-S (2 979 900 руб.). У него самый мощный мотор в классе (181 л. с.) и футуристичный интерьер. Девятое место за брутальным Haval H3 (3 049 000 руб.), косящим под настоящий внедорожник. Замыкает десятку петербургский XCite X-Cross 8 за 3 059 000 руб., предлагающий сразу семь мест. Напомним, что безопасность дорожного движения зависит не от количества мест, а от подготовки водителя.

"В случае аварии на полноприводном кроссовере стоимость восстановления трансмиссии может существенно увеличить чек. Страховые компании при расчете стоимости КАСКО учитывают сложность агрегатов, поэтому AWD всегда дороже в страховке", — отметил эксперт-оценщик ущерба Александр Громов.

Выбор сегодня огромен, но важно помнить: недооцененные автомобили часто оказываются более практичными, чем яркие маркетинговые новинки. Выбирайте не только глазами, но и кошельком, закладывая бюджет на обслуживание сложных узлов.

Ответы на популярные вопросы о полном приводе

Какой тип привода самый надежный?

Классический постоянный полный привод считается долговечнее, но в бюджетном сегменте правят бал электромагнитные муфты. Они требуют регулярной замены масла и боятся перегрева.

Стоит ли переплачивать за полный привод в городе?

Если вы живете в регионе с обильными снегопадами, переплата в 200-300 тысяч рублей окупится отсутствием стресса при парковке в сугробах. В южных регионах это лишний расход топлива.

Дороже ли обслуживать полноприводный кроссовер?

Да. Требуется обслуживание раздаточной коробки, заднего дифференциала и муфты, что добавляет к каждому второму ТО лишние 15-20 тысяч рублей.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности Андрей Киселёв, оценщик ущерба Александр Громов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Военный эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия в конфликте США и Ирана
Турецкие горки: как геополитика меняет планы россиян на отпуск в 2026 году
Президент мира не получился: кандидат на замену Трампу уже подрастает в тени
В США растёт скрытая сила: религиозное движение заходит в политику и силовые структуры
Полёты к другим планетам тормозят не ракеты: слабое место нашли на Земле
США рисовали красные линии — китайский танкер прошёл как по зебре: почему игра в блокаду сорвалась
Союз с Израилем превращается в ловушку: США сталкиваются с внутренним расколом
Марсианская миссия выглядит готовой: дорога к планете упирается в барьер, который не обойти
США поставили фильтр на Ормузский пролив: как работает новая схема давления
Конвульсии стрелки: как распознать скорую смерть датчика уровня топлива на панели
Грецкие орехи едят неправильно почти все: скрытая причина, которая портит их пользу
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Дача становится магнитом для змей: привычки, которые делают участок опасным
Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река

Гидрологические данные и исторические факты заставляют по-новому взглянуть на привычную карту страны и реальную иерархию крупнейших водных артерий региона.

Матушка Волга оказалась подменой: под её именем веками текла другая река
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Они не должны были вернуться: что скрывали выжившие после самого глубокого погружения в истории
Плавает лучше рыбы и топит хищников: эта кошка уходит в море на километры и не возвращается без добычи
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Ужасные годы насилия: бывшая жена Петера Мадьяра вскрыла гнилое нутро сменщика Орбана
Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Последние материалы
Геолокация автофаворитов: Haval и Changan в середине рейтинга качества китайских автомобилей
Прощай, штрафстоянка: найден легальный способ не платить 15 тысяч, если документов при себе нет
Военный эксперт оценил вероятность применения ядерного оружия в конфликте США и Ирана
33 сантиметра внутри зверя: медвежья пробка превращает весну в опасный сезон
Турецкие горки: как геополитика меняет планы россиян на отпуск в 2026 году
Президент мира не получился: кандидат на замену Трампу уже подрастает в тени
Чеснок в квартире: как сделать его хранение искусством и не допустить преждевременной гнили
С 2026 года социальные выплаты в России увеличены на 6,8% из-за нового прожиточного минимума
Картофель даёт больше, чем ожидали: старый приём с надрезом снова бьёт рекорды урожая
Опасная смесь, которая убивает: что произойдет, если залить солярку в бензиновый бак
