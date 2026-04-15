Ни виз, ни желания: 6 стран, которые в этом сезоне окончательно потеряли статус народных

Ещё недавно список стран для отпуска у россиян был стандартным набором привычек. В 2019 году на вопрос о планах на лето отвечали одинаково: Европа, Прибалтика, Финляндия или Чехия. Люди ездили туда годами, как на дачу. Но к 2026 году карта путешествий перевернулась. Кто-то закрылся сам, где-то логистика превратилась в квест с тремя пересадками. Современный турист перестал голосовать словами — он голосует рублём и комфортом. Если ехать долго, дорого и сложно, направление просто вычеркивают из списка.
Раньше Суоми была "вторым двором" для жителей Северо-Запада. Туда катали за сыром, на выходные в коттеджи или просто на шопинг. В 2011 году только за теплый сезон Финляндию посетили более 1,7 млн россиян. Сейчас реальность иная: железный занавес опустился плотно. В 2024 году въезд фиксировали лишь по особым случаям — работа или учеба, а это жалкие 15,9 тыс. человек. Падение практически до нуля заставило фанатов северного отдыха экстренно искать альтернативы внутри страны, изучая отдых в России как основной вариант.
"Сейчас люди просто переключились на Карелию, Калининград или внутренние поездки. Финляндия как массовый продукт для нашего рынка больше не существует", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Прага всегда балансировала на грани доступности и европейского шика. Недорогие билеты и понятный менталитет делали Чехию хитом. Но визовый барьер оказался непреодолимым. Страна практически перестала выдавать туристические визы. Статистика безжалостна: если в 2019 году россияне подали 4,1 млн заявлений на шенген, то в 2024-м — всего 606 тысяч. Те, кто всё же решается на поездку, вынуждены совершать настоящие визовые марафоны, пытаясь поймать заветные слоты в консульствах.
|Страна
|Причина падения интереса
|Финляндия
|Закрытие границ и остановка турпотока
|Чехия
|Прекращение выдачи виз туристам
|Грузия
|Рост цен и развитие азиатских направлений
Эстония, Латвия и Литва были идеальны для "туров выходного дня". Старые улочки Таллина и рижские кофейни манили близостью. С 2022 года лавочка закрылась. Ограничения на въезд обрушили цифры. Массовый туризм сменился редкими визитами тех, у кого есть ВНЖ или гуманитарные причины. Вместо этого путешественники стали чаще выбирать отпуск в Беларуси, где инфраструктура и цены более предсказуемы для краткосрочных выездов.
"Массового туризма в страны Балтии больше нет. Остались единичные поездки. Люди просто выбрали страны, куда можно поехать без сложных правил", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Киргизия и Казахстан в 2022 году стали убежищем для тех, кто решал банковские вопросы или искал временный дом. Но как курорты эти страны не выдержали конкуренции. В Киргизии туристов отпугивает слабая инфраструктура за пределами столицы. Казахстан же проигрывает Турции и ОАЭ по соотношению цены и сервиса. Многие, кто съездил один раз, признаются: посмотреть интересно, но возвращаться именно ради отдыха не хочется. Часто такие маршруты воспринимаются как сложная поездка на поезде или самолете ради дел, а не релакса.
Грузия пережила бум, но к 2026 году пыл остыл. Жилье в Тбилиси и Батуми подорожало, аренда кусается. К тому же туристы стали более требовательны к уровню приема. Когда в номере отеля обнаруживаются проблемы, приходится изучать советы, как соблюдать санитарию в отеле самостоятельно. Рост цен и появление доступных альтернатив в Юго-Восточной Азии сделали Грузию просто "одним из направлений", а не обязательным пунктом программы.
"Если сложно, долго и дорого — люди просто выбирают другие направления. Сейчас туристы стали гораздо прагматичнее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.
Въезд ограничен по решению финских властей с 2022 года, за исключением случаев учебы, работы или посещения близких родственников.
Частично интерес сместился на Венгрию, которая продолжает выдавать визы, или на внутренние направления с исторической архитектурой.
Интерес сохраняется, но ажиотажный спрос спал из-за существенного роста цен на жилье и услуги внутри страны.
