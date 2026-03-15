Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Воробьев

Тайная бухгалтерия автогиганта: какие модели стали подарком судьбы после смены ценников

Авто

KGM — бывший SsangYong — решил напомнить о себе не громкими премьерами, а бухгалтерским харакири. Вместо того чтобы клеить шильдики "премиум" на бюджетные тележки, они просто сбрили ценники. Жестко. Безжалостно. Почти как российский авторынок в попытке выжить в эпоху санкционных штормов.

KGM Korando
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
KGM Korando

Маркетологи называют это "обновлением условий покупки", но по факту — это крик отчаяния. Впрочем, какая разница, как это называется, если на кону стоит экономия в сто, а то и пятьсот тысяч рублей? Пока коллеги по цеху строят из себя небожителей, KGM просто пытается запрыгнуть в ваш кошелек с обольстительной улыбкой.

Tivoli и Korando: борьба за кошелек

Tivoli — это тот самый парень в тесном пиджаке, который пытается казаться большим кроссовером. Теперь за 2,89 млн рублей он выглядит как неплохое предложение на фоне исчезающих механических коробок. Скидки здесь — как попытка реанимировать пациента перед выпиской: до 350 тысяч рублей для моделей 2024 года.

Korando играет в лиге, где размер имеет ключевое значение. Его ценник теперь стартует от 3 миллионов. Это ровно та зона, где начинаются муки выбора между "свежим" китайцем и крепким корейским середняком с пробегом по заводу.

"Рыночная ситуация сейчас такова, что каждая сотня тысяч рублей играет решающую роль в закрытии сделки", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Тяжелая артиллерия: Torres и Rexton

Torres — это настоящий "Белаз" в мире городских кроссоверов. Его дизайн напоминает смесь внедорожника и кухонного комбайна, но если за него просят с дисконтом в 750 тысяч — начинаешь смотреть на него иначе. Это уже не просто "машина на каждый день", а транспорт для тех, кто не боится парковочных невзгод и дорожных реалий.

Rexton же — это динозавр. Честный, рамный, тяжелый. В эпоху поголовного перехода на турбонаддув и вариаторы, этот мастодонт с "парт-таймом" выглядит как привет из девяностых. И в этом его главная прелесть.

Техническое нутро и реальность

Инженеры KGM не стали мудрствовать лукаво. Турбомотор на 1,5 литра — это стандарт де-факто, который заставляет двигатель работать на пределе в городских пробках. Чтобы мотор не превратился в склад сажи, ему нужны высокие обороты на трассе. Иначе визит к механику станет привычкой, более частой, чем поход в магазин за хлебом.

Модель Скидка (до)
KGM Tivoli 350 000 руб.
KGM Torres 750 000 руб.

"Техническая простота Rexton — это не минус, а скорее спасательный круг для владельца, который ценит надежность выше мультимедийных изысков", — подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Part-time на Rexton — это как кухонный нож: если умеешь пользоваться, он идеален. Если забыл включить переднюю ось на скользком покрытии — жди проблем. Здесь нет места расслабленности, за безопасность отвечает только ремень безопасности и здравый смысл водителя, а не электроника.

"Любая скидка — это лишь инструмент удержания клиента в условиях жесткого дефицита запчастей и логистических сложностей", — объяснила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о покупке KGM

Стоит ли брать машину 2024 года с такой скидкой?

Да, если вы планируете ездить на ней ближайшие пять лет. Дисконт перекрывает потерю стоимости при выезде из салона.

Насколько надежна связка 1,5л и Aisin?

Это классика современного автопрома. Работает предсказуемо при своевременной замене масла, но не любит перегревов в глухих городских заторах.

Читайте также

Экспертная проверка: логист Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист Анастасия Гущина
Автор Антон Воробьев
Воробьев Антон Сергеевич — автоэксперт с 12-летним стажем. Анализирует состояние вторичного рынка и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы бюджет машина экономия автомобиль
Новости Все >
Скрытый код под полом: это уникальное сооружение майя раскрывает тайны связи живых и царства духов
Ищу жену-друга без пошлых материальных расчетов… — писала газета Новое время 15 марта 1908 года
Волгоградская степь ждет весенних испытаний: дорожники устанавливают жесткие меры для сохранности трасс
Рыжий хищник весом в килограмм: как Новосибирск стал вторым домом для непальского призрака
Спасение в цифрах: как платный проезд на МСД поможет москвичам бороться с пробками в мегаполисе
Ювелирная работа для городской инфраструктуры: новые полосы в Москве облегчают жизнь 200 тысячам пассажиров
Деловой этикет теперь работает через экран: ошибки, которые мгновенно портят онлайн-встречу
Прощай, элитная застройка: как прокуратура Томска спасла вековые кедры от топоров
Снег тает, а опасность растёт: в каких районах Урала ожидаются самые тяжелые паводки
Вода с потолка, лед на голову: почему свердловская весна пахнет не цветами, а плесенью и судами
Сейчас читают
Загадка борта №61: что нашли внутри катера, который почти столетие считали пропавшим без вести
Наука и техника
Загадка борта №61: что нашли внутри катера, который почти столетие считали пропавшим без вести
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Садоводство, цветоводство
Огурцы как из рекламы: секреты сочных плодов без горечи и титанических усилий
Популярное
Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа

Западные стратеги оказались в тупике из-за недооценки асимметричного ответа Тегерана, который превратил преимущество в технологиях в серьезную проблему.

Ловушка захлопнулась незаметно: иранская стратегия измора превращает мощь США в груду железа
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Миллиардеры голосуют долларом: корпоративный сектор США массово переходит в лагерь Трампа
Пророчество сбылось: системы ПВО США оказались слабее дешевых игрушек
Отбойный молоток в женских руках: Урсула начала демонтаж системы международного права
Академик Черский прошёл полмира: как Россия спасала Северный поток-2 Сергей Милешкин Иран готовится к битве с США: что скрывают подземные хранилища с катерами Андрей Николаев Иранские дроны летят в Калифорнию: Белый дом попал в неприятную ситуацию Любовь Степушова
Вместо сокровищ — 265 тел: как случайная трещина в стене выдала самый жуткий секрет Венгрии
Мировой продовольственный голод: нехватка удобрений из-за событий на Ближнем Востоке бьет по рынку
Умные границы участка: 5 растений для создания непроницаемой стены за один сезон
Умные границы участка: 5 растений для создания непроницаемой стены за один сезон
Последние материалы
Тайная бухгалтерия автогиганта: какие модели стали подарком судьбы после смены ценников
Добрая услуга с горьким осадком: как оплата чужого долга превращает владельца карты в поручителя
Северная сторона дома больше не мёртвая зона: 10 секретов, как превратить тень в райский сад
Скрытый код под полом: это уникальное сооружение майя раскрывает тайны связи живых и царства духов
Школьное воспоминание стало хитом: этот копеечный предмет превратился в главный тренд красоты
Тяжесть зимних застолий уходит в прошлое: как обновить легендарную сельдь под шубой к весне
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Витамины не в радость: почему чрезмерное увлечение сладкими плодами подрывает здоровье печени
Капуста с характером: как превратить обычный кочан в блюдо ресторанного уровня без лишних усилий
Лицо светится изнутри: один необычный бьюти-прием создает иллюзию вечного лета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.