Надёжность прежде всего: какой автомобиль с классическим автоматом выбрать в 2026 году

Найти новый автомобиль с классическим гидротрансформатором в 2026 году по цене до 2,5 млн рублей — задача не для слабонервных. Это как ловить редкого покемона в тумане: все слышали, что они есть, но в руки даются единицам. Тем не менее, рынок наполнился игроками, которые предлагают старую добрую надежность в новой обертке.

Jetta VA3: наследство с китайским акцентом

Самым доступным входным билетом в клуб "двух педалей" стал Jetta VA3. По сути, это перелицованный Volkswagen Santana. За 1 569 000 рублей вы получаете 1,5-литровый атмосферник на 110 л. с. и — о чудо — шестиступенчатый классический автомат Aisin. Это не дерганый робот, а агрегат, который просто делает свою работу. В базе есть даже бесключевой доступ, что для бюджетника — почти роскошь.

"Для многих водителей вопрос выбора доступного и надежного авто с "автоматом" стал особенно актуальным: привычные модели ушли, а новые игроки из Китая и Беларуси заняли их место", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Belgee S50: Белорусский реванш

На втором месте расположился Belgee S50. Это тот самый Geely Emgrand, который сменил гражданство и теперь собирается в Беларуси. За 2 039 990 рублей предлагается связка из 1,5-литрового двигателя (122 л. с.) и классики жанра — шестиступенчатой трансмиссии. Российский авторынок принял эту модель тепло, ведь внутри мы видим 12,3-дюймовый экран мультимедиа и вполне приличный климат-контроль.

Модель Цена (от), руб.
Jetta VA3 1 569 000
Belgee S50 2 039 990
Forthing T5 2 050 000
Solaris HS 2 440 000

Forthing T5: кроссовер для прагматиков

Если седаны вам не по душе, есть Forthing T5 от Dongfeng. За 2 050 000 рублей (с учетом магии скидок) вы получаете кроссовер на 144 л. с. и гидромеханическую коробку. В списке плюшек — камера заднего вида и салон из экокожи. Это попытка получить надежный автомобиль за вменяемые деньги, не связываясь с вариаторами.

"Сейчас на рынке есть сразу пять моделей с гидротрансформаторной АКПП, которые можно купить дешевле 2,5 млн рублей. Это не только шанс сэкономить, но и возможность получить современное оснащение", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Solaris HS и KRS: возвращение легенд

Замыкают список два "корейца", которые прикинулись новыми брендами. Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) и Solaris KRS (бывший Kia Rio) стоят в районе 2,44 млн рублей. Под капотом проверенный 1,6-литровый мотор на 123 л. с. Это выбор тех, кто боится экспериментов и хочет купить кроссовер или седан с понятной сервисной историей.

"Как показывает практика, спрос на такие машины только растет, а конкуренция среди производителей становится все острее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы об авто с АКПП

Почему классический автомат дороже робота?

Гидротрансформатор сложнее в производстве и требует больше металла, но он обеспечивает плавность хода и ресурс, который и не снился бюджетным роботам.

Стоит ли переплачивать за Solaris под новым брендом?

Вы платите за понятные технические характеристики и доступность запчастей в любом гараже страны.

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Седина — это стиль, а не старость: как правильно красить волосы, чтобы выглядеть на 10 лет моложе
Ближний Восток на грани взрыва: Тегеран взвешивает ядерный шаг против американских десантов
Ландшафтный актив на века: этот компактный кустарник заменяет собой десяток сложных клумб
Умные платежки за ЖКУ с 1 апреля: в квитанциях появятся несколько новых строк

Квитанции за квартиру выходят на новый уровень цифровизации, где сроки платежей и данные приборов учета проверяются автоматически, минимизируя ошибки, но повышая риски для невнимательных жильцов.

