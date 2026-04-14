Антон Воробьев

Юрист Олег Зорин проанализировал риски ужесточения правил для праворульного транспорта

Мифы о новом ГОСТе

Идея создания отдельного ГОСТа для машин с правым рулем — это политический фантом. Документ, который должен был якобы "упорядочить" допуск таких авто к движению, существует лишь в воспаленных фантазиях кабинетных стратегов. Инициатива, приписываемая экспертам НАМИ, вызывает лишь недоумение у тех, кто ежедневно сталкивается с реалиями дорог.

Женщина за рулем

"На этой поляне сегодня спокойно, никаких нововведений в ближайшее время ожидать не приходится. Я такого ГОСТа не ожидаю, потому как не вижу в нем никакой необходимости. Попытки урегулировать данную сферу предпринимались несколько раз, но это всякий раз вызывало возмущение у населения, во всяком случае, в Дальневосточном регионе", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru специалист по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Владельцы машин уже давно адаптировались, а навязывание новых стандартов — это лишь верный способ спровоцировать нарушения ПДД на ровном месте. Система уже проходила через попытки запретить коммерческий транспорт с правым рулем, и любой новый виток давления станет ударом по лояльности жителей Сибири и ДФО.

Кому мешают японские легенды

Разговоры о "нормах" — лишь ширма. В реальности за ними стоит борьба за долю рынка. Японское б/у — это кусок железа, который часто надежнее и технологичнее новых бюджетных иномарок, нашпигованных электроникой.

"Усложнение жизни импорту стимулирует сбыт продукции отечественных заводов. Кто хочет иметь конкурента в виде качественного подержанного авто из Японии? Здесь интересант очевиден — это те, кто хочет принудительно пересадить водителя на новый автомобиль с ограниченным ресурсом", — [объяснил] в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Характеристика Японское б/у авто
Техническое состояние Высокое при правильном подборе
Стоимость владения Оптимальная в своем классе

Для многих покупка такой машины — это единственный способ получить комфорт по вменяемой цене. Даже мелкие технические неисправности решаются легче, чем поиск запчастей на "китайцев". Впрочем, рынок сам диктует правила: если раньше масло для праворульных авто было дефицитом, то теперь бизнес оперативно реагирует на запросы владельцев. Это лучший показатель того, что сегмент живет своей жизнью, вопреки любым "гостовским" опасениям.

"Праворульные авто требуют иного подхода к эксплуатации, особенно в вопросах обслуживания узлов и агрегатов. Попытки ограничить их использование без реальной технической подоплеки — тупиковая ветвь развития рынка", — [предупредил] в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о праворульных авто

Запретят ли праворульные машины в России?

Никаких предпосылок для полного запрета нет. Подобные инициативы в прошлом приводили к общественным протестам, и сейчас власти придерживаются нейтралитета.

Чем опасна путаница в регламентах?

Неопределенность правил стимулирует штрафы и конфликты на дороге. Водитель должен быть сосредоточен на безопасности, а не на изучении гипотетических ГОСТов.

Влияет ли расположение руля на безопасность?

Безопасность зависит от навыка управления и состояния трансмиссии, а не от расположения рулевого колеса. Важно следить даже за такими вещами, как воздух в сцеплении.

Стоит ли бояться покупки праворульного авто сейчас?

Нет, но нужно тщательно проверять юридическую чистоту и историю эксплуатации, чтобы не попасть в ловушку на вторичном рынке.

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
