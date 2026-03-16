Артем Николаев

Автопром на диете: популярные китайские кроссоверы массово покидают российские автосалоны

Авто

Российский автомобильный рынок в начале 2026 года столкнулся с масштабной трансформацией модельного ряда крупнейших восточных производителей. Процесс оптимизации затронул сразу несколько востребованных сегментов, что привело к официальному завершению продаж ряда популярных городских кроссоверов и седанов.

Chery Tiggo 4 Pro
Chery Tiggo 4 Pro

Причины рыночной ротации

Текущие изменения в ассортименте дилерских центров обусловлены комплексом экономических факторов, среди которых ключевую роль играет индексация утилизационного сбора и необходимость обновления технологической базы. В частности, с прилавков исчезли такие модели, как Chery Tiggo 4, Bestune Т77 и некоторые представители линейки BAIC, а также кроссоверы GAC GS3, Jetour X50 и X70.

Стоит отметить, что эксперты не склонны рассматривать данную ситуацию как массовый исход брендов, квалифицируя ее скорее как глубокую ревизию для освобождения ниш под более современные новинки. Вместе с тем, процесс естественного отбора наглядно демонстрирует усиление конкурентной борьбы, где менее востребованные образцы, подобные седану Omoda S5, вынуждены уступать место фаворитам потребительского спроса.

Одним из главных инструментов выживания для иностранных компаний становится глубокая локализация производственных мощностей внутри страны, что позволяет нивелировать логистические и таможенные издержки.

"Уход определенных моделей с рынка является стандартной практикой жизненного цикла продукта в условиях высокой конкуренции. Производители стремятся предложить потребителю максимально актуальные решения, отвечающие современным стандартам безопасности и комфорта. Важно понимать, что на смену старым версиям приходят технологически совершенные платформы", — говорит эксперт автомобильной отрасли Максим Петров.

Гарантии и сервисное сопровождение

Стоит отметить, что сервисные центры продолжат выполнять гарантийный ремонт и плановое техническое обслуживание в полном объеме, используя накопленные складские запасы и налаженные каналы параллельного импорта деталей, сообщает "За рулём". Специалисты рекомендуют собственникам своевременно уточнять наличие специфических узлов и агрегатов у официальных представителей бренда, подчеркивая, что прекращение продаж новых экземпляров не означает прекращение технической поддержки текущего парка.

Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
