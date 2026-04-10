Рынок меняется, цены растут, а их не продают: 10 авто, которые удерживают владельцев годами

Автомобильный рынок сегодня напоминает безумный аукцион тщеславия, где блестящие гаджеты на колесах обещают вечную молодость, но через три года превращаются в тыкву. Однако есть каста машин, которые владельцы сжимают в руках десятилетиями, словно фамильное серебро.

Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Clever – f 30012021

Это не про статус, а про сухой расчет и механическую честность. Статистика Auto.ru подтверждает: некоторые модели проводят в одних руках по 7-10 лет, игнорируя дилерские предложения о трейд-ине.

Европейский прагматизм и корейский баланс

На десятом месте закрепился Skoda Kodiaq первого поколения. 33% владельцев не спешат продавать этот "чешский шкаф". Причина банальна: надежность машин из Европы здесь сочетается с феноменальной вместительностью. Заменить его сегодня на что-то сопоставимое без потери в качестве — задача для финансового оптимиста.

"Это абсолютно логично. Kodiaq — это квинтэссенция семейного автомобиля. Когда у тебя исправный полный привод и огромный багажник, ты не смотришь на новые блестящие обертки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Kia Sportage четвертого поколения и Hyundai Tucson третьего (34% и 36% лояльности соответственно) — это корейская классика. Они как удобные кроссовки: не жмут, не трут и уместны везде. Пока белорусский кроссовер или китайские новички пытаются доказать свою состоятельность, эти "корейцы" просто ездят. Владельцы ценят их за физические кнопки в авто и понятную эргономику, которой так не хватает современным планшетам на колесах.

Японская ликвидность против странных форм

Toyota RAV4 четвертого поколения — это не просто машина, это вклад в банке. Ликвидность зашкаливает. Провладев такой семь лет, хозяин понимает: продав её сейчас, он купит… такую же, только дороже. Смысла в обмене нет, если ресурс агрегатов еще не выбран и на четверть. Это та самая надежность автомобилей, ставшая легендой.

Модель автомобиля Процент владельцев (7+ лет)
Hyundai Creta (I) 39%
Hyundai Santa Fe (III) 38%
Mazda CX-5 (II) 37%

Удивительно, но в топ попал Nissan Juke. Маленький, странный, с капризным вариатором, но 36% владельцев влюблены в него мертвой хваткой. Возможно, секрет в том, что имиджевые, недооцененные автомобили часто становятся любимцами в семье. А Mazda CX-5 (37%) держится в руках из-за своей эстетики и драйва, которые не стареют даже спустя десятилетие.

"Многие технические неисправности этих лет уже изучены вдоль и поперек. Профилактика вовремя — и машина служит вечно", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Бюджетные короли долголетия

На вершине Олимпа — Hyundai Creta первого поколения (39%). Это не любовь с первого взгляда, это брак по расчету. Простая как кирпич, предсказуемая и доступная. В эпоху, когда рынок кроссоверов 2026 года будет переполнен сложной электроникой, старая добрая Creta кажется оплотом стабильности. Люди не продают её, потому что она не приносит проблем.

Renault Sandero (36%) обошел своего брата Logan. Секрет прост: Sandero реже попадал в такси. Это был "частный" выбор практичного человека, которому нужно доехать из точки А в точку Б, не думая о стоимости запчастей. Для многих это идеальный автомобиль для пожилых водителей или молодых семей, ценящих неприхотливость.

"Если кузов за столько лет не сгнил, а зазоры на месте, то зачем расставаться? Вторичный рынок сейчас сложен, риск купить автохлам велик", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Ответы на популярные вопросы о владении авто

Почему люди держат машины дольше 7 лет?

Основная причина — отсутствие адекватной замены по соотношению "цена-качество". Вторичный рынок перегрет, а новые модели стоят астрономических денег.

Влияет ли полный привод на срок владения?

Да, универсальность SUV с AWD позволяет владельцам дольше не задумываться о смене класса автомобиля.

Безопасно ли покупать такие машины после одного владельца?

Такие экземпляры считаются самыми ценными на рынке, так как история обслуживания прозрачна.

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
