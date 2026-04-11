Новая Lada Iskra перехватывает внимание у Vesta: что скрывается за доступной ценой

Весна 2025 года подкинула дров в костер российского авторынка: Lada Iskra вышла на сцену, чтобы окончательно запутать покупателя. Она не просто затыкает дыру между аскетичной Грантой и вальяжной Вестой. Это продукт иного генетического кода, построенный на платформе CMF-B, которая роднит тольяттинскую новинку с глобальными бестселлерами уровня Dacia Logan.

Lada Iskra

Платформа и техника: CMF-B против наследия Lada B/C

Главное отличие Искры от флагманской Весты — в костях. Если Vesta — это полет инженерной мысли Тольятти с вкраплениями иностранных узлов, то Iskra — плоть от плоти архитектуры Renault-Nissan. Это делает машину жестче, собраннее и, как ни странно, тише. Но есть нюанс: задние тормоза здесь барабанные. Диски положены только версии Sport, что подчеркивает спортивный характер, к которому АвтоВАЗ приучает аудиторию.

"Это бред. Так бюджетные машины не проектируют, если хотят сэкономить на каждом болте. Платформа СMF-B — это прежде всего иная жесткость кузова на кручение. Искра будет ощущаться более "европейской" в поворотах, чем Веста, несмотря на упрощенную заднюю балку", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Под капотом обошлось без сюрпризов: проверенные временем 1,6-литровые агрегаты. Забудьте про дизельные планы - Лада остается верна бензину. При этом Искра легче Весты на добрые 50-100 кг. Это значит, что со 106-сильным мотором "младшая" модель будет бодрее старшей сестры при параллельном старте со светофора.

Характеристика Lada Iskra Lada Vesta NG Платформа CMF-B (глобальная) Lada B/C (собственная) Длина кузова 4333 мм 4410 мм Колесная база 2603 мм 2635 мм

Интерьер и эргономика: где спрятали экономию

Внутри Искры — царство функционального пластика и амбиций. Салон выглядит свежо: контрастная прострочка, анатомические кресла, ориентированные на молодежь. Однако по ширине плеч она проигрывает Весте целых 4 сантиметра. В мире тесных парковок это плюс, в мире семейных поездок на дачу — повод для ворчания. Качество сборки Lada в 2026 году подтянулось, и Искра щеголяет улучшенной виброизоляцией даже в базовых версиях.

"Покупая такую машину, нужно сразу смотреть на страховку. Новая платформа — это уникальные кузовные детали, которые в первое время будут дефицитом. Для расчета КАСКО это ключевой фактор риска", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ценовая дуэль: сколько стоит современность

Стартовая цена в 1,5 млн рублей за седан делает Искру самым заманчивым предложением в категории автомобилей без излишеств. Веста в схожем оснащении обойдется на 200-300 тысяч дороже. Стоит ли переплачивать за лишние сантиметры базы? Каждый решает сам, но ликвидность Искры на вторичном рынке обещает быть высокой. Многие рассматривают покупку авто как инвестицию, и здесь новинка может удивить минимальной потерей в цене.

"Народ будет брать Искру, потому что она 'новая'. Но не забывайте: ремонт электроники на платформе CMF-B потребует более серьезного диагностического оборудования, чем старая добрая Гранта. Электрика здесь сложнее в разы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Выбор между новой Lada Vesta и Искрой сводится к простому вопросу: вам нужен статус флагмана или эффективность новой платформы? Искра не заменяет Весту, она делает ее покупку менее рациональной для тех, кто ездит по городу в одиночку или вдвоем.

Ответы на популярные вопросы о Lada Iskra

Будет ли у Искры автоматическая коробка передач?

Да, для мотора 1,6 л (106 л. с.) предусмотрен вариатор, аналогичный тому, что устанавливается на современные модели Весты.

Версия Cross имеет увеличенный до 200 мм дорожный просвет, защитный пластиковый обвес и оригинальные диски, что приближает её к сегменту компактных кроссоверов.

Насколько Iskra безопаснее Granta?

За счет использования платформы CMF-B, машина обладает полностью иной силовой структурой кузова и уже в базе оснащается двумя подушками безопасности и системой стабилизации.

Читайте также