Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

С 15 июня 2026 года в РФ вводится ГОСТ на системы ИИ для мониторинга водителей

Авто

Российских водителей официально берут под электронный присмотр. С 15 июня 2026 года в силу вступает новый ГОСТ, который превратит автомобиль из простого средства передвижения в бдительного надзирателя. Искусственный интеллект теперь будет законодательно обязан следить за мимикой, наклоном головы и даже тембром голоса тех, кто сидит за рулем.

Водитель едет за рулем
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Цифровой допрос: как ИИ распознает усталость

Новый стандарт — это не просто рекомендация, а жесткий регламент для автопроизводителей. Система видеоаналитики должна фиксировать частоту зевоты, продолжительность закрытия глаз и специфические движения зрачков. Если водитель начинает "клевать носом", электроника обязана среагировать мгновенно. Это попытка искоренить главную причину трагедий на трассах — секундную потерю концентрации.

"Системы мониторинга должны анализировать не только физиологические параметры, но и поведенческие особенности водителя. Искусственный интеллект будет фиксировать даже такие детали, как звуки вздохов или зевков", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Алгоритмы будут обучаться распознавать стресс по интонациям речи и микровыражениям лица. Любое отклонение от нормы — и машина начнет подавать сигналы тревоги. В некоторых случаях правила проезда перекрестков могут быть дополнены автоматическим вмешательством системы, если ИИ поймет, что человек за рулем неадекватен ситуации.

Автоматика против человеческого фактора

Внедрение ГОСТа совпадает с общим ужесточением контроля на дорогах. Мы уже видели, как замена водительских прав и строгие сроки их действия становятся инструментом дисциплины. Теперь к этому добавляется технический "надсмотрщик" внутри кабины. Это особенно актуально, когда речь идет о сложных маневрах, таких как обгон трактора на узкой трассе, где цена ошибки слишком высока.

Параметр контроля Метод фиксации
Сонливость Анализ частоты моргания и наклона головы
Отвлечение внимания Трекинг взгляда (отвод глаз от дороги более чем на 2 сек)
Эмоциональный фон Распознавание микромимики лица и интонации

"Выезд на встречную полосу ради обгона сельхозтехники часто оборачивается судом, и если система зафиксирует, что водитель был в состоянии утомления, это станет отягчающим фактором", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Последствия для авторынка и владельцев

Для тех, кто предпочитает автомобили с пробегом, новые требования могут стать головной болью при интеграции сторонних систем безопасности. Однако ГОСТ в первую очередь нацелен на новые конвейерные решения. Даже такие привычные вещи, как употребление безобидных на первый взгляд продуктов, могут попасть в поле зрения ИИ — кефир и квас не сделают вас сонным, но излишняя расслабленность за рулем будет считаться риском.

"Внедрение ГОСТа приведет к появлению новых решений на рынке. Автопроизводителям придется пересмотреть программное обеспечение и оборудование", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы о системах контроля

Когда системы станут обязательными?

Стандарт вступает в силу с июня 2026 года для новых моделей, сертифицируемых на российском рынке.

Сможет ли машина сама остановиться?

ГОСТ предусматривает возможность интеграции с системами активной безопасности, которые могут замедлить авто при выявлении критического состояния водителя.

Будет ли система работать ночью?

Да, оборудование предполагает использование инфракрасных камер для работы в полной темноте.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, юрист по ДТП Олег Зорин
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы гибдд технологии автомобили искусственный интеллект
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.