Эксперты предлагают цифровую оценку навыков вместо рейтинга автошкол в России

Система ранжирования автошкол в России может носить исключительно формальный характер и не отражать реальное качество подготовки будущих водителей. Об этом предупредил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Ранее в СМИ появились сообщения об утверждении кабмином правил формирования таких рейтингов, которые должны заработать в феврале будущего года.

автошкола

Предложенные критерии оценки, по мнению эксперта, лишены объективности, так как опираются либо на малозначимые маркеры, либо на показатели, зависящие от внешних условий. В частности, Попов критически отозвался о попытке учитывать процент сдачи экзаменов и статистику ДТП среди выпускников. Анализируя систему подготовки водителей, он подчеркнул, что каждое дорожное происшествие — это сложный процесс, на который влияют психофизиологическое состояние человека, техническое состояние машин и действия иных участников движения.

"Рейтинговая активность часто вводит потребителя в заблуждение, скрывая реальную компетенцию учебных заведений за сухими цифрами статистики. Оценка по методике сдал с первого раза не учитывает региональную специфику обучения и субъективность самих инспекторов при приеме экзаменов", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Артем Николаев.

Согласно заявлению Попова, результаты экзаменов в автошколах чрезмерно зависят от климатических факторов и строгости экзаменаторов. Вместо текущей системы он предложил внедрить независимую оценку на основе цифровых инструментов, которые позволили бы фиксировать все параметры движения по заданному маршруту. Подобный подход помог бы устранить человеческий фактор и сделать мониторинг навыков более прозрачным для всех участников процесса.

Ответы на популярные вопросы о рейтинге автошкол

Почему эксперты критикуют текущую систему оценки?

Специалисты считают предложенные критерии нерелевантными, так как статистика ДТП и процент сдачи зависят от множества случайных факторов, а не только от качества обучения.

Может ли рейтинг повлиять на конкуренцию?

Существует опасение, что непродуманная система ранжирования исказит рынок, выделяя школы не по уровню подготовки, а по способности подстраиваться под бюрократические требования.

Что предлагается вместо стандартных рейтингов?

Эксперты предлагают использовать цифровые технологии для объективной фиксации навыков вождения на автоматизированных маршрутах.

Зависит ли сдача экзамена от региона?

Да, погодные условия, уровень подготовки сотрудников ГИБДД и дорожная обстановка в разных регионах создают неодинаковые условия для выпускников.

