Список исчезнувших растёт: 9 китайских кроссоверов уже покинули Россию

Российский авторынок в 2026 году напоминает палубу "Титаника" в час пик: одни в панике прыгают за борт, другие пытаются занять освободившиеся шезлонги. Китайские бренды, которые еще вчера клялись нам в вечной верности, начали массовую эвакуацию своих моделей. С начала года дилерские центры недосчитались девяти ключевых игроков, и это только верхушка айсберга.

Chery Tiggo 7 Pro Max

Маркетологи из Поднебесной режут модельную линейку без наркоза. Под нож пошли как бюджетные "брички", так и вполне респектабельные кроссоверы. Это не просто ротация ассортимента, а жесткая дезинфекция рынка: слабые и неликвидные уходят на покой, освобождая место для тех, кто готов биться за кошелек россиянина в условиях дикого демпинга и растущего утильсбора.

За ширмой красивых пресс-релизов скрывается суровая правда: популярные китайские кроссоверы покидают нас не от хорошей жизни. Рынок перенасыщен, а покупатель стал разборчив, как критик в мишленовском ресторане. Машины, которые не смогли доказать свою профпригодность в наших реалиях, списываются в утиль истории быстрее, чем вы успеете оформить КАСКО.

Прощай, Chery: уход легенд и народных любимцев

Самый громкий хлопок дверью прозвучал от Chery. Марка, ставшая для многих входным билетом в мир "нового Китая", вычеркнула из списков живых Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max. Это как если бы из меню McDonald's убрали чизбургер. Казалось бы, на этих машинах держалась вся статистика, но боссы решили иначе. Теперь самый доступный вариант — Tiggo 7L, который по цене уже подбирается к стратосфере.

"Уход базовых моделей Chery — это четкий сигнал: эпоха дешевых китайцев закончилась. Бренды переориентируются на более маржинальные сегменты, оставляя бюджетную нишу пустой или на откуп отечественным маркам", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Для тех, кто планировал покупку, новость стала холодным душем. Исчезновение Tiggo 4, который обновился буквально вчера, выглядит как системный сбой. Но логика проста: зачем продавать старое, когда можно выкатить "новую" модель с приставкой Pro, Max или Ultra, накинув сверху пару сотен тысяч рублей? Покупателям остается лишь наблюдать, как параллельный импорт авто пытается заткнуть эти дыры.

GAC, BAIC и Bestune: кто не выдержал гонки вооружений

Список потерь пополнили BAIC X35, X7 и десант от Jetour. Особенно обидно за Bestune T55 — этот кроссовер был одним из последних оплотов адекватных ценников. Он стоил как хорошо укомплектованная LADA, но предлагал гораздо больше комфорта. Теперь его место в шоурумах займет тишина или более дорогие собратья. Рынок сжимается, как пружина, выдавливая тех, кто не успел закрепиться в головах потребителей.

Марка и модель Статус на рынке в 2026 году Chery Tiggo 4 / 7 Pro Max Официально покинули каталоги Bestune T55 / T77 Сняты с продаж, распродаются остатки BAIC X35 / X7 Ушли с сайта дистрибьютора Jetour X50 / X70 Выведены из активной ротации

Проблема этих брендов в том, что россияне стали чаще выбирать своих вместо китайцев, когда речь заходит о бюджетном сегменте. Зачем брать экзотичный BAIC, если есть проверенная LADA или запчасти на которую лежат в любом хлебном магазине? Доверие к "новым именам" падает быстрее, чем курс акций технологических стартапов.

Вторичный рынок: во что превратятся отставники через год

Уход модели с первичного рынка — это всегда приговор для ее ликвидности. Владельцы покинувших нас моделей скоро столкнутся с неприятным открытием: их вчерашняя гордость на вторичном рынке превращается в тыкву. Многие китайские автомобили теряют почти половину цены за первый же год владения, а если модель еще и снята с продаж — пишите пропало.

"Для владельцев уходящих моделей главная головная боль — это кузовные детали и электроника. Если двигатели часто унифицированы, то найти уникальную фару или бампер на снятый с производства китайский авто через пару лет будет задачей для настоящего детектива", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Перекупы уже потирают руки. В 2026 году именно китайские бренды стали самыми востребованными у профессиональных продавцов хлама. Они знают: испуганный владелец постарается избавиться от "брошенной" производителем модели как можно скорее, что позволяет диктовать свои условия и обваливать цену до неприличия.

Смена караула: 16 новых лиц на месте девяти выбывших

Свято место пусто не бывает. На место девяти ушедших бойцов уже претендуют 16 амбициозных новичков. Китайский автопром работает как бешеный 3D-принтер: пока одна модель едет в порт, инженеры уже рисуют ей замену. Однако покупатели все чаще задаются вопросом: а стоит ли гнаться за новинками, если они исчезают так же быстро, как снег весной?

В этой гонке за новизной мы теряем главное — уверенность в завтрашнем дне. Автомобиль — это не смартфон, который можно выкинуть через год. Хотя современные дисплеи и подсветки в салоне пытаются убедить нас в обратном. Между тем, пока производители жонглируют названиями, цены на сопутствующие товары, такие как летние шины в 2026 году, показывают удивительную волатильность, пытаясь подстроиться под меняющийся парк машин.

"Покупатели устали от однодневных брендов. Теперь при выборе машины люди смотрят не на количество экранов, а на репутацию и наличие запчастей на складах. Мы видим, как спрос возвращается к маркам с историей", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Итоги: почему очищение рынка — это хорошая новость

Несмотря на кажущийся хаос, уход некоторых моделей — это признак взросления рынка. Мы проходим этап естественного отбора. Те, кто пришел "срубить по-быстрому" на дефиците, отваливаются. Остаются гиганты, готовые вкладываться в сервис и глубокую локализацию. Это жесткий процесс, но он необходим, чтобы покупатели снова потянулись к брендам с реальной репутацией, а не только ярким фантиком.

Автомобильный мир меняется. Если раньше мы выбирали машину на десятилетие, то теперь привыкаем к формату гаджета на колесах. Но даже у гаджета должна быть исправна "зарядка" и софт. Иначе красивая груда металла превратится в памятник собственной доверчивости. Пока Китай теряет одни позиции, он тут же агрессивно захватывает другие, заставляя нас жить в эпоху вечных перемен.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто

Что будет с гарантией, если модель ушла с рынка?

Гарантийные обязательства несет дистрибьютор. Пока марка представлена в России официально, сервис должен осуществляться в полном объеме, даже если конкретная модель больше не продается.

Сложно ли будет найти запчасти на Chery Tiggo 4 или BAIC X35 через 5 лет?

Расходники (фильтры, колодки) останутся в доступе. Однако с кузовными деталями, специфической оптикой и оригинальными блоками управления могут возникнуть серьезные задержки или необходимость заказа напрямую из Китая.

Стоит ли сейчас покупать китайский автомобиль со скидкой, зная о его уходе?

Это оправдано только при очень глубоком дисконте (от 30%). Вы должны понимать, что при перепродаже потеряете гораздо больше, чем сэкономили при покупке.

