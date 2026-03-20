Кошелёк больше не худеет на АЗС: расходы на поездки по городу сокращаются в разы

Забудьте о запахе бензина на руках и медитативном ожидании у кассы АЗС. Глава Sitronics Electro Андрей Гурленов подбросил дров в костер споров между адептами ДВС и фанатами "электричек". Цифры выглядят как приговор для нефтяников: кататься на электронах в России в 2-9 раз дешевле, чем жечь динозавров в цилиндрах. Пока скептики ищут розетку в сугробе, прагматики уже пересчитывают сэкономленные рубли, которых хватит на отпуск или новый комплект резины.

Экономика вольта: почему это выгодно

Переход на электротягу напоминает замену кавалерийской лошади на трактор. Лошадь ест дорогой овес, капризничает и требует постоянного ухода, а трактор просто делает работу. Даже если вы решите купить электрическую "тройку" BMW, ваши траты на "топливо" упадут до неприличных минимумов. Разрыв в стоимости пробега диктуется технической эффективностью: электродвигатель не тратит 70% энергии на обогрев атмосферы, в отличие от бензиновых собратьев.

"Экономия на топливе — это лишь верхушка айсберга. Электрокар избавляет владельца от вечной паранойи, когда щуп показывает меньше с каждой поездкой. Здесь нет масла в привычном понимании, нет свечей и сложной трансмиссии, которая может 'умереть' от одной неудачной заправки", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Конечно, ДВС всё еще кажется надежнее в дальних рейдах, особенно если выбрать что-то из рейтинга самых живучих кроссоверов 2026. Но для города арифметика Гурленова неумолима. Каждый километр на электричестве — это удар по бюджету нефтяных гигантов и бальзам на душу владельца.

География цен: от Москвы до окраин

Россия — страна контрастов, и стоимость киловатт-часа здесь гуляет так же бодро, как курс валют. В Москве, Краснодарском крае и Костроме за "заправку" придется выложить от 15 до 25 рублей за кВт⋅ч. Это всё еще дешевле АИ-95, но уже не тот коммунизм, на который рассчитывают новички, когда им в уши поют сирены в автосалонах, использующих уловки для опустошения кошелька.

Тип питания Стоимость 100 км пробега (среднее) Бензин (АИ-95) 500 — 700 рублей Электричество (медленная зарядка) 80 — 150 рублей Электричество (быстрая DC-станция) 250 — 350 рублей

Если вы заряжаетесь дома по ночному тарифу, то расходы практически обнуляются. Это почти кража со взломом в легальном поле. Однако помните: аккумулятор теряет силу при неправильной эксплуатации, и экономия на топливе может быстро смениться тратами на замену батареи, если вы любите "жарить" в мороз.

"Электрическая мобильность меняет саму логику страхования. Сейчас в ОСАГО назревает переворот, и для владельцев 'зеленых' машин это может обернуться дополнительными бонусами. Меньше рисков технических отказов — ниже вероятность ДТП по вине техники", — подчеркнула юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Подводные камни "бесплатного сыра"

Низкая стоимость зарядки опьяняет. Но не забывайте, что зима в России — это не декорация в кино, а суровая реальность. Реагенты на дорогах грызут кузов электрокара так же охотно, как и бензинового внедорожника. Зимняя химия въедается в металл, а для электромобиля с его сложной проводкой коррозия — враг номер один.

"При покупке электромобиля с пробегом будьте бдительны. Экономия на зарядке провоцирует владельцев ездить много и не всегда аккуратно. Изучайте признаки серьезного ремонта кузова не менее тщательно, чем емкость батареи. Скрытые повреждения силовой клетки могут превратить машину в опасный гаджет", — отметил автоэксперт-оценщик Александр Громов.

В итоге, электрокар сегодня — это не экологический манифест, а холодный расчет. Если ваш дневной пробег укладывается в 100-200 километров, а возле дома есть розетка, то покупка традиционной машины выглядит так же логично, как использование дискового телефона в эпоху 5G. Главное — не забывать про базовую гигиену автомобиля и вовремя смывать соль, чтобы ваша экономия не превратилась в дыру в порогах.

Ответы на популярные вопросы об электрокарах

Правда ли, что электромобиль в 9 раз выгоднее бензина?

Да, если сравнивать зарядку по ночному домашнему тарифу в регионе с низкой стоимостью электроэнергии и заправку мощного внедорожника высокооктановым бензином.

Где в России дороже всего заряжать машину?

Лидерами по стоимости киловатт-часа остаются Москва, Московская область, Краснодарский край и Кострома.

Влияет ли мороз на стоимость пробега?

Косвенно — да. Зимой запас хода сокращается из-за работы отопителя, следовательно, на один и тот же километраж требуется больше циклов зарядки.

