АвтоВАЗ захлебнулся собственной амбицией. Главный конвейер страны встает на паузу с 27 апреля по 17 мая. Официальная легенда для пресс-релизов — "модернизация под новую модель Lada Azimut". Звучит красиво, как рекламный проспект элитного ЖК, но на деле это попытка реанимировать пациента, который перестал дышать под тяжестью собственных нераспроданных остатков.
Склады затоварены, покупатель голосует рублем против "технологического суверенитета", а завод превращается в гигантский памятник несбывшимся надеждам.
АвтоВАЗ прыгнул в ценовую категорию, где его никто не ждал с распростертыми объятиями. Машина, которая раньше была входным билетом в мир моторизации, теперь стоит как крыло от самолета.
Когда ценник переваливает за полтора миллиона, потребитель начинает включать мозг и сравнивать. И сравнение это не в пользу Тольятти.
"АвтоВАЗ перешел в другой ценовой диапазон. Для большинства автомобиль по такой цене становится роскошью, а не средством передвижения. Спрос падает, а требования к качеству растут", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Попытки задушить конкуренцию через заградительный утилизационный сбор сработали как бумеранг. Цены взлетели, но качество осталось на уровне "гаражной сборки" прошлого века.
В итоге рынок вторички и импортные иномарки через Владивосток сожрали долю завода. Покупатель не хочет платить за "импортозамещенную пустоту".
Двадцать первый век на дворе, а российский автогигант бьется над задачей, которую китайцы решают за завтраком — как поставить в машину нормальную коробку-автомат. Это уже не просто техническая заминка, это диагноз. Внутренняя система завода напоминает старый ржавый механизм, который не способен к самообновлению без мощного внешнего пинка.
"АвтоВАЗ не готов к инновационным решениям. Если не могут выпускать даже такой агрегат, как коробка-автомат, говорить о серьезной диверсификации сложно", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Себестоимость производства пухнет как на дрожжах. Логика "сделать автомобиль любой ценой" приводит к тому, что каждая новая машина выезжает из ворот завода уже убыточной. Любой простой — это катастрофа, так как цены на обслуживание и зарплаты персонала никуда не деваются, а ложатся грузом на будущие прайсы.
|Проблема
|Последствие
|Затоваривание складов
|Остановка конвейера на 3 недели
|Высокий утильсбор
|Рост цен и уход массового покупателя
|Отсутствие коробок АКПП
|Проигрыш конкуренции китайским брендам
Теории о переходе на выпуск квадроциклов для фронта звучат как попытка потушить пожар в лесу детской лейкой. Да, это возможно, но если себестоимость такого транспорта будет выше, чем у БТР, проект умрет на бумаге. Заводу нужен не косметический ремонт, а полная замена фундамента. Иначе Тольятти рискует повторить судьбу Детройта — стать городом-призраком при мертвом заводе.
"Нам нужен жесткий внутренний аудит. Предприятия, существующие так долго, имеют скрытый балласт, который тянет их на дно. На АвтоВАЗе не всё безнадежно, но нужна смена управления", — отметил логист Денис Крылов.
Система не может лечить саму себя. Пока качество сборки Lada не догонит хотя бы базовые ожидания рынка по адекватной цене, остановки будут повторяться. Скупой платит дважды: государство субсидирует неэффективность, а водитель оплачивает эти ошибки из своего кармана, пересаживаясь на б/у иномарки.
Официально — модернизация. Фактически — попытка разгрузить переполненные склады. Продавать машины по нынешним ценам становится всё сложнее, а выпускать "в стол" — слишком дорого.
Да. Любой простой завода увеличивает себестоимость единицы продукции. Расходы на содержание площадки в период простоя неизбежно будут заложены в ценник новых партий.
На данный момент завод не готов к производству собственного агрегата. Вероятнее всего использование китайских комплектующих или создание "реплик" на сторонних мощностях.
Старая инфраструктура на дне моря может вновь наполниться топливом, но право собирать чеки с потребителей перейдет к неожиданным посредникам из-за океана.