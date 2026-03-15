Тайная бухгалтерия автогиганта: какие модели стали подарком судьбы после смены ценников

KGM — бывший SsangYong — решил напомнить о себе не громкими премьерами, а бухгалтерским харакири. Вместо того чтобы клеить шильдики "премиум" на бюджетные тележки, они просто сбрили ценники. Жестко. Безжалостно. Почти как российский авторынок в попытке выжить в эпоху санкционных штормов.
Маркетологи называют это "обновлением условий покупки", но по факту — это крик отчаяния. Впрочем, какая разница, как это называется, если на кону стоит экономия в сто, а то и пятьсот тысяч рублей? Пока коллеги по цеху строят из себя небожителей, KGM просто пытается запрыгнуть в ваш кошелек с обольстительной улыбкой.
Tivoli — это тот самый парень в тесном пиджаке, который пытается казаться большим кроссовером. Теперь за 2,89 млн рублей он выглядит как неплохое предложение на фоне исчезающих механических коробок. Скидки здесь — как попытка реанимировать пациента перед выпиской: до 350 тысяч рублей для моделей 2024 года.
Korando играет в лиге, где размер имеет ключевое значение. Его ценник теперь стартует от 3 миллионов. Это ровно та зона, где начинаются муки выбора между "свежим" китайцем и крепким корейским середняком с пробегом по заводу.
"Рыночная ситуация сейчас такова, что каждая сотня тысяч рублей играет решающую роль в закрытии сделки", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.
Torres — это настоящий "Белаз" в мире городских кроссоверов. Его дизайн напоминает смесь внедорожника и кухонного комбайна, но если за него просят с дисконтом в 750 тысяч — начинаешь смотреть на него иначе. Это уже не просто "машина на каждый день", а транспорт для тех, кто не боится парковочных невзгод и дорожных реалий.
Rexton же — это динозавр. Честный, рамный, тяжелый. В эпоху поголовного перехода на турбонаддув и вариаторы, этот мастодонт с "парт-таймом" выглядит как привет из девяностых. И в этом его главная прелесть.
Инженеры KGM не стали мудрствовать лукаво. Турбомотор на 1,5 литра — это стандарт де-факто, который заставляет двигатель работать на пределе в городских пробках. Чтобы мотор не превратился в склад сажи, ему нужны высокие обороты на трассе. Иначе визит к механику станет привычкой, более частой, чем поход в магазин за хлебом.
|Модель
|Скидка (до)
|KGM Tivoli
|350 000 руб.
|KGM Torres
|750 000 руб.
"Техническая простота Rexton — это не минус, а скорее спасательный круг для владельца, который ценит надежность выше мультимедийных изысков", — подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Part-time на Rexton — это как кухонный нож: если умеешь пользоваться, он идеален. Если забыл включить переднюю ось на скользком покрытии — жди проблем. Здесь нет места расслабленности, за безопасность отвечает только ремень безопасности и здравый смысл водителя, а не электроника.
"Любая скидка — это лишь инструмент удержания клиента в условиях жесткого дефицита запчастей и логистических сложностей", — объяснила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Да, если вы планируете ездить на ней ближайшие пять лет. Дисконт перекрывает потерю стоимости при выезде из салона.
Это классика современного автопрома. Работает предсказуемо при своевременной замене масла, но не любит перегревов в глухих городских заторах.
