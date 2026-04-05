Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автомобили без излишеств: какие машины реально купить, не влезая в кабалу, в 2026 году

Апрель 2026 года встретил российских автомобилистов ценниками, от которых хочется зажмуриться. Бюджетный сегмент, превратившийся в территорию сурового выживания, больше не предлагает "колес за копейки".

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Iskra SW

Теперь входной билет в мир новых машин требует чемодана денег и философского спокойствия. Рынок, очищенный от европейского глянца, напоминает спартанский лагерь: здесь ценят не мягкий пластик, а железную волю агрегатов и доступность запчастей.

Лидеры доступности: от Granta до Iskra

Абсолютным королем прайс-листов остается LADA Granta. Этот седан — словно старый армейский нож: простой, предсказуемый и всегда под рукой. Если в начале года за него просили 770 900 рублей, то в апреле 2026-го планка поднялась до 850 000 рублей. За эту сумму вы получаете 90 "лошадей" и базовую надежность автомобилей, проверенную десятилетиями. В комплекте только самое необходимое: ЭУР, передние подъемники и подогрев зеркал. Никаких излишеств, только честная работа железа.

"В бюджетном сегменте покупатель голосует за ремонтопригодность. Granta остается единственным вариантом, который можно починить в любом гараже, что критично при текущем росте цен на сервис", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

На пятки ветерану наступает новинка — LADA Iskra. Седан стартует с 1 277 000 рублей, предлагая более современный силуэт и светодиодные огни. Это уже не просто "телега", а попытка создать надежные автомобили с претензией на комфорт. Iskra должна заменить ушедшее семейство X-Ray и стать мостом между утилитарной Грантой и более дорогой Вестой.

Внедорожники и универсалы: что осталось в строю

Для тех, чей маршрут не ограничивается гладким асфальтом, в строю остается Niva Legend. За 1 099 000 рублей вы покупаете машину-времени: 1,7 литра, честный полный привод и конструкцию, которую не смог убить даже технический прогресс. Если же нужен семейный формат, на арену выходит LADA Largus. После январских корректировок его цена замерла на отметке 1 587 000 рублей. Это один из немногих выживших универсалов, где ресурс двигателя позволяет не заглядывать в сервис каждые пять тысяч километров.

Модель Цена (апрель 2026), руб.
LADA Granta (седан) от 850 000
LADA Niva Legend от 1 099 000
LADA Iskra от 1 277 000
JAC JS3 от 1 729 000

"При выборе подержанного или даже нового бюджетного авто важно учитывать скрытые дефекты. Даже заводская сборка 2026 года требует тщательной проверки кузова и узлов на предмет экономии материалов", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайский десант: иномарки до двух миллионов

Китайские бренды больше не демпингуют, они доминируют. Самый доступный вариант — кроссовер JAC JS3 за 1 729 000 рублей. В отличие от отечественных моделей, здесь "в базе" уже есть кондиционер, круиз и парктроники. Следом идет Livan X3 Pro за 1 869 900 рублей — компактный городской хищник на вариаторе. Хотя характеристики Belgee X50 выглядят заманчивее, JS3 берет ценой и простотой конструкции.

Замыкает десятку Changan Alsvin. Этот седан за 1 889 900 рублей пытается играть на поле корейских иномарок прошлого. Роботизированная коробка и камера заднего вида — приятные бонусы, но помните: электроника требует внимания. Сложная электрика автомобиля в бюджетном сегменте часто становится источником головной боли через три-четыре года эксплуатации.

"Покупая китайский автомобиль в кредит, обязательно просчитывайте полную стоимость владения, включая КАСКО и обслуживание, чтобы долговая нагрузка не стала критической", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Ответы на популярные вопросы о бюджетных авто

Какая машина сейчас самая дешевая в России?

Лидером остается LADA Granta, цена на которую в базовой комплектации начинается от 850 000 рублей.

Есть ли иномарки дешевле 1,5 миллиона?

Новых иномарок в этом ценовом диапазоне на официальном рынке практически не осталось. Ближайший конкурент — JAC JS3, цена которого с учетом скидок составляет около 1,73 млн рублей.

Что купить для плохих дорог из бюджетного сегмента?

Оптимальным выбором остаются LADA Niva Legend и Niva Travel. Эти машины обладают высоким клиренсом и постоянным полным приводом.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, специалист по долговой нагрузке Дмитрий Нестеров
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы lada авто цены автомобили
Новости Все >
Сейчас читают
Авто
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.