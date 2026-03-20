Моторное масло для бензина и дизеля: ошибка при выборе обходится дороже, чем кажется

Вопрос о том, нужно ли использовать разные моторные масла для бензиновых моторов и двигателей на тяжёлом топливе, остаётся актуальным для владельцев легковых автомобилей и коммерческого транспорта, особенно при выборе масла для смешанной эксплуатации.

О том, в каких случаях универсальные продукты действительно подходят и стоит ли разделять масла по типу двигателя, рассказали эксперты ЛУКОЙЛ.

Универсальные масла для легкового транспорта

Легковые автомобили и лёгкий коммерческий транспорт в большинстве случаев не имеют разделения на масла "только для бензиновых моторов" и "только для двигателей на ДТ". Современные моторные масла разрабатываются как универсальные продукты и соответствуют требованиям сразу нескольких спецификаций.

Так, за счёт сбалансированных пакетов присадок они могут одновременно отвечать требованиям полнозольных стандартов ACEA A3/B4, A5/B5 и малозольных ACEA C2, C3 и C5. Это позволяет использовать одно и то же масло в бензиновых и дизельных двигателях при условии, что оно рекомендовано автопроизводителем.

Когда универсальность не работает

Однако ситуация меняется, когда речь идёт о дизельных двигателях в грузовом транспорте — в том числе на тяжёлых пикапах — и технике, работающей в тяжёлых условиях. Такие моторы рассчитаны на высокий ресурс, длительные интервалы работы и повышенные нагрузки. В этом случае использование масел, предназначенных преимущественно для бензиновых двигателей, не рекомендуется.

Почему важен правильный выбор масла

Причина кроется в особенностях дизельного топлива. Оно содержит больше серосодержащих веществ и высокомолекулярных углеводородов, что приводит к интенсивному сажеобразованию, ускоренному окислению масла и повышенному риску коррозии деталей двигателя.

В результате масло быстрее теряет свои свойства, а интервалы замены сокращаются. Это означает не только дополнительную нагрузку на двигатель, но и рост эксплуатационных затрат.

Эксперты отмечают, что правильно подобранное моторное масло позволяет сохранить стабильную работу двигателя и избежать лишних расходов. Ключевым ориентиром при выборе должны оставаться требования автопроизводителя, условия эксплуатации и тип двигателя.

Кроме того, важно, чтобы моторное масло было оригинальным, так как поддельная продукция обладает сниженными эксплуатационными свойствами, что может привести к выходу из строя агрегатов двигателя.