Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Проверка временем пройдена: список автомоделей, которые можно продать дороже спустя три года езды

Авто

Покупать новую машину в 2025 году — это как добровольно прыгнуть в измельчитель для веток вместе со своим кошельком. Как только колеса пересекают порог автосалона, цена падает камнем вниз. Но есть в России железные ископаемые, которые плевали на законы экономики. Они не просто сохраняют стоимость, они пухнут в цене, как дрожжевое тесто в теплой духовке. Речь о старой доброй "Ниве", которая внезапно превратилась в лучший инвестиционный инструмент десятилетия.

Фото: openverse.org by Dgeise, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Инвестиции в железо: почему Lada бьет рекорды

Забудьте про биткоин и акции технологических гигантов. Хотите заработать? Покупайте LADA Niva Legend. Этот стальной мамонт из семидесятых показал результат в 103,2% остаточной стоимости. Это значит, что через три года владения вы продадите её дороже, чем брали в салоне. Феномен? Нет, суровая реальность. Когда рынок штормит, люди бегут к тому, что можно починить с помощью кувалды и такой-то матери в любом гараже за полярным кругом.

LADA Granta и Niva Travel наступают на пятки, сохраняя 98,3% и 96% цены соответственно. В то время как надежные авто западных брендов требуют космических сумм на запчасти, продукция АвтоВАЗа остается "билетом в жизнь" для миллионов. Это не автомобили в классическом понимании, это ликвидная валюта, обернутая в тонкий слой тольяттинской стали.

"Рынок вторички сейчас живет в режиме дефицита простых решений. Чем меньше в машине электроники и чем проще ее легализовать после ремонта, тем выше за нее будут драться покупатели. "Нива" здесь — абсолютный автомат Калашникова", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Иномарки: кто держит удар сильнее остальных

Среди тех, кто не говорит по-русски, лучше всех держатся "корейцы" и "японцы". Kia Sportage и Mazda CX-4 — это крепкие середняки, которые не рассыпаются в пыль после гарантии. Если вы решили купить кроссовер, ориентируясь на будущую перепродажу, смотрите на ликвидность бренда. Hyundai Tucson и Kia Sorento всё еще воспринимаются как надежные активы, за которыми выстроится очередь из прагматичных отцов семейств.

Модель автомобиля Остаточная стоимость (3 года)
LADA Niva Legend 103,2%
LADA Granta 98,3%
Kia Sportage 87,6%
LADA Vesta 82,7%
Lexus RX 82,6%

Удивительно, но даже люксовый Lexus RX попал в топ-10. Это машина для тех, кто не привык экономить на сервисе, но очень не хочет терять половину состояния при смене гардероба. Хотя на фоне общего удорожания обслуживания, любые стоимость владения авто и риски выходят на первый план при расчете маржи перекупа.

"При ввозе иномарки сегодня ключевой вопрос — таможенная очистка. Если машина прошла через "белые" схемы, ее цена на вторичке будет на 20% выше серых аналогов, что критично для остаточной стоимости", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Китайский десант: проверка вторичкой

Китайские марки пока не могут тягаться в жадности продавцов с АвтоВАЗом. Танки и Хавейлы теряют в цене быстрее. Лидер сегмента — Tank 300 с его 77,4% — выглядит неплохо, но это всё равно "минус четверть" от вложенного. Проблема в том, что российский авторынок завален новыми моделями из Поднебесной, которые обновляются чаще, чем айфоны. Старую модель через три года никто не хочет брать, ведь вышла "рестайлинговая версия с 50 экранами".

Haval Jolion и M6 держатся в районе 75-76%. Это "рабочие лошадки", которые будут еще долго доказывать свою живучесть. Пока покупатель боится китайской электрики и отсутствия запчастей на модели двухлетней давности, ценники на б/у версии будут ползти вниз быстрее, чем хотелось бы владельцам.

"Техническое состояние "китайцев" после трех лет эксплуатации — это лотерея. Без должного антикора и оригинального софта эти машины теряют ликвидность стремительно", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Ответы на популярные вопросы о перепродаже авто

Почему "Нива" стоит дороже новой через три года?

Инфляция и рост цен на новые автомобили опережают естественный износ. Плюс дефицит простых внедорожников создает ажиотажный спрос на рынке б/у.

Стоит ли покупать китайский кроссовер как инвестицию?

Нет. Китайские машины пока слишком быстро обновляются, что обесценивает предыдущие поколения. Это транспорт для езды, а не для сохранения капитала.

Какие факторы сильнее всего бьют по цене при перепродаже?

Количество владельцев в ПТС, участие в серьезных ДТП и отсутствие прозрачной сервисной истории. Для иномарок — происхождение (параллельный импорт или официал).

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, таможенный брокер Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы автомобили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.