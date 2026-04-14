Миллиарды в мусорку: почему руководство Volkswagen в ужасе от собственных электромобилей

Volkswagen официально признал: электрическая революция пошла не по плану. Глава марки Томас Шефер вынес суровый приговор собственным детищам. Модели ID.3 и ID.4, по его словам, оказались чужаками в собственной семье. Они "не были настоящими Volkswagen". Это признание звучит как гром среди ясного неба для компании, которая строила двигатели, которые ездят десятилетиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen ID.3

Ошибки стратегии: почему ID не зашел

Немецкий гигант слишком увлекся футуризмом. Радикальная смена дизайна и интерфейсов превратила привычный народный автомобиль в сложный гаджет на колесах. Клиенты, привыкшие к эргономике и надежности, которыми славится Volkswagen Tiguan, оказались в замешательстве. Вместо четких щелчков — капризные сенсоры. Вместо понятных меню — цифровой лабиринт.

"Это бред. Так сделки не закрываются. Покупателю нужна уверенность в каждом узле, а не светящиеся панели, которые живут своей жизнью", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Проблема затронула не только софт. Общее восприятие марки пострадало из-за попытки прыгнуть выше головы. Пока легендарный бренд сталкивается с остановкой производства, инженеры лихорадочно переделывают то, что еще вчера называли "будущим".

Возвращение к истокам: кнопки вместо сенсоров

Технический директор Кай Грюниц подтвердил: эпоха экспериментов над терпением водителей окончена. Volkswagen возвращается к "аналоговому" здравому смыслу. В новых итерациях интерьеров снова появятся физические кнопки. Новая стратегия компании подразумевает упрощение интерфейсов и возврат к классическим решениям, которые понятны без инструкции.

Признак Решение Volkswagen Интерьер Отказ от тотального сенсорного управления Названия моделей Использование привычных имен (Golf, Polo)

"Технические неисправности и сырой софт — главные враги лояльности клиентов. Автомобиль должен оставаться механизмом, а не планшетом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Будущее бренда: Golf и доступные "электрички"

Компания делает ставку на преемственность. Электромобили должны перестать выглядеть как пришельцы из космоса. В планах — запуск бюджетных ID Every1 и ID Polo. Однако главной надеждой остается девятое поколение Golf. Эта модель должна объединить современную начинку и традиционный дух марки, который ценят те, кто ищет надежные б/у кроссоверы на вторичке.

"Современные электронные системы крайне чувствительны к качеству сборки и проводки. Если Volkswagen вернется к простоте, это упростит и ремонт, и эксплуатацию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

Цель на 2026 год амбициозна: вернуть доверие. Для этого придется не просто обновить модельный ряд, а доказать покупателю, что "народный автомобиль" по-прежнему слышит его желания. Пока же марка проводит работу над ошибками, признавая, что путь к чистому небу над дорогами оказался тернистее, чем предполагали маркетологи.

Ответы на популярные вопросы о Volkswagen

Почему Volkswagen решил вернуть физические кнопки?

Клиенты массово жаловались на неудобство сенсорных панелей, особенно при управлении климатом и громкостью в движении. Руководство признало, что это решение ухудшило эргономику.

Что будет с названиями серий ID?

Линейка сохранится, но компания планирует внедрять в нее легендарные имена, такие как Golf и Polo, чтобы подчеркнуть связь с историей бренда.

Когда появятся обновленные модели по новой стратегии?

Масштабный перезапуск и выход моделей с новым подходом к дизайну и управлению запланирован на 2026 год.

