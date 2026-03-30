Надёжность прежде всего: какой автомобиль с классическим автоматом выбрать в 2026 году

Найти новый автомобиль с классическим гидротрансформатором в 2026 году по цене до 2,5 млн рублей — задача не для слабонервных. Это как ловить редкого покемона в тумане: все слышали, что они есть, но в руки даются единицам. Тем не менее, рынок наполнился игроками, которые предлагают старую добрую надежность в новой обертке.
Самым доступным входным билетом в клуб "двух педалей" стал Jetta VA3. По сути, это перелицованный Volkswagen Santana. За 1 569 000 рублей вы получаете 1,5-литровый атмосферник на 110 л. с. и — о чудо — шестиступенчатый классический автомат Aisin. Это не дерганый робот, а агрегат, который просто делает свою работу. В базе есть даже бесключевой доступ, что для бюджетника — почти роскошь.
"Для многих водителей вопрос выбора доступного и надежного авто с "автоматом" стал особенно актуальным: привычные модели ушли, а новые игроки из Китая и Беларуси заняли их место", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
На втором месте расположился Belgee S50. Это тот самый Geely Emgrand, который сменил гражданство и теперь собирается в Беларуси. За 2 039 990 рублей предлагается связка из 1,5-литрового двигателя (122 л. с.) и классики жанра — шестиступенчатой трансмиссии. Российский авторынок принял эту модель тепло, ведь внутри мы видим 12,3-дюймовый экран мультимедиа и вполне приличный климат-контроль.
|Модель
|Цена (от), руб.
|Jetta VA3
|1 569 000
|Belgee S50
|2 039 990
|Forthing T5
|2 050 000
|Solaris HS
|2 440 000
Если седаны вам не по душе, есть Forthing T5 от Dongfeng. За 2 050 000 рублей (с учетом магии скидок) вы получаете кроссовер на 144 л. с. и гидромеханическую коробку. В списке плюшек — камера заднего вида и салон из экокожи. Это попытка получить надежный автомобиль за вменяемые деньги, не связываясь с вариаторами.
"Сейчас на рынке есть сразу пять моделей с гидротрансформаторной АКПП, которые можно купить дешевле 2,5 млн рублей. Это не только шанс сэкономить, но и возможность получить современное оснащение", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Замыкают список два "корейца", которые прикинулись новыми брендами. Solaris HS (бывший Hyundai Solaris) и Solaris KRS (бывший Kia Rio) стоят в районе 2,44 млн рублей. Под капотом проверенный 1,6-литровый мотор на 123 л. с. Это выбор тех, кто боится экспериментов и хочет купить кроссовер или седан с понятной сервисной историей.
"Как показывает практика, спрос на такие машины только растет, а конкуренция среди производителей становится все острее", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.
Гидротрансформатор сложнее в производстве и требует больше металла, но он обеспечивает плавность хода и ресурс, который и не снился бюджетным роботам.
Вы платите за понятные технические характеристики и доступность запчастей в любом гараже страны.
