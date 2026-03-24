Массовка больше не нужна: видеозапись станет главным судьёй для пьяных водителей на дорогах

В Госдуме решили, что институт понятых — это такой же рудимент, как кривой стартер или кассетная магнитола. Депутаты предложили окончательно заменить живых свидетелей "синего" вождения на бездушный, но беспристрастный глаз видеокамеры. Если водитель едва держится на ногах, инспектору больше не придется ловить случайных прохожих в три часа ночи на пустой трассе. Достаточно нажать "Rec" на системе "Дозор". Это не просто упрощение бюрократии, это попытка вытравить из процесса человеческий фактор, который часто пахнет либо ленью, либо чьим-то корыстным интересом.

Прощай, массовка: зачем убирают понятых

Сейчас процедура оформления нетрезвого водителя напоминает съемки малобюджетного кино: нужны актеры второго плана. Инспектор обязан найти двух незаинтересованных лиц, которые подтвердят, что гражданин Х действительно дул в трубочку и действительно не попал в цифры. На практике это превращается в цирк. Понятые торопятся, подписывают пустые бланки или вовсе "рисуются" инспектором из базы старых знакомых. Это и есть та самая иллюзия безопасности, когда формальное соблюдение закона только вредит правосудию.

"Понятые часто становятся слабым звеном в суде. Они забывают детали, путаются в показаниях или вообще не являются на заседания. Видеозапись — это железный аргумент, который невозможно подкупить или запугать", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Переход на видео — это признание того, что технологии победили человеческую честность. Все патрульные машины уже обвешаны регистраторами, а у каждого инспектора на груди висит камера. Оставлять при этом требование искать живых свидетелей — всё равно что требовать звание шофёра подтверждать умением запрягать кобылу. В суде запись с "Дозора" станет эталоном истины, отсекая любые попытки заявить, что "инспектор сам всё подстроил".

Бумажный ад: как сократят протоколы

Сегодня оформление "пьяного" — это лесоповал. Инспектору нужно заполнить от трех до пяти увесистых бумаг. Протокол об отстранении, акт освидетельствования, направление на медицину, задержание машины… Если рука дрогнет и инспектор забудет одну запятую, штрафы за скорость 2026 покажутся легкой прогулкой по сравнению с тем, как адвокаты развалят дело в суде из-за процессуальных ошибок. Законопроект предлагает разрешить лепить отметки об отстранении прямо в акт освидетельствования, не плодя лишние сущности.

Параметр оформления Было (сейчас) Станет (по проекту) Количество документов От 3 до 5 разных бланков Единые акты с отметками Свидетели процедуры Двое понятых Видеозапись "Дозор"

Такая "дикая гибкость" ГИБДД пугает правозащитников. Ведь если бумаг меньше, то и шансов найти в них зацепку для защиты — тоже. Это как вариатор в трансмиссии: вроде едет плавно, но если сломается, чинить придется долго и дорого. Упрощение процедуры лишает водителя возможности зацепиться за формальность. Теперь бить придется только по фактам, а против видеосвязи аргументов мало.

"Упрощение документооборота — это палка о двух концах. С одной стороны, инспектор быстрее освободится для патрулирования. С другой — повышается риск небрежности при фиксации важных деталей состояния водителя", — объяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Цифра против хитрости: поможет ли видео?

Многие водители боятся, что видео можно "подредактировать" или "случайно потерять", если оно не выгодно системе. Но сторонники поправок уверяют: автоматизация исключает "свой интерес" у участников процесса. Больше не будет случайных людей, которые "ничего не видели, но подписали". Это такая же неизбежность, как лючок бензобака, который всегда стоит там, где решили инженеры, а не там, где удобно вам на заправке.

"Для защиты прав водителей критически важно, чтобы видеозапись хранилась на защищенном сервере и была доступна суду в полном объеме, без купюр и 'технических сбоев'", — подчеркнул юрист по ДТП Олег Зорин.

Если законопроект пройдет второе чтение, процедура превратится в быстрый цифровой алгоритм. Больше никакой ловли свидетелей в кустах. Это напоминает ситуацию на вторичном рынке: когда иллюзия новой машины разбивается о отчет из базы данных, так и легенды водителей о "кефире" будут разбиваться о качественную картинку в Full HD, где отчетливо видно и запах, и походку.

Ответы на популярные вопросы о новых правилах

Можно ли отказаться от видеозаписи и потребовать понятых?

Нет, если закон примут, выбор средства фиксации (видео или понятые) останется на усмотрение инспектора. Если в машине есть "Дозор", понятые не понадобятся.

Что делать, если камера "вдруг" выключилась в момент освидетельствования?

В таком случае процедура может быть признана недействительной. Любой пробел в видеозаписи — это подарок для адвоката и повод для отмены протокола.

Поможет ли упрощение бумаг избежать эвакуации застрявшей машины?

Напротив, информация о задержании теперь будет вноситься быстрее, что ускорит вызов эвакуатора. Это как автохлам в блестящей обертке: снаружи всё выглядит законно, а по факту машину заберут за считанные минуты.

