Дешёвые кроссоверы заканчиваются: список моделей, которые держатся ниже 3 млн

Рынок новых автомобилей в 2026 году напоминает штормовое море, где ценовые маяки гаснут один за другим. Повышение утилизационного сбора и налоговые маневры превратили покупку кроссовера в квест на выживание бюджета. Еще вчера за три миллиона можно было присматривать премиум, сегодня — это входной билет в клуб "разумного достатка". Однако аскеза отменяется: на прилавках все еще пылятся лоты, где фарша больше, чем в миланском бутике, а ценник стыдливо замер у опасной черты.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE X70

Китайский десант: когда опций больше, чем нужно

Haval Jolion продолжает удерживать трон, как старый добрый монарх, предлагая полный привод в топовых исполнениях, не выпрыгивая за рамки трех миллионов. Его собратья M6 и H3 играют в ту же игру: климат-контроль и подогревы здесь раздают почти даром. Даже обновленный Haval F7 в базе умудряется сохранить лицо и ценник, козыряя диодными фарами и цифровыми кокпитами.

"Ситуация на рынке меняется стремительно. Уже сейчас многие дилеры пересматривают прайс-листы, а некоторые модели исчезают из продажи или становятся дороже", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Бренд Jetour выставил на поле Dashing — стильный гаджет на колесах, который, несмотря на отсутствие зацепа на задней оси, набит электроникой до бровей. Для тех, кому нужно больше объема, существует среднеразмерный кроссовер X70 Plus. В базе он все еще доступен, предлагая комфорт, который раньше стоил вдвое дороже. Changan со своими CS35 Plus и Max также не сдает позиций, удерживая планку надежных кроссоверов для города.

Белорусский след и корейская классика

Марка Belgee — это такой легальный чит-код. Модели X50 и X70, по сути, являются перелицованными Geely, но с более приятным прайсом. Здесь круговой обзор и подогрев всех "точек соприкосновения" не считаются роскошью. На этом фоне Geely Cityray выглядит одиноким волком, единственным из оригинальной линейки, кто не боится заглядывать в кошельки среднего класса.

"Для тех, кто планирует покупку нового кроссовера, важно не упустить момент: предложения, которые сегодня кажутся доступными, завтра могут стать историей", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Внезапно в бюджет залетает KGM Tivoli. Это привет из Кореи для тех, кто не доверяет современным роботам и ищет авто с пробегом в состоянии нового, но из салона. Классический гидротрансформатор сегодня — такая же редкость, как механические часы в эпоху смарт-браслетов. Не стоит забывать и про Omoda C5, где рейтинг надежности подкрепляется агрессивным маркетингом, позволяющим выбить скидку и войти в заветные три миллиона даже с полным приводом.

Модель кроссовера Главная "фишка" до 3 млн руб. Haval Jolion Полный привод в топе KGM Tivoli Классический "автомат" Belgee X70 Система кругового обзора 360 Jetour Dashing Футуристичный дизайн и богатое оснащение

Важно помнить, что за красивой оберткой могут скрываться нюансы сборки. Бюджетные версии популярных иномарок иногда требуют повышенного внимания к антикоррозийной обработке. Рынок перегрет, и за каждым привлекательным ценником стоит очередь из желающих успеть до очередного скачка курса.

"Это большая ошибка — смотреть только на цену в прайсе. Часто скрытые платежи и навязанное страхование превращают три миллиона в четыре", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о кроссоверах

Реально ли купить кроссовер с полным приводом до 3 млн?

Да, такие модели как Haval Jolion, Omoda C5 и Belgee X70 позволяют получить AWD-трансмиссию, укладываясь в указанный бюджет, особенно при использовании программ трейд-ин.

Стоит ли опасаться китайских роботизированных коробок передач?

Современные "мокрые" роботы на китайских авто показывают достойный ресурс, однако для консерваторов остаются модели с классическим автоматом, например, KGM Tivoli.

Какие опции обязательны для кроссовера в 2026 году?

В этом ценовом сегменте стандартом стали камеры кругового обзора, зимний пакет (обогрев лобового стекла и всех сидений) и адаптивный круиз-контроль.

