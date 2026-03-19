Сергей Милешкин

Беду техники спасает сладкий секрет: свекольный сок в колесах советских тракторов

Знойное лето, бескрайние поля, могучий трактор "Кировец" и механизатор, который вместо того, чтобы заправлять бак, заливает в колёса… свежевыжатый свекольный сок. Звучит как абсурдная шутка или сценарий комедии о советском селе.

Крупная сельскохозяйственная техника СССР
Фото: Own work by Pieter Delicaat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крупная сельскохозяйственная техника СССР

Однако для тех, кто работал на земле в 1970-80-е годы, это была суровая, сладкая и абсолютно рабочая реальность. Зачем же трактористы СССР поили свои машины овощным фрешем? Ответ кроется не в кулинарных пристрастиях техники, а в гениальной народной смекалке, физике и тяжелых условиях борьбы с суровым климатом.

Тяжёлая судьба "Кировца"

Легендарный трактор К-700 (и его собрат К-701) был настоящим богатырём советского сельского хозяйства. Эта машина весом под 12 тонн могла потянуть практически любой плуг или сеялку. Но была у этого богатыря одна уязвимость — высокий центр тяжести. Представьте себе огромную железную махину, которая работает на склоне. Риск опрокинуться был вполне реальным, особенно когда грунт начинал "плыть" под колёсами.

Чтобы трактор увереннее стоял на земле, ему нужно было добавить веса, причём в самой нижней точке. Куда проще всего "прикрепить" дополнительную массу? Конечно, в колёса! Возникло закономерное решение: заполнить объёмные шины (камеры) жидкостью. Это не только повышало массу машины, смещая центр тяжести вниз, но и работало как балласт, снижая риск опрокидывания и улучшая сцепление с почвой.

В каждое колесо "Кировца" заливали от 500 до 800 литров! Общий вес трактора после такой "процедуры" мог увеличиваться на 3 тонны, достигая 15 тонн. При этом расход топлива почти не менялся, а вот пробуксовка уменьшалась в разы.

Да и кто в те времена думал о топливе — солярке? В колхозах и совхозах цистерны с этим видом копеечной солярки стояли без всякой охраны и замков: бери, сколько надо (автор этих строк сам был свидетелем подобной ситуации).

Только никому не нужна была вонючая горючая жидкость. А зачем она? Мото-блоков и собственных тракторов, машин, работающих на солярке, ни у кого не было, они просто не нужны были: за бутылку огород вам вспашут быстро и без проблем на колхозной технике.

А солярка нужна была разве что для сжигания колорадских жуков. Печку ею тоже растапливали крайне неохотно из-за въедающегося и долгого неприятного запаха…

Почему не вода? Химия и мороз

Казалось бы, что может быть проще и дешевле обычной воды? Ан нет. Трактористы, рискуя навлечь на себя гнев партийных органов за нецелевое использование сельхозпродукции, выбирали именно свекольный сок. Причина крылась в физических свойствах жидкости.

Вода, залитая в колёса, при первых же осенних заморозках превращалась в лёд. Лёд не только переставал выполнять функцию балласта (он просто застывал монолитом или болтался кусками), но и мог элементарно разорвать шину изнутри при расширении. Работа в полях в СССР часто затягивалась до поздней осени, а техника порой ночевала прямо в поле или под открытым небом.

Свекольный же сок, благодаря высокому содержанию сахаров, имеет гораздо более низкую температуру замерзания. Такой раствор превращался в лёд только при температуре около -20°С, а при лёгком минусе оставался вязким, но незамерзающим "сиропом". Трактор был готов к работе даже в холодное утро, а шины оставались целы.

Вот основные причины выбора сока перед водой:

  • Низкая температура замерзания: Сахар в составе работает как природный антифриз, позволяя эксплуатировать технику до серьёзных минусов.
  • Защита резины: Сок не разрывает шину при замерзании, так как превращается не в твёрдый лёд, а в "снежную кашу".
  • Экологичность: В случае прокола колеса сладкий сок просто впитывался в землю, не нанося того вреда, какой могла бы произвести химия.

Кстати, использовали не только свекольный сок, но, порой, и другие отходы переработки сахарной промышленности — мелассу (патоку).

Запах свеклы и народная смекалка

Процесс заливки был настоящим технологическим колдовством. Делали это обычно с помощью компрессора или специальных насосов прямо через ниппель. Представьте запах: свежевыжатый сок литрами льётся в резину, нагревается на солнце и начинает потихоньку бродить.

Некоторые старожилы вспоминают, что трактор порой издавал не только привычный дизельный рык, но и аромат кваса или браги. Говорят, что особо предприимчивые механизаторы даже умудрялись получать из старых покрышек "технический" самогон, но это уже из разряда баек, хотя кто знает…

Интересный факт: профессия тракториста-свекловода была настолько уважаемой, что о передовиках писали в центральной прессе. Например, в начале 1960-х годов на обложке журнала "Колхозно-совхозное производство" красовался тракторист Александр Зимарин, который прославился именно небывалыми успехами в выращивании сахарной свеклы.

Правда, он её сажал, растил, обрабатывал и собирал, а не заливал в колёса, но символическая связь с корнеплодом налицо.

Юмористическая история про "пьяное" колесо

Одна из самых популярных баек того времени рассказывает о молодом механизаторе, который решил сэкономить силы и время. Вместо того чтобы гнать свеклу на сахарный завод, он договорился с шофёром и привёз прямо в поле цистерну отходов с консервного комбината. Закачали это дело в колёса. Но отходы оказались слишком жидкими и начали бродить с удвоенной силой.

Выехал трактор в поле, работает, пыхтит. И вдруг посреди пашни раздаётся хлопок, похожий на выстрел. Колесо не выдержало давления газов! Трактор осел на один бок, а всё поле вокруг забрызгало жмыхом.

Прибежал бригадир, смотрит на это безобразие, на перепачканного тракториста и спрашивает: "Ты что натворил?". На что парень, вытирая с лица сладкую жижу, философски ответил: "Колёса, Иван Петрович, перебродили… Переработали они у нас".

Говорят, бригадир так смеялся, что простил механизатору испорченную покрышку.

Где брали сок?

Конечно, в масштабах огромной страны использовать чистый пищевой продукт для заливки в колёса было бы кощунством и расточительством. Никто не отжимал для этого отборную сахарную свеклу.

Чаще всего использовали отходы производства — патоку (мелассу), либо просто смешивали пульпу с водой. Это был практически бесплатный материал, который позволял решить серьёзную техническую проблему без финансовых затрат.

Так что знаменитая советская смекалка, помноженная на знание физики и биологии, превратила обычный овощ в многофункциональный агрегат. Трактор становился устойчивее, колёса не лопались на морозе, а поля, если что, получали дополнительное органическое удобрение из пролившегося сока. Вот такой получился сладкий симбиоз.

Когда в следующий раз увидите натюрморт со свёклой, вспомните о могучих "Кировцах", которые благодаря этому корнеплоду уверенно бороздили просторы нашей Родины, не боясь ни склонов, ни холодов.

Это, пожалуй, самый необычный способ применения овощей в истории техники, придуманный не в лабораториях, а в умах простых трудяг, привыкших решать проблемы с тем, что есть под рукой.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
