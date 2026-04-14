Артем Николаев

Миллиарды в мусорку: почему руководство Volkswagen в ужасе от собственных электромобилей

Volkswagen официально признал: электрическая революция пошла не по плану. Глава марки Томас Шефер вынес суровый приговор собственным детищам. Модели ID.3 и ID.4, по его словам, оказались чужаками в собственной семье. Они "не были настоящими Volkswagen". Это признание звучит как гром среди ясного неба для компании, которая строила двигатели, которые ездят десятилетиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ошибки стратегии: почему ID не зашел

Немецкий гигант слишком увлекся футуризмом. Радикальная смена дизайна и интерфейсов превратила привычный народный автомобиль в сложный гаджет на колесах. Клиенты, привыкшие к эргономике и надежности, которыми славится Volkswagen Tiguan, оказались в замешательстве. Вместо четких щелчков — капризные сенсоры. Вместо понятных меню — цифровой лабиринт.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Покупателю нужна уверенность в каждом узле, а не светящиеся панели, которые живут своей жизнью", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Проблема затронула не только софт. Общее восприятие марки пострадало из-за попытки прыгнуть выше головы. Пока легендарный бренд сталкивается с остановкой производства, инженеры лихорадочно переделывают то, что еще вчера называли "будущим".

Возвращение к истокам: кнопки вместо сенсоров

Технический директор Кай Грюниц подтвердил: эпоха экспериментов над терпением водителей окончена. Volkswagen возвращается к "аналоговому" здравому смыслу. В новых итерациях интерьеров снова появятся физические кнопки. Новая стратегия компании подразумевает упрощение интерфейсов и возврат к классическим решениям, которые понятны без инструкции.

Признак Решение Volkswagen
Интерьер Отказ от тотального сенсорного управления
Названия моделей Использование привычных имен (Golf, Polo)

"Технические неисправности и сырой софт — главные враги лояльности клиентов. Автомобиль должен оставаться механизмом, а не планшетом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Будущее бренда: Golf и доступные "электрички"

Компания делает ставку на преемственность. Электромобили должны перестать выглядеть как пришельцы из космоса. В планах — запуск бюджетных ID Every1 и ID Polo. Однако главной надеждой остается девятое поколение Golf. Эта модель должна объединить современную начинку и традиционный дух марки, который ценят те, кто ищет надежные б/у кроссоверы на вторичке.

"Современные электронные системы крайне чувствительны к качеству сборки и проводки. Если Volkswagen вернется к простоте, это упростит и ремонт, и эксплуатацию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Цель на 2026 год амбициозна: вернуть доверие. Для этого придется не просто обновить модельный ряд, а доказать покупателю, что "народный автомобиль" по-прежнему слышит его желания. Пока же марка проводит работу над ошибками, признавая, что путь к чистому небу над дорогами оказался тернистее, чем предполагали маркетологи.

Ответы на популярные вопросы о Volkswagen

Почему Volkswagen решил вернуть физические кнопки?

Клиенты массово жаловались на неудобство сенсорных панелей, особенно при управлении климатом и громкостью в движении. Руководство признало, что это решение ухудшило эргономику.

Что будет с названиями серий ID?

Линейка сохранится, но компания планирует внедрять в нее легендарные имена, такие как Golf и Polo, чтобы подчеркнуть связь с историей бренда.

Когда появятся обновленные модели по новой стратегии?

Масштабный перезапуск и выход моделей с новым подходом к дизайну и управлению запланирован на 2026 год.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автослесарь Денис Хромов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто машина дорога покупка автопром водитель
Новости Все >
Надеяться на интуицию - значит рисковать: советы психологов по её использованию
В предстоящем летнем сезоне купальники становятся основой городских и вечерних образов
Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат
Когда голова раскалывается, помогают не только лекарства: этот напиток удивляет эффектом
Финал теневой торговли: как крупная партия лосося в Магадане подвела хозяйку под уголовное дело
Данные ГАИ подтвердили высокую аварийность среди водителей-мужчин
Словно сводки с фронта: как проходит борьба с пожарами в труднодоступных районах Хабаровского края
Эксперты советуют вводить ферментированные блюда в рацион весной постепенно, чтобы контролировать ЖКТ
Калининградские таможенники пресекли контрабанду часов стоимостью 12 млн рублей
Специалисты рекомендуют тестирование на оспу обезьян при появлении специфических высыпаний
Сейчас читают
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Садоводство, цветоводство
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Мир. Новости мира
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Еда и рецепты
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Популярное
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю

Рассекреченные документы советских экспедиций 1960-х годов проливают свет на необычные физические аномалии и технологические находки под плато Гиза в Египте.

Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Премьер Испании посоветовал Европе укреплять связи с Китаем Олег Артюков Си Цзиньпин игнорирует Трампа: китайская команда провела танкер через Ормузский пролив Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
В апреле яблоня сходит с ума от этой подкормки: 2 ведра под дерево – и ветки ломятся от урожая
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Последние материалы
Сидите на гречке и не худеете: стресс повышает гормон, который блокирует результат
Энергетический тупик Трампа: почему Вашингтон не сможет заменить иранскую нефть
Новый союз в обход санкций: очередная азиатская страна выбрала русскую нефть
Скидка превратилась в тыкву: почему после покупки машины из автосалона летят письма с угрозами
Инструкция для комфортной жизни: как пенсионерам в 2026 году упростить получение государственных выплат
Верховный Суд РФ подтвердил: работающий двигатель при алкогольном опьянении является управлением
Устойчивые сорта черри: боремся с проблемами роста и болезнями без стресса для урожая
"Компаниям приходится жить в нескольких плоскостях": арбитр МКАС — о новых правовых рисках в Центральной Азии для российского бизнеса
Когда голова раскалывается, помогают не только лекарства: этот напиток удивляет эффектом
Финал теневой торговли: как крупная партия лосося в Магадане подвела хозяйку под уголовное дело
