Антон Воробьев

Эксперты предлагают цифровую оценку навыков вместо рейтинга автошкол в России

Система ранжирования автошкол в России может носить исключительно формальный характер и не отражать реальное качество подготовки будущих водителей. Об этом предупредил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Ранее в СМИ появились сообщения об утверждении кабмином правил формирования таких рейтингов, которые должны заработать в феврале будущего года.

Предложенные критерии оценки, по мнению эксперта, лишены объективности, так как опираются либо на малозначимые маркеры, либо на показатели, зависящие от внешних условий. В частности, Попов критически отозвался о попытке учитывать процент сдачи экзаменов и статистику ДТП среди выпускников. Анализируя систему подготовки водителей, он подчеркнул, что каждое дорожное происшествие — это сложный процесс, на который влияют психофизиологическое состояние человека, техническое состояние машин и действия иных участников движения.

"Рейтинговая активность часто вводит потребителя в заблуждение, скрывая реальную компетенцию учебных заведений за сухими цифрами статистики. Оценка по методике сдал с первого раза не учитывает региональную специфику обучения и субъективность самих инспекторов при приеме экзаменов", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт Артем Николаев.

Согласно заявлению Попова, результаты экзаменов в автошколах чрезмерно зависят от климатических факторов и строгости экзаменаторов. Вместо текущей системы он предложил внедрить независимую оценку на основе цифровых инструментов, которые позволили бы фиксировать все параметры движения по заданному маршруту. Подобный подход помог бы устранить человеческий фактор и сделать мониторинг навыков более прозрачным для всех участников процесса.

Ответы на популярные вопросы о рейтинге автошкол

Почему эксперты критикуют текущую систему оценки?

Специалисты считают предложенные критерии нерелевантными, так как статистика ДТП и процент сдачи зависят от множества случайных факторов, а не только от качества обучения.

Может ли рейтинг повлиять на конкуренцию?

Существует опасение, что непродуманная система ранжирования исказит рынок, выделяя школы не по уровню подготовки, а по способности подстраиваться под бюрократические требования.

Что предлагается вместо стандартных рейтингов?

Эксперты предлагают использовать цифровые технологии для объективной фиксации навыков вождения на автоматизированных маршрутах.

Зависит ли сдача экзамена от региона?

Да, погодные условия, уровень подготовки сотрудников ГИБДД и дорожная обстановка в разных регионах создают неодинаковые условия для выпускников.

Читайте также

Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
В Киеве готовятся к худшему: что скрывается за паникой в руководстве Украины
Россельхознадзор Красноярска принял 730 попугаев из Киргизии на карантин
В Карелии собрали 860 кг семян сосны и ели, перевыполнив сезонный план в шесть раз
Архангельск станет ключевым узлом Трансарктического коридора по планам Минтранса
Корм для рыб из отходов с личинками чёрной львинки начнут производить в Карелии
Мурманская область вошла в группу 12 регионов РФ с средней пенсией выше 30 тыс. руб. в феврале
Сотрудники заповедников Камчатки проехали 1000 км для выездных занятий со школьниками
Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом
От аварийных бараков к комфорту: 5 млрд руб. потрачено на жильё в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре
Елена Вяльбе и губернатор Сергей Носов открыли лыжный стадион в Снежной Долине Магадана
Сейчас читают
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Красота и стиль
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Мир. Новости мира
Иран впервые атаковал украинскую базу БПЛА в ОАЭ: погибли специалисты ВСУ
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Наука и техника
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Популярное
Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок

Обычная обрезка деревьев может стать источником ценных материалов для огорода, если знать несколько хитростей по их правильной переработке и применению.

Сжигаете ветки — теряете урожай: 5 способов превратить мусор в золото для грядок
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Деним вернулся и диктует правила: 11 трендов весны-2026, которые меняют гардероб
Радость Евросоюза по поводу поражения Орбана будет недолгой Любовь Степушова День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Архивы КГБ всплыли спустя десятилетия: версия о пирамидах рушит школьную историю
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Лев оказывается слабее: 8 животных, перед которыми он бессилен в одиночку
Последние материалы
В Карелии собрали 860 кг семян сосны и ели, перевыполнив сезонный план в шесть раз
Хитрость УК больше не сработает: новая система ЖКХ защитит вас от долгов хитрых соседей
Три месяца до коллапса: блокада Ормузского пролива грозит региону дефицитом еды
Архангельск станет ключевым узлом Трансарктического коридора по планам Минтранса
Корм для рыб из отходов с личинками чёрной львинки начнут производить в Карелии
Киев рано радуется: новый лидер Венгрии отказал ВСУ в оружии и выбрал российский газ
Мурманская область вошла в группу 12 регионов РФ с средней пенсией выше 30 тыс. руб. в феврале
Милые уши сфинксов и ориенталов превращаются в проблему: ошибки в уходе, которые запускают болезни
Сотрудники заповедников Камчатки проехали 1000 км для выездных занятий со школьниками
Бюджет и решения обретают цифровой контур: Якутия выстраивает новую модель управления регионом
