Новая машина без космической цены: 6 седанов, которые стоят дешевле остальных в России

Мир сошел с ума по кроссоверам. Высокая посадка, имитация внедорожных способностей и раздутый кузов стали религией. Но пока маркетинговый шум заглушает здравый смысл, седаны остаются последним оплотом прагматизма. Это не просто машины, это честные "рабочие лошадки", которые не пытаются казаться тем, чем не являются.

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE S50 front

Рынок в марте 2026 года напоминает поле боя после канонады: рынок автомобилей лихорадит, цены скачут, а привычные бренды сменились новыми именами. Актуальные прайс-листы, чтобы найти те самые "четырехдверки", которые еще не стоят как крыло истребителя. Только голые факты и никакой пощады к бюджету.

LADA Granta: Король минимализма

Если вам нужен автомобиль, а не гаджет на колесах, то "Гранта" — ваш выбор. За 850 000 рублей вы получаете честный кусок железа с 90-сильным мотором. Это антитеза современному пафосу. Здесь нет лишнего: только вы, руль и дорога. Машина для тех, кто привык считать каждую копейку и ценит надежность старой школы.

"Granta остается фундаментом первичного рынка. Несмотря на аскетичность, она выигрывает за счет доступности запчастей и простоты конструкции", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

LADA Iskra: Надежда Тольятти

Новинка "Искрит" в прайсах за 1 277 000 рублей. Это попытка усидеть на двух стульях: бюджетность "Гранты" и современность "Весты". В базе уже есть светодиодные огни и датчик дождя. Прыжок выше головы? Возможно. Но этот седан выглядит как достойный преемник европейских бестселлеров прошлого десятилетия.

Комплектация не поражает воображение, но дает необходимый минимум. Пятиступенчатая механика и проверенный 1,6-литровый агрегат — классика жанра. В условиях, когда ликвидность авто стала критически важной, "Искру" явно ждет успех на вторичке через пару лет.

LADA Vesta: офисный клерк или такси

Vesta за 1 558 000 рублей — это уже другой уровень. Она больше, тише и солиднее. Ее часто называют идеальным вариантом для работы, и не зря. Светодиодная оптика и кондиционер в базе — подарок для тех, кто проводит за рулем по 12 часов. В отличие от ретромобилей, она создана для жесткой эксплуатации "здесь и сейчас".

"При покупке Весты важно учитывать страховые риски. Это популярная модель, и стоимость полиса может кусаться из-за высокой частоты обращений", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Changan Alsvin: китайский десант

Первая иномарка в списке — и сразу с "роботом". Alsvin за 1 889 900 рублей пытается соблазнить комфортом. Камера заднего вида и круиз-контроль в базе — это мощный удар по отечественному автопрому. Китайцы не деликатничают: они просто насыпают опций сверху, пока конкуренты предлагают "аудиоподготовку".

Двигатель на 98 лошадей не сделает вас королем трека. Но в городском потоке этот седан чувствует себя как рыба в воде. Это машина для тех, кто устал дергать рычаг механической коробки и готов переплатить за комфортную правую ногу.

Belgee S50: тень "Джили" из Минска

Белорусская копия Geely Emgrand за 1 899 990 рублей — серьезный игрок. У него 1,5-литровый мотор на 122 силы, что делает его самым бодрым в нашем эконом-классе. Внешне он спокоен как вечность. Его часто сравнивают с тем, что ищут на автоподборе: надежно, консервативно, без лишней вычурности.

"Belgee S50 выигрывает за счет локализованной сборки. Это упрощает вопросы логистики запчастей и делает цену более устойчивой к валютным колебаниям", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист Денис Крылов.

Kaiyi E5: остатки былой роскоши

Вне основного рейтинга притаился Kaiyi E5 за 1 584 600 рублей. Ловушка в том, что это распродажа остатков 2023 года. Но за эти деньги вы получаете 147 сил и вариатор. Это как найти премиум-седан на минималках: бесключевой доступ, климат-контроль и бодрая динамика.

Модель Цена от (руб.) LADA Granta 850 000 LADA Iskra 1 277 000 LADA Vesta 1 558 000 Kaiyi E5 (2023) 1 584 600 Changan Alsvin 1 889 900 Belgee S50 1 899 990

Ответы на популярные вопросы о дешевых седанах

Стоит ли брать базовую Гранту без кондиционера?

Только если вы живете в Заполярье или обладаете стоическим характером. В остальном — это экономия на собственном здоровье.

Безопасны ли бюджетные китайские седаны?

Современные модели проходят краш-тесты и оснащаются ABS и подушками безопасности уже в базе, что делает их конкурентоспособными.

Читайте также