Конвейер АвтоВАЗа замер в ступоре: склады переполнены непроданными Lada под гнетом взлетевших цен

АвтоВАЗ захлебнулся собственной амбицией. Главный конвейер страны встает на паузу с 27 апреля по 17 мая. Официальная легенда для пресс-релизов — "модернизация под новую модель Lada Azimut". Звучит красиво, как рекламный проспект элитного ЖК, но на деле это попытка реанимировать пациента, который перестал дышать под тяжестью собственных нераспроданных остатков.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Заводоуправление АО "АВТОВАЗ"

Склады затоварены, покупатель голосует рублем против "технологического суверенитета", а завод превращается в гигантский памятник несбывшимся надеждам.

Кризис сбыта: почему "народный" автомобиль стал роскошью

АвтоВАЗ прыгнул в ценовую категорию, где его никто не ждал с распростертыми объятиями. Машина, которая раньше была входным билетом в мир моторизации, теперь стоит как крыло от самолета.

Когда ценник переваливает за полтора миллиона, потребитель начинает включать мозг и сравнивать. И сравнение это не в пользу Тольятти.

"АвтоВАЗ перешел в другой ценовой диапазон. Для большинства автомобиль по такой цене становится роскошью, а не средством передвижения. Спрос падает, а требования к качеству растут", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Попытки задушить конкуренцию через заградительный утилизационный сбор сработали как бумеранг. Цены взлетели, но качество осталось на уровне "гаражной сборки" прошлого века.

В итоге рынок вторички и импортные иномарки через Владивосток сожрали долю завода. Покупатель не хочет платить за "импортозамещенную пустоту".

Технологический тупик и проклятие "автомата"

Двадцать первый век на дворе, а российский автогигант бьется над задачей, которую китайцы решают за завтраком — как поставить в машину нормальную коробку-автомат. Это уже не просто техническая заминка, это диагноз. Внутренняя система завода напоминает старый ржавый механизм, который не способен к самообновлению без мощного внешнего пинка.

"АвтоВАЗ не готов к инновационным решениям. Если не могут выпускать даже такой агрегат, как коробка-автомат, говорить о серьезной диверсификации сложно", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Себестоимость производства пухнет как на дрожжах. Логика "сделать автомобиль любой ценой" приводит к тому, что каждая новая машина выезжает из ворот завода уже убыточной. Любой простой — это катастрофа, так как цены на обслуживание и зарплаты персонала никуда не деваются, а ложатся грузом на будущие прайсы.

Проблема Последствие Затоваривание складов Остановка конвейера на 3 недели Высокий утильсбор Рост цен и уход массового покупателя Отсутствие коробок АКПП Проигрыш конкуренции китайским брендам

Будущее гиганта: диверсификация или судьба Детройта?

Теории о переходе на выпуск квадроциклов для фронта звучат как попытка потушить пожар в лесу детской лейкой. Да, это возможно, но если себестоимость такого транспорта будет выше, чем у БТР, проект умрет на бумаге. Заводу нужен не косметический ремонт, а полная замена фундамента. Иначе Тольятти рискует повторить судьбу Детройта — стать городом-призраком при мертвом заводе.

"Нам нужен жесткий внутренний аудит. Предприятия, существующие так долго, имеют скрытый балласт, который тянет их на дно. На АвтоВАЗе не всё безнадежно, но нужна смена управления", — отметил логист Денис Крылов.

Система не может лечить саму себя. Пока качество сборки Lada не догонит хотя бы базовые ожидания рынка по адекватной цене, остановки будут повторяться. Скупой платит дважды: государство субсидирует неэффективность, а водитель оплачивает эти ошибки из своего кармана, пересаживаясь на б/у иномарки.

Ответы на популярные вопросы о будущем АвтоВАЗа

Почему завод реально останавливает производство?

Официально — модернизация. Фактически — попытка разгрузить переполненные склады. Продавать машины по нынешним ценам становится всё сложнее, а выпускать "в стол" — слишком дорого.

Будут ли еще дорожать машины Lada?

Да. Любой простой завода увеличивает себестоимость единицы продукции. Расходы на содержание площадки в период простоя неизбежно будут заложены в ценник новых партий.

Появится ли когда-нибудь отечественный автомат?

На данный момент завод не готов к производству собственного агрегата. Вероятнее всего использование китайских комплектующих или создание "реплик" на сторонних мощностях.

