Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Безумие на колёсах: 5 авто, которые сбили цену, играя против правил авторынка 2026 года

Российский авторынок в 2026 году напоминает штормовое море: пока одни ценники взлетают до небес, другие внезапно идут на дно. Отечественные машины подорожали на четверть, заставляя покупателей нервно пересчитывать сбережения. Но даже в этом хаосе нашлись модели, которые решили пойти против течения и слегка сбросили "жирок" в стоимости. Где затаилась выгода и почему за премиальный Zeekr теперь просят чуть меньше.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Zeekr 9X

Китайский люкс против родных просторов

Средний чек на нового "китайца" замер у отметки в 3,95 млн рублей. Это всего на 6% больше прошлого года — сущие копейки на фоне ралли, которое устроил отечественный автопром. Наши машины прибавили в цене сразу 28%, достигнув среднего показателя в 2,04 млн рублей. Это не просто жадность заводов. В игру вступили новые игроки из более дорогих сегментов, которые тянут среднюю температуру по больнице вверх.

"Такой значительный скачок связан с ростом доли новых отечественных производителей, чей модельный ряд в основном находится в сегменте от 2 млн рублей", — объяснили в пресс-службе "Авто.ру Бизнес".

Многие водители теперь все чаще смотрят в сторону проверенных вариантов, изучая рейтинг самых живучих седанов, чтобы не прогадать с вложениями. Пока массовый сегмент дорожает, покупатели ищут баланс между ценой и долговечностью.

Региональные горки: от Башкирии до Брунска

География цен в марте 2026 года вела себя крайне капризно. В Брянской области автомобили подорожали на 8%, а в Ростовской — на 6%. Калуга и Ставрополье тоже не остались в стороне, прибавив несколько процентов к прайсам. Зато в Башкирии и Пермском крае случился настоящий аттракцион невиданной щедрости: падение средней цены на 15,5% и 12,4% соответственно.

Регион Изменение цены за месяц
Республика Башкортостан -15,5% (снижение)
Брянская область +8% (рост)

Москва традиционно удерживает звание самого дорогого города для покупки авто со средним ценником в 3,9 млн рублей. На этом фоне даже белорусский кроссовер Belgee X50 выглядит разумной альтернативой, если учесть его стремительный рост в топах продаж.

Пятерка подешевевших: кто сбросил цену?

Вопреки общей инфляции, пять моделей официально представленных брендов стали доступнее. Лидером по "уценке" стал электрический флагман Zeekr 9X, потерявший 2% стоимости. Теперь этот гаджет на колесах обойдется в среднем в 12,82 млн рублей. Дилеры Omoda и Chery также пошли на небольшие уступки, чтобы поддержать спрос на фоне конкуренции со стороны лучших SUV 2026 года.

"Любые признаки неисправности — это повод для немедленной диагностики. Современные китайские кроссоверы напичканы электроникой, которая чувствительна к перепадам напряжения и плохим контактам", — отметил в разговоре с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

В список везунчиков также попали Omoda C7, Chery Tiggo 7L и Jaecoo J8. Снижение составило от 1% до 2%, что при цене в несколько миллионов экономит покупателю приличную сумму на КАСКО или комплект зимней резины. В условиях, когда многие ищут кроссоверы, которые стоит брать в 2026, такие скидки могут стать решающим фактором.

Динамика продаж и гонка вооружений

Минпромторг рапортует об успехах: рынок вырос на 2% по сравнению с прошлым годом. Но главная победа за нашими — продажи отечественных машин взлетели на 14%. Покупатели голосуют рублем за то, что проще починить и дешевле содержать. Тем не менее, интерес к высокотехнологичным иномаркам не угасает, особенно когда речь идет про надежные автомобили, способные пережить многое.

"При выборе автомобиля в кредит важно учитывать не только ежемесячный платеж, но и полную стоимость владения, включая страховку и обязательное обслуживание у дилера", — подчеркнул специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы

Почему российские машины подорожали сильнее китайских?

Это связано с изменением структуры предложения: на рынок вышли новые отечественные модели в более дорогом ценовом сегменте (свыше 2 млн рублей), что подняло среднюю планку.

Стоит ли ждать дальнейшего снижения цен на Zeekr и Omoda?

Снижение на 1-2% — это скорее коррекция дилерских предложений и акций. Глобального обвала цен на импортные авто при текущем курсе валют ожидать не приходится.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, автослесарь Денис Хромов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто автомобили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.