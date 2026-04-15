Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Ни виз, ни желания: 6 стран, которые в этом сезоне окончательно потеряли статус народных

Авто

Ещё недавно список стран для отпуска у россиян был стандартным набором привычек. В 2019 году на вопрос о планах на лето отвечали одинаково: Европа, Прибалтика, Финляндия или Чехия. Люди ездили туда годами, как на дачу. Но к 2026 году карта путешествий перевернулась. Кто-то закрылся сам, где-то логистика превратилась в квест с тремя пересадками. Современный турист перестал голосовать словами — он голосует рублём и комфортом. Если ехать долго, дорого и сложно, направление просто вычеркивают из списка.

Фото: commons.wikimedia.org by Giorgi Abdaladze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грузия

Финляндия — направление, которое просто исчезло

Раньше Суоми была "вторым двором" для жителей Северо-Запада. Туда катали за сыром, на выходные в коттеджи или просто на шопинг. В 2011 году только за теплый сезон Финляндию посетили более 1,7 млн россиян. Сейчас реальность иная: железный занавес опустился плотно. В 2024 году въезд фиксировали лишь по особым случаям — работа или учеба, а это жалкие 15,9 тыс. человек. Падение практически до нуля заставило фанатов северного отдыха экстренно искать альтернативы внутри страны, изучая отдых в России как основной вариант.

"Сейчас люди просто переключились на Карелию, Калининград или внутренние поездки. Финляндия как массовый продукт для нашего рынка больше не существует", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Чехия — туристический поток упал из-за виз

Прага всегда балансировала на грани доступности и европейского шика. Недорогие билеты и понятный менталитет делали Чехию хитом. Но визовый барьер оказался непреодолимым. Страна практически перестала выдавать туристические визы. Статистика безжалостна: если в 2019 году россияне подали 4,1 млн заявлений на шенген, то в 2024-м — всего 606 тысяч. Те, кто всё же решается на поездку, вынуждены совершать настоящие визовые марафоны, пытаясь поймать заветные слоты в консульствах.

Страна Причина падения интереса
Финляндия Закрытие границ и остановка турпотока
Чехия Прекращение выдачи виз туристам
Грузия Рост цен и развитие азиатских направлений

Прибалтика — резкое падение из-за ограничений

Эстония, Латвия и Литва были идеальны для "туров выходного дня". Старые улочки Таллина и рижские кофейни манили близостью. С 2022 года лавочка закрылась. Ограничения на въезд обрушили цифры. Массовый туризм сменился редкими визитами тех, у кого есть ВНЖ или гуманитарные причины. Вместо этого путешественники стали чаще выбирать отпуск в Беларуси, где инфраструктура и цены более предсказуемы для краткосрочных выездов.

"Массового туризма в страны Балтии больше нет. Остались единичные поездки. Люди просто выбрали страны, куда можно поехать без сложных правил", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Центральная Азия: Киргизия и Казахстан теряют лоск

Киргизия и Казахстан в 2022 году стали убежищем для тех, кто решал банковские вопросы или искал временный дом. Но как курорты эти страны не выдержали конкуренции. В Киргизии туристов отпугивает слабая инфраструктура за пределами столицы. Казахстан же проигрывает Турции и ОАЭ по соотношению цены и сервиса. Многие, кто съездил один раз, признаются: посмотреть интересно, но возвращаться именно ради отдыха не хочется. Часто такие маршруты воспринимаются как сложная поездка на поезде или самолете ради дел, а не релакса.

Грузия — интерес остался, но ажиотаж прошёл

Грузия пережила бум, но к 2026 году пыл остыл. Жилье в Тбилиси и Батуми подорожало, аренда кусается. К тому же туристы стали более требовательны к уровню приема. Когда в номере отеля обнаруживаются проблемы, приходится изучать советы, как соблюдать санитарию в отеле самостоятельно. Рост цен и появление доступных альтернатив в Юго-Восточной Азии сделали Грузию просто "одним из направлений", а не обязательным пунктом программы.

"Если сложно, долго и дорого — люди просто выбирают другие направления. Сейчас туристы стали гораздо прагматичнее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о смене туристических трендов

Почему Финляндия больше не принимает туристов из России?

Въезд ограничен по решению финских властей с 2022 года, за исключением случаев учебы, работы или посещения близких родственников.

Какая страна заменила россиянам Чехию для прогулок по старой Европе?

Частично интерес сместился на Венгрию, которая продолжает выдавать визы, или на внутренние направления с исторической архитектурой.

Правда ли, что в Грузию стали ездить реже?

Интерес сохраняется, но ажиотажный спрос спал из-за существенного роста цен на жилье и услуги внутри страны.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы чехия грузия туризм россияне финляндия прибалтика путешествия
Новости Все >
Сейчас читают
Популярное
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.