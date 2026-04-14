Volkswagen официально признал: электрическая революция пошла не по плану. Глава марки Томас Шефер вынес суровый приговор собственным детищам. Модели ID.3 и ID.4, по его словам, оказались чужаками в собственной семье. Они "не были настоящими Volkswagen". Это признание звучит как гром среди ясного неба для компании, которая строила двигатели, которые ездят десятилетиями.
Немецкий гигант слишком увлекся футуризмом. Радикальная смена дизайна и интерфейсов превратила привычный народный автомобиль в сложный гаджет на колесах. Клиенты, привыкшие к эргономике и надежности, которыми славится Volkswagen Tiguan, оказались в замешательстве. Вместо четких щелчков — капризные сенсоры. Вместо понятных меню — цифровой лабиринт.
"Это бред. Так сделки не закрываются. Покупателю нужна уверенность в каждом узле, а не светящиеся панели, которые живут своей жизнью", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Проблема затронула не только софт. Общее восприятие марки пострадало из-за попытки прыгнуть выше головы. Пока легендарный бренд сталкивается с остановкой производства, инженеры лихорадочно переделывают то, что еще вчера называли "будущим".
Технический директор Кай Грюниц подтвердил: эпоха экспериментов над терпением водителей окончена. Volkswagen возвращается к "аналоговому" здравому смыслу. В новых итерациях интерьеров снова появятся физические кнопки. Новая стратегия компании подразумевает упрощение интерфейсов и возврат к классическим решениям, которые понятны без инструкции.
|Признак
|Решение Volkswagen
|Интерьер
|Отказ от тотального сенсорного управления
|Названия моделей
|Использование привычных имен (Golf, Polo)
"Технические неисправности и сырой софт — главные враги лояльности клиентов. Автомобиль должен оставаться механизмом, а не планшетом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Компания делает ставку на преемственность. Электромобили должны перестать выглядеть как пришельцы из космоса. В планах — запуск бюджетных ID Every1 и ID Polo. Однако главной надеждой остается девятое поколение Golf. Эта модель должна объединить современную начинку и традиционный дух марки, который ценят те, кто ищет надежные б/у кроссоверы на вторичке.
"Современные электронные системы крайне чувствительны к качеству сборки и проводки. Если Volkswagen вернется к простоте, это упростит и ремонт, и эксплуатацию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.
Цель на 2026 год амбициозна: вернуть доверие. Для этого придется не просто обновить модельный ряд, а доказать покупателю, что "народный автомобиль" по-прежнему слышит его желания. Пока же марка проводит работу над ошибками, признавая, что путь к чистому небу над дорогами оказался тернистее, чем предполагали маркетологи.
Клиенты массово жаловались на неудобство сенсорных панелей, особенно при управлении климатом и громкостью в движении. Руководство признало, что это решение ухудшило эргономику.
Линейка сохранится, но компания планирует внедрять в нее легендарные имена, такие как Golf и Polo, чтобы подчеркнуть связь с историей бренда.
Масштабный перезапуск и выход моделей с новым подходом к дизайну и управлению запланирован на 2026 год.
