Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Тайное кладбище грязи: где именно скапливаются реагенты и почему они уничтожают авто

Авто

Зима для автомобиля — это не просто холод, это полномасштабная химическая атака. Перепады температур, мегатонны песка и едкие дорожные реагенты превращают вашу "ласточку" в соленый огурец на колесах. Если вы думаете, что первый весенний дождь смоет этот позор, вы глубоко заблуждаетесь. Последствия будут суровыми, если в первые теплые дни не подойти к вопросу обслуживания со всем старанием. Разбираемся, с чего начать весеннее обслуживание и где прячутся главные проблемы.

Фото: www.freepik.com by senivpetro is licensed under Free More info
Полировка

Генеральная дезинфекция: почему обычной мойки мало

Одного взгляда на машину после зимы достаточно, чтобы понять: начинать нужно с водных процедур. Но забудьте про экспресс-обливания за 200 рублей. Нужна детальная, почти хирургическая весенняя мойка машины. Вода под высоким давлением должна выбить "соляные залежи" из колесных арок, щелей между бамперами и рамы. За полгода под днищем собирается столько дерьма, что вес машины вырастает на пару десятков килограммов.

"Реагенты, скопившиеся в полостях, активируются именно весной. Если их не вымыть вовремя, коррозия съест пороги буквально за пару сезонов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Зона внимания Последствия игнорирования
Колесные арки Сквозная коррозия крыльев
Днище и рама Разрушение тормозных магистралей

Тайные убежища грязи: жабо и дренаж

По задумке инженеров, вода должна стекать с лобового стекла в специальные желоба под пластиковым жабо. На деле же там образуется болото. За зиму стоки забиваются землей, хвоей и песком. Результат? Вода хлещет на боковые стекла, лишая вас обзора, или, что хуже, течет прямиком в салон. Снять жабо несложно: скинул поводки дворников, отщелкнул пистоны — и вот она, помойка. Чистка этих полостей сэкономит вам кучу денег на кузовном ремонте.

Если игнорировать такие мелочи, вскоре придется изучать страховые выплаты и тонкости оформления полиса ОСАГО после ДТП из-за плохой видимости.

"Забитые дренажи часто становятся причиной затопления блоков управления, которые расположены в нишах под стеклом. Один забитый сток может стоить вам замены всей проводки", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Взгляд изнутри: секрет прозрачности бабушкиного хрусталя

Вы не поверите, сколько дряни оседает на внутренней стороне лобового стекла за три месяца езды с закрытыми окнами. Проведите пальцем — там жирный серый налет. Это он делает триплекс вечно мутным. Обычный мистер мускул и гора микрофибры — ваше спасение. А для финального лоска используйте дедовский метод — газету. Типографская краска и бумага из вторсырья полируют стекло до блеска, который не снился современным хай-тек средствам.

Помимо стекол, проверьте состояние своего питания. Не в плане диеты, а в обслуживании аккумулятора. После зимних пыток холодом батарея может быть на грани смерти, даже если машина еще заводится.

"Чистое лобовое стекло изнутри снижает нагрузку на глаза водителя в ночное время в разы. Это критически важный фактор безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о весеннем ТО

Нужно ли мыть двигатель весной?

Да, но крайне осторожно. Чистка радиатора и смыв соли с ГБЦ необходимы, чтобы избежать перегрева летом, но заливать катушки зажигания водой не стоит.

Как убрать запах сырости в салоне?

Замените салонный фильтр и просушите ковролин. Зимняя влага — отличный инкубатор для плесени.

Влияют ли лекарства на вождение весной?

Да, сезонная аллергия заставляет водителей пить антигистаминные. Помните, лекарства могут вызывать сонливость, сопоставимую с опьянением.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэлектрик Кирилл Семёнов, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы машина автомобили автомобиль безопасность на дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.