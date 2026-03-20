Артем Николаев

Деньги не уйдут впустую: список из 5 кроссоверов, которые стоит брать в 2026

Мир сошел с ума по электрокарам и сенсорным панелям размером с телевизор. Но Consumer Reports выкатил свой вердикт на 2026 год, и он звучит как пощечина маркетологам. В топе — не глянцевые гаджеты на колесах, а честное железо, которое умеет ездить, а не только обновлять прошивку в пробке. Пока популярные китайские кроссоверы в ужасе покидают чаты, старая гвардия из Subaru и Toyota захватывает пьедестал. Это не просто машины. Это бункеры на колесах для тех, кто ценит ресурс двигателя выше, чем количество мегапикселей в камере заднего вида.

Subaru Crosstrek
Фото: commons.wikimedia.org by Bull-Doser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Subaru Crosstrek

Короли практичности: Subaru берет дубль

Subaru Crosstrek — это кроссовок, который не боится грязи. Он возглавил рейтинг не за красивые глаза, а за феноменальную живучесть. Пока владельцы других марок думают, как изменить систему выплат по ОСАГО после легкого тычка в бампер, Crosstrek просто едет дальше. Его 2,5-литровый оппозитник — это старая школа в лучшем проявлении. Да, вариатор по-прежнему заставляет его подвывать на разгоне, но полный привод работает так, будто его проектировал сам бог бездорожья.

"Инженерная простота Subaru сегодня — это роскошь. В эпоху, когда китайские авто теряют почти половину цены за год, Subaru остается ликвидным активом. Их моторы не 'одноразовые'. Это машины для жизни, а не для сервисного центра", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Следом идет Subaru Forester. Тот же рецепт, только в упаковке покрупнее. Это машина для тех, кому Crosstrek уже маловат, а дух приключений еще не выветрился. Пока Mazda CX-5 штурмует чарты за счет дизайна, "Лесник" берет своей прямолинейностью и лучшей обзорностью в классе. Никаких слепых зон. Только вы, дорога и шум ветра в рейлингах.

Японский люкс и семейный масштаб

Toyota Grand Highlander — это даже не кроссовер. Это авианосец для перевозки детей и собак. За 43 тысячи долларов вы получаете "почти идеальный минивэн", который не выглядит как коробка из-под обуви. Гибридная установка выдает до 362 сил. Хватит, чтобы обогнать большинство заносчивых седанов на светофоре. Тем временем в премиум-сегменте правит Lexus NX. Он как швейцарский нож: острый, надежный и идеально ложится в руку. В категории компактных SUV он размазал 22 конкурента, забрав золото за комфорт и отсутствие головной боли у владельца.

"При оценке повреждений после ДТП мы видим, что японская школа конструирования все еще впереди. Там, где у 'новичков' ведет кузов, Lexus и Toyota держат удар. Это вопрос безопасности, а не только престижа", — отметил в беседе с Pravda. Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

Модель 2026 года Главный козырь
Subaru Crosstrek Надежность и проходимость за "копейки"
Toyota Grand Highlander Гигантский объем и мощный гибрид
Lexus NX Лучший интерьер и ликвидность в классе
BMW X5 Драйв и 483 лошадиные силы в базе

Баварский молот: X5 закрывает список

Завершает хит-парад BMW X5. Это единственный "неяпонец" в списке, и он здесь за заслуги перед драйверами. Его рядная "шестерка" — это музыкальный инструмент, играющий на нервах конкурентов. Для тех, кто не готов пересесть на дешевые седаны, X5 остается эталоном. Даже если ваша машина выглядит идеально, помните про уход за кузовом: немецкий лак капризнее японского, но блестит дороже.

"Электрика в современных BMW — это космос, но она требует внимания. Один сбой в шине данных может превратить этот компьютер на колесах в недвижимость. Выбирая премиум, готовьтесь к высокотехнологичному сервису", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Итого: рынок 2026 года — это битва между проверенными временем решениями и яркими однодневками. Пока россияне выбирают своих или ищут альтернативы, Consumer Reports напоминает: скучная надежность в долгосрочной перспективе всегда побеждает яркую обертку. Выбирайте то, что едет, а не то, что красиво мигает фарами в автосалоне.

Ответы на популярные вопросы о кроссоверах 2026

Почему в списке нет китайских брендов?

Эксперты оценивают долгосрочную надежность и удовлетворенность владельцев на протяжении нескольких лет. Многие новые бренды просто еще не накопили достаточную статистику поломок.

Какая модель из списка самая экономичная?

Lexus NX в гибридном исполнении показывает лучшие результаты по расходу топлива в городском цикле среди представленных моделей.

Стоит ли переплачивать за Grand Highlander вместо обычного?

Только если вам действительно нужны дополнительные 13 см пространства для ног на третьем ряду и багажник, в который влезет не только пакет из магазина.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автоэксперт-оценщик Александр Громов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
