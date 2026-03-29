Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Воробьев

Железо против алгоритмов: именно тут скрывается главная причина технических провалов Volvo

Авто

Когда-то Volvo была синонимом безопасности, такой же незыблемой, как скалы Гётеборга. Садясь в шведский автомобиль, вы чувствовали себя внутри сейфа, оббитого первоклассной кожей. Но сегодня "железо" проиграло битву софту. Согласно свежему отчету J. D. Power, шведы умудрились набрать 296 проблем на 100 машин. Для понимания масштаба катастрофы: это уровень черной дыры для бюджета, где-то между вечно ломающимся Volkswagen и китайскими поделками десятилетней давности. Средний показатель по палате — 204. Volvo официально превратилась в "гаджет на колесах", который зависает чаще, чем ваш старый ноутбук.

Фото: volvocars.com by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему "безопасный" бренд превратился в кирпич

Проблема не в том, что у Volvo отваливаются колеса или гниет кузов. Нет, с металлом там по-прежнему все в порядке. Беда пришла по воздуху — через обновления Over-the-Air. Маркетологи наобещали нам будущее в стиле проектов Илона Маска, но на деле владельцы получили бесконечные "глюки" мультимедиа. Представьте: вы выезжаете на круговой перекресток, а камера кругового обзора решает уйти в перезагрузку. Это не просто раздражает — это убивает веру в бренд.

"Современный автомобиль — это сервер на колесах. Когда Volvo резко сменила архитектуру ради электромобилей, они получили зоопарк электронных ошибок, которые невозможно вылечить простой заменой детали", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ловушка гибридизации и софта

Год назад цифра была 242. Сейчас — почти 300. Скорость деградации надежности поражает. Volvo так спешила пересадить всех на гибриды и серию EX, что превратила своих клиентов в бесплатных бета-тестеров. Вместо того чтобы вылизывать узлы, инженеры сражаются с кодом. Если раньше мы выбирали, какой полный привод нам нужен для сугробов, то теперь владельцы Volvo гадают, проснется ли завтра центральный планшет.

Показатель (на 100 машин) Volvo в 2024–2025 гг.
Количество проблем 2024 242
Количество проблем 2025 296
Среднее по отрасли 204

Даже бюджетный кроссовер Belgee X50 на фоне таких цифр выглядит оплотом стабильности. Там хотя бы понятно, за что ты платишь в сервисе. А владение современным шведом превращается в лотерею, где главный приз — отсутствие надписи "System Error" на приборной панели при въезде в узкое место на дороге.

"Большинство жалоб связаны с бортовой сетью. Электрика не выдерживает аппетитов новых процессоров, начинаются просадки напряжения, которые ECU воспринимает как критический сбой", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Сервисный ад: сколько стоит шведская электроника

Если вы думаете, что гарантия решит все проблемы — вы оптимист. Очереди на перепрошивку блоков растягиваются на недели. Пока одни меняют летнюю резину, владельцы Volvo ждут заветный патч от программистов, который, возможно, починит бесключевой доступ. Или не починит, а сломает климат-контроль.

"При оценке подержанных Volvo моделей 2023-2025 годов мы всё чаще видим дисконт из-за системных ошибок софта. Рынок чувствует нестабильность, цена падает быстрее, чем на немцев", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт-оценщик Александр Громов.

Шведы обещают исправить всё в следующем поколении EX. Но верить этим обещаниям — всё равно что пытаться купить авто по низу рынка и надеяться на идеальное состояние. Volvo нужно перестать играть в Кремниевую долину и вернуться к созданию машин, которые просто едут.

Ответы на популярные вопросы о неисправностях Volvo

Какие модели Volvo самые проблемные?

Новые электрические кроссоверы серии EX и гибридные версии XC60/XC90 последних выпусков. Проблемы концентрируются именно в области программного обеспечения и управления батареями.

Можно ли решить проблему прошивкой?

Дилеры пытаются это делать, однако часто обновление исправляет одну ошибку, порождая две новые. Это системный кризис софтверной архитектуры бренда.

Влияет ли это на безопасность вождения?

Напрямую — редко, пассивная безопасность остается на высоте. Однако внезапные сбои ассистентов водителя и экранов могут спровоцировать опасную ситуацию на дороге из-за отвлечения внимания.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы volvo автомобили безопасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.