Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дешёвые кроссоверы заканчиваются: список моделей, которые держатся ниже 3 млн

Рынок новых автомобилей в 2026 году напоминает штормовое море, где ценовые маяки гаснут один за другим. Повышение утилизационного сбора и налоговые маневры превратили покупку кроссовера в квест на выживание бюджета. Еще вчера за три миллиона можно было присматривать премиум, сегодня — это входной билет в клуб "разумного достатка". Однако аскеза отменяется: на прилавках все еще пылятся лоты, где фарша больше, чем в миланском бутике, а ценник стыдливо замер у опасной черты.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BELGEE X70

Китайский десант: когда опций больше, чем нужно

Haval Jolion продолжает удерживать трон, как старый добрый монарх, предлагая полный привод в топовых исполнениях, не выпрыгивая за рамки трех миллионов. Его собратья M6 и H3 играют в ту же игру: климат-контроль и подогревы здесь раздают почти даром. Даже обновленный Haval F7 в базе умудряется сохранить лицо и ценник, козыряя диодными фарами и цифровыми кокпитами.

"Ситуация на рынке меняется стремительно. Уже сейчас многие дилеры пересматривают прайс-листы, а некоторые модели исчезают из продажи или становятся дороже", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Бренд Jetour выставил на поле Dashing — стильный гаджет на колесах, который, несмотря на отсутствие зацепа на задней оси, набит электроникой до бровей. Для тех, кому нужно больше объема, существует среднеразмерный кроссовер X70 Plus. В базе он все еще доступен, предлагая комфорт, который раньше стоил вдвое дороже. Changan со своими CS35 Plus и Max также не сдает позиций, удерживая планку надежных кроссоверов для города.

Белорусский след и корейская классика

Марка Belgee — это такой легальный чит-код. Модели X50 и X70, по сути, являются перелицованными Geely, но с более приятным прайсом. Здесь круговой обзор и подогрев всех "точек соприкосновения" не считаются роскошью. На этом фоне Geely Cityray выглядит одиноким волком, единственным из оригинальной линейки, кто не боится заглядывать в кошельки среднего класса.

"Для тех, кто планирует покупку нового кроссовера, важно не упустить момент: предложения, которые сегодня кажутся доступными, завтра могут стать историей", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Внезапно в бюджет залетает KGM Tivoli. Это привет из Кореи для тех, кто не доверяет современным роботам и ищет авто с пробегом в состоянии нового, но из салона. Классический гидротрансформатор сегодня — такая же редкость, как механические часы в эпоху смарт-браслетов. Не стоит забывать и про Omoda C5, где рейтинг надежности подкрепляется агрессивным маркетингом, позволяющим выбить скидку и войти в заветные три миллиона даже с полным приводом.

Модель кроссовера Главная "фишка" до 3 млн руб.
Haval Jolion Полный привод в топе
KGM Tivoli Классический "автомат"
Belgee X70 Система кругового обзора 360
Jetour Dashing Футуристичный дизайн и богатое оснащение

Важно помнить, что за красивой оберткой могут скрываться нюансы сборки. Бюджетные версии популярных иномарок иногда требуют повышенного внимания к антикоррозийной обработке. Рынок перегрет, и за каждым привлекательным ценником стоит очередь из желающих успеть до очередного скачка курса.

"Это большая ошибка — смотреть только на цену в прайсе. Часто скрытые платежи и навязанное страхование превращают три миллиона в четыре", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о кроссоверах

Реально ли купить кроссовер с полным приводом до 3 млн?

Да, такие модели как Haval Jolion, Omoda C5 и Belgee X70 позволяют получить AWD-трансмиссию, укладываясь в указанный бюджет, особенно при использовании программ трейд-ин.

Стоит ли опасаться китайских роботизированных коробок передач?

Современные "мокрые" роботы на китайских авто показывают достойный ресурс, однако для консерваторов остаются модели с классическим автоматом, например, KGM Tivoli.

Какие опции обязательны для кроссовера в 2026 году?

В этом ценовом сегменте стандартом стали камеры кругового обзора, зимний пакет (обогрев лобового стекла и всех сидений) и адаптивный круиз-контроль.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Анастасия Гущина
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Число Фишера против хаоса: как ученые взвесили квантовую запутанность в металле
Одноразовая роскошь: почему современные машины превратились в хрупкие гаджеты
Цифровой атлет или старая школа: как выбрать идеальную коробку передач для города
Физики предложили использовать 3 млн тонн наночастиц для разогрева атмосферы Марса
Призрак в тумане: как вековые льды Антарктиды скрывали от спутников древнюю скалу
Особенности эксплуатации батарей AGM и EFB в автомобилях с функцией Start-Stop
В России с 15 июня 2026 года введут ГОСТ на системы ИИ для контроля водителей
Обратный отсчет на столетие: два астероида готовят Земле сценарий динозавров
Пощечина теоретикам: почему угасающая солнечная вспышка внезапно стала ярче
Аппетит мегаполиса: на какие нужды казанцы чаще всего берут деньги в кредит
Сейчас читают
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Наука и техника
Белый континент треснул по швам: под льдом обнаружили мир, похожий на другую планету
Долгоносик не пройдёт: биопрепараты вместо инсектицидов защищают клубнику во время цветения
Плодовые
Долгоносик не пройдёт: биопрепараты вместо инсектицидов защищают клубнику во время цветения
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Наука и техника
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС
Популярное
Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой

Эффективная защита картофельного поля начинается задолго до высадки, сочетая биологические барьеры и точечные меры для сохранения почвы без избыточной химии и героических усилий.

Агроном Ольга Семёнова рекомендует биофунгициды для дезинфекции клубней картофеля перед посадкой
Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира
Океан нагрелся — и начал захватывать сушу: скрытый механизм уже меняет карту мира
Мода вернулась в прошлое: 15 вещей из СССР снова носят — и не только ради ностальгии
Клубника после зимы выглядит мёртвой, но оживает за пару шагов: что спасает даже погибшие кусты
День космонавтики: секретное письмо Гагарина, код 125, ПМ, бластеры и ядерка на МКС Олег Володин Кредитный тупик: почему 568 тысяч россиян выбрали банкротство в 2025 году Петр Ермилин Протесты в Каракасе ставят под удар власть Родригес, предавшей Мадуро Любовь Степушова
Крах санкций: Вашингтон выбрасывает белый флаг перед ценами на заправках
Вода Всемирного потопа никуда не исчезла: следы ведут туда, куда никто не смотрит
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Остров, где исчезли тысячи: трагедия, которую десятилетиями держали в тайне
Последние материалы
Физики предложили использовать 3 млн тонн наночастиц для разогрева атмосферы Марса
Невидимка среди льдов: исследователи случайно наткнулись на новый остров в Антарктике
Призрак в тумане: как вековые льды Антарктиды скрывали от спутников древнюю скалу
Опасная экономия: как пластиковые ёмкости превращают холодильник в химический полигон
Особенности эксплуатации батарей AGM и EFB в автомобилях с функцией Start-Stop
В России с 15 июня 2026 года введут ГОСТ на системы ИИ для контроля водителей
Гастрономическая магия после Пасхи: как быстро приготовить вкусный спред из оставшихся яиц
Обратный отсчет на столетие: два астероида готовят Земле сценарий динозавров
С 15 июня 2026 года в РФ вводится ГОСТ на системы ИИ для мониторинга водителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.