Артем Николаев

Машина мчится — а двигатель уже на грани: ошибки на трассе, которые обходятся слишком дорого

Авто

Трасса — это не городская толчея, где ошибка стоит помятого бампера. Здесь, на скоростях за "сотню", автомобиль превращается в снаряд, а любая оплошность водителя — в приговор для агрегатов. Когда до ближайшего сервиса десятки километров леса, надеяться на "авось" — стратегия камикадзе. Современный двигатель не прощает пренебрежения мелочами, которые на шоссе раздуваются до масштабов катастрофы.

Фото: unsplash.com by Clay Banks is licensed under Free to use under the Unsplash License
Игнорирование увода руля

Если машину тянет вправо, не спешите винить уклон асфальта для стока воды. Постоянное микро-подруливание на дистанции в 500 км превращается в пытку для ГУР и подвески. Часто это первый симптом падения давления. На высокой скорости "жевание" резины происходит мгновенно. Если момент упущен, вы останетесь на обочине с лохмотьями вместо покрышки. Даже хваленая надежность мазда сх-5 пасует перед физикой: потеря управления из-за спущенного колеса на трассе — сценарий для голливудского хоррора.

"Если в правую стойку бьет при кочках, а машину тянет сильнее обычного — это тревожный сигнал. Значит, давление в переднем правом колесе упало. Проверьте, иначе рискуете остаться с бубликом посреди трассы", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Лужи как минные поля

Влетать в лужу на скорости 110 км/ч — это как играть в "сапера" с завязанными глазами. Аквапланирование превращает ваш автомобиль в неуправляемую баржу. Но есть и скрытая угроза: гидроудар. Если вода через воздухозаборник попадет в цилиндры, поршни попросту "встретятся" с несжимаемой жидкостью. Итог — загнутые шатуны и превращение мотора в груду металлолома. Даже если у вас не дизельная лада, а мощный внедорожник, законы физики для всех одни.

Торможение двигателем — забытое искусство

Многие водители "автоматов" вообще забыли о существовании пониженных передач. А зря. На затяжных спусках колодки перегреваются, тормозная жидкость закипает, и педаль становится ватной. Использование трансмиссии для сброса скорости — единственный способ сохранить эффективность тормозов. Особенно это актуально, когда вы на пределе возможностей, а характеристики Vesta Sport или другого динамичного авто провоцируют на активную езду.

Действие на трассе Последствие
Проезд луж ходом Гидроудар или аквапланирование
Торможение "в пол" на спусках Перегрев дисков и отказ тормозов
Заправка на Noname АЗС Смерть катализатора и детонация

"На спусках, особенно в горах, перегреть тормоза — дело пары минут. Торможение двигателем снижает нагрузку на колодки и экономит топливо. На старых трассах даже висят таблички: Не выключай передачу на спуске — не игнорируйте", — объяснил логист Денис Крылов.

Топливная рулетка на трассе

Желание сэкономить два рубля на литре на безымянной заправке может вылиться в капитальный ремонт. Плохое топливо убивает форсунки и вызывает детонацию, которая разрушает перегородки поршней. Если вы надеялись на надежность тойота рав 4, помните: даже японские инженеры не рассчитывали на "коктейль" из ослиной мочи и присадок. Лучше дотянуть до сетевой станции, чем встать "колом" в чистом поле.

Ночевка у обочины и "пушистые" поломки

Сон у придорожных кафе таит биологическую угрозу. Теплый мотор притягивает бездомных животных и грызунов. Утренний пуск может закончиться не только трагедией для зверька, но и порванным ремнем ГРМ. Проверка подкапотного пространства перед стартом после долгой стоянки — не паранойя, а гигиена водителя. Неправильная диагностика мотора спросонья — еще одна путевка в автосервис.

"Заправка на сомнительной АЗС — как игра в рулетку. Плохое топливо вызывает детонацию, сбои в работе двигателя и проблемы с экологией. Лучше немного переплатить, но ехать спокойно", — подчеркнул специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли глушить двигатель сразу после гонки по трассе?

Нет, особенно если у вас турбомотор. Дайте ему поработать на холостых пару минут, чтобы масло остудило турбину, иначе вы столкнетесь с закоксовкой каналов.

Что делать, если загорелся индикатор перегрева на шоссе?

Немедленно остановитесь, но не глушите мотор сразу, если нет течи антифриза. Включите печку на максимум — это поможет отвести лишнее тепло.

Опасно ли использовать круиз-контроль в дождь?

Крайне опасно. Электроника не чувствует начала аквапланирования и может продолжить "газовать", когда колеса потеряют контакт с дорогой, что приведет к заносу.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, специалист по перевозке опасных грузов Егорова Наталья
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы автомобили
Новости Все >
Ловушка на асфальте: чем опасна путаница между белой и желтой разметкой
Космический кипятильник: как удары метеоритов превращали камни в колыбель жизни
Короткий поводок ГИБДД: как меняются правила вождения после 60 лет
Тайник под мантией: ученые раскрыли загадку несовпадения возраста земной коры
Питбайки без правил с самого старта: как игрушка превратилась в проблему на дорогах
Смартфон-убийца: почему российские водители массово игнорируют ПДД вне зоны камер
Кредит Украине завис не на бумаге: у Венгрии нашёлся куда более весомый аргумент
Мотоиндустрия делает резкий поворот: Мотовесна показала, кто незаметно захватывает рынок
Иллюзия контроля: Трамп выдал прорыв гражданских судов через Ормузский пролив за успех блокады
Ловушка для экономных: почему свежие иномарки продают по цене велосипеда
Сейчас читают
Карточный домик Трампа рухнул: Лондон выставил США на посмешище из-за вранья о блокаде
Мир. Новости мира
Карточный домик Трампа рухнул: Лондон выставил США на посмешище из-за вранья о блокаде
Больше чем мусор: как превратить обычные бутылки в источник свежего урожая на балконе
Садоводство, цветоводство
Больше чем мусор: как превратить обычные бутылки в источник свежего урожая на балконе
Азия резко сократила закупки СПГ. Что будет дальше — непонятно
Газ
Азия резко сократила закупки СПГ. Что будет дальше — непонятно
Популярное
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой

Партия Орбана разгромно проиграла оппозиции, что не объяснить вмешательством в выборы. Это, казалось бы, очень плохой исход для России, но нюанс.

Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Пень превращается в труху без лопаты: простой способ освободить участок
Один противень — и ужин готов: запеканка, которая экономит время и силы
Трамп посягнул на сакральность Папы Римского, что может дорого ему обойтись Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
Боремся с пигментацией: правила эффективного домашнего ухода за кожей
Красный дракон проснулся: Пекин жестко ответил на угрозы США о блокаде Ормузского пролива
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждые 10 секунд и живёт дольше людей
Последние материалы
Забыть о панике из-за минуса на градуснике: хитрый принцип посадки, который спасет огород в апреле
Секрет из дневника президента: почему Белый дом 40 лет скрывал правду об израильском следе
Места больше, чем кажется: 5 приёмов, которые скрывают хаос в ванной
Ловушка для мышц: вся правда об адаптации организма к летней обуви
Шоколадное безумие без миксера и весов: секрет нежного теста, который в пекарнях держат в тайне
Рыба сама идёт на крючок: 10 мест в России, где без улова не уезжают
Не ждите хруста передач: как диагностировать и устранить воздух в сцеплении
Тренировка становится легче, а тело сильнее: схема, которая работает против усталости
Лук растёт без стрелок и с кулак: нужно замочить его перед посадкой в простом растворе
Брюки больше не нужны: эта дерзкая замена из 90-х стала главной манией на подиумах Парижа
