Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Авто превращается в чёрную дыру: куда утекают деньги водителей в 2026 году

Авто

Машина — это не просто средство передвижения. Это прожорливый домашний питомец, который требует еды, прививок в виде ОСАГО и регулярных визитов к "ветеринару" в автосервис. Для большинства россиян этот "зверь" съедает до 10% месячного бюджета, но для каждого четвертого автомобиль превращается в пассивного вымогателя, забирающего пятую часть зарплаты.

Автосервис
Фото: Freepik by standret
Автосервис

Экономика бензобака: сколько уходит на железо

Свежий опрос портала "Дром" среди 12 тысяч человек подтвердил: средний чек на машину в России продолжает диктовать свои условия. Почти половина водителей (45%) умудряются удерживать аппетиты своего стального коня в рамках 10% от дохода. Однако для 23% опрошенных личный транспорт стал настоящим финансовым бременем, на которое уходит более 20% всех заработанных денег.

"Под замену идут более дорогостоящие агрегаты. В несколько раз увеличились цены на нормальные запчасти, про китайские муляжи не говорим", — объяснил в беседе с Pravda. Ru автослесарь Денис Хромов.

В эту сумму автовладельцы закладывают всё: от литров АИ-95 до страховки и непредвиденного ремонта. Ситуация осложняется тем, что подержанные авто требуют всё больше внимания. Старение автопарка превращает владение машиной в бесконечную борьбу с износом, где каждый стук в подвеске означает минус несколько тысяч из семейного бюджета.

География расходов: где машина обходится дороже всего

Москва и Санкт-Петербург традиционно показывают лучшие цифры — здесь больше половины водителей тратят на авто менее 10% доходов. Это не магия низких цен на запчасти, а уровень зарплат. На контрасте резко выделяются Башкирия и Якутия, где каждый третий водитель отдает машине "пятую часть себя". В этих регионах автомобиль — не роскошь, а суровая необходимость для выживания в условиях расстояний и климата.

Доля расходов от дохода Процент автовладельцев (РФ)
Менее 10% 45%
От 10% до 20% 32%
Более 20% 23%

Интересно, что ликвидность машин в регионах также влияет на восприятие трат. Владельцы понимают: вложения в обслуживание сегодня — это возможность выгоднее продать авто завтра. В провинции личный транспорт часто выигрывает конкуренцию у автобусов за счет мобильности семей с детьми.

"Личный автомобиль для семьи очень выгоден на фоне стоимости проезда на общественном транспорте. Хоть по городу, хоть на дальняк", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Гибридный детокс и китайские запчасти

Водители ищут спасения в новых технологиях. Переход на гибриды позволяет сократить расходы на топливо в три раза, что особенно актуально, когда расходы на поездки по городу становятся существенной статьей бюджета. Электрификация и гибридизация сегодня — это не про экологию, а про выживание кошелька.

В то же время рынок захватывают китайские авто премиум-сегмента. Их содержание — отдельная история. Пока одни экономят на фильтрах, другие обслуживают сложные системы современных кроссоверов, заезжая в детейлинг-центры для защиты кузова от зимних реагентов.

"Многие клиенты стали чаще обращаться за защитными покрытиями, чтобы продлить жизнь ЛКП и сэкономить на кузовном ремонте в будущем", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по детейлингу Максим Терехов.

Ответы на популярные вопросы о содержании авто

Почему расходы в регионах выше, чем в столицах?

Это связано с разрывом в доходах при сопоставимой стоимости запчастей и ГСМ. В Якутии или Башкирии запчасти могут стоить даже дороже из-за сложной логистики, в то время как средняя зарплата заметно ниже московской.

Правда ли, что гибриды экономят деньги?

Да, особенно в городском цикле с пробками. Экономия на бензине может достигать 60-70%, однако стоит учитывать стоимость обслуживания самой батареи и системы инверторов в долгосрочной перспективе.

Выгодно ли сейчас покупать машину в кредит?

Зависит от долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж вместе с содержанием превышает 30-40% дохода, автомобиль превращается в финансовую ловушку, от которой сложно избавиться без потерь.

Читайте также

Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по детейлингу Максим Терехов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы авто цены на бензин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.