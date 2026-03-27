Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Автошколы раскрыли секрет: чему не учили раньше, но теперь требуют от всех

Авто

Водитель — это не только человек, который научился крутить руль и с первой попытки парковаться на узкой улице. Сегодня обучение в автошколах становится гораздо шире: оно охватывает техническую грамотность, культуру поведения на дороге и даже формирование привычек безопасности с детства.

автошкола
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
автошкола

Современные образовательные инициативы показывают, что водителем не становятся за три месяца — им нужно вырасти.

Не правилами едиными

Классическая программа автошколы — это правила дорожного движения, практика вождения и экзамены. Ученики проходят интенсивный курс по правилам и практике управления автомобилем, который, как правило, занимает 3-6 месяцев. Но в последние годы к ней добавляется важный слой — понимание того, как именно работает автомобиль.

Со стороны кажется, что автомобиль достаточно просто устроен: есть двигатель, колеса, кузов и все это каким-то способом приводится в движение. Однако фактически современная машина — это множество механических частей и огромный набор электронных блоков, которые управляют всем: от двигателя и систем безопасности до кондиционера и стеклоподъемников.

Некоторые автомобили обладают дополнительными возможностями, которые помогают в сложных ситуациях: полным приводом, блокировками дифференциалов, ECO-режимами для экономии топлива и множеством других функций. В таких сложных условиях водителю необходимо понимать примерный алгоритм работы основных узлов: двигателя, коробки передач, рулевого управления и тормозов.

Именно поэтому в рамках некоторых инициатив ученикам автошкол объясняют, как на самом деле работает автомобиль. Им также рассказывают, из чего состоит система смазки, почему важно вовремя менять технические жидкости и как правильно их подбирать.

Это делается не просто для галочки: такие знания помогают лучше понимать машину, определять ее неисправности, даже если со стороны кажется, что все в порядке, предотвращать поломки, а также правильно вести себя на дороге. Все перечисленное повышает уровень безопасности на дорогах, и некоторые организации уже активно внедряют подобную систему обучения.

В рамках образовательных инициатив, реализуемых в России, этот подход стал системным. Ученики автошкол получают дополнительные занятия, на которых изучают, что находится под капотом, а не только в салоне и багажнике. Например, отдельно рассматриваются современные моторные масла и их роль в работе двигателя.

Это помогает будущим водителям понять, как правильно подобрать масло для конкретного автомобиля, как его заменить или долить при необходимости, а также почему от качества смазочных материалов зависит не только ресурс автомобиля, но и безопасность движения.

Масштаб обучения: десятки тысяч учеников по всей стране

Такие программы уже охватывают десятки тысяч человек. Например, проект "Академия ЛУКОЙЛ для будущих водителей", проводимый совместно с Всероссийским обществом автомобилистов, объединяет 140 автошкол в 38 регионах России: за время его реализации обучение прошли более 46 тысяч учеников.

Смысл в том, чтобы водитель выходил из автошколы не просто с правами на руках, а с базовым мышлением автомобилиста: понимал, как ведет себя машина в разных условиях, как ее обслуживать и как принимать ответственные решения за рулем.

Культура вождения начинается раньше, чем кажется

Важно отметить, что работа ведется не только со взрослыми учениками. Формирование безопасного поведения на дороге начинается еще в детстве.

Для школьников и подростков проводятся творческие и образовательные проекты, где через рисунки, конкурсы и игровые форматы объясняются основы дорожной безопасности. Речь идет не о скучных уроках, а о вовлечении: когда ребенок сам придумывает сюжет, связанный с правилами дорожного движения, и тем самым лучше их усваивает.

Такие инициативы помогают сформировать правильное отношение к дороге задолго до того, как человек впервые сядет за руль.

Новый стандарт: водитель как ответственная роль

Сегодня становится очевидно: водитель — это не просто участник движения, а человек, от которого зависит безопасность окружающих. Поэтому обучение постепенно выходит за рамки формальных требований.

Автошколы все чаще становятся площадкой, где формируется культура вождения — внимательность, ответственность и понимание техники. А дополнительные образовательные проекты усиливают этот эффект, делая подготовку более глубокой и современной.

В итоге меняется сам подход: важно не только сдать экзамен, но и стать водителем, который понимает, что происходит и на дороге, и под капотом своего автомобиля.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы водители безопасность
Новости Все >
Сейчас читают
Мир. Новости мира
Неожиданное заявление: президент Ирана обратился к Москве на русском языке
Мир. Новости мира
В США признали позор: 13 военных баз оказались в руинах, а войной с Ираном руководили онлайн
Мир. Новости мира
Горлышко бутылки для НАТО: передвижения береговых сил заставили западных адмиралов молчать
Популярное
Последние материалы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.