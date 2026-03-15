Тайная бухгалтерия автогиганта: какие модели стали подарком судьбы после смены ценников

KGM — бывший SsangYong — решил напомнить о себе не громкими премьерами, а бухгалтерским харакири. Вместо того чтобы клеить шильдики "премиум" на бюджетные тележки, они просто сбрили ценники. Жестко. Безжалостно. Почти как российский авторынок в попытке выжить в эпоху санкционных штормов.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ KGM Korando

Маркетологи называют это "обновлением условий покупки", но по факту — это крик отчаяния. Впрочем, какая разница, как это называется, если на кону стоит экономия в сто, а то и пятьсот тысяч рублей? Пока коллеги по цеху строят из себя небожителей, KGM просто пытается запрыгнуть в ваш кошелек с обольстительной улыбкой.

Tivoli и Korando: борьба за кошелек

Tivoli — это тот самый парень в тесном пиджаке, который пытается казаться большим кроссовером. Теперь за 2,89 млн рублей он выглядит как неплохое предложение на фоне исчезающих механических коробок. Скидки здесь — как попытка реанимировать пациента перед выпиской: до 350 тысяч рублей для моделей 2024 года.

Korando играет в лиге, где размер имеет ключевое значение. Его ценник теперь стартует от 3 миллионов. Это ровно та зона, где начинаются муки выбора между "свежим" китайцем и крепким корейским середняком с пробегом по заводу.

"Рыночная ситуация сейчас такова, что каждая сотня тысяч рублей играет решающую роль в закрытии сделки", — отметил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам, аналитик тарифов и транспортных маршрутов Денис Крылов.

Тяжелая артиллерия: Torres и Rexton

Torres — это настоящий "Белаз" в мире городских кроссоверов. Его дизайн напоминает смесь внедорожника и кухонного комбайна, но если за него просят с дисконтом в 750 тысяч — начинаешь смотреть на него иначе. Это уже не просто "машина на каждый день", а транспорт для тех, кто не боится парковочных невзгод и дорожных реалий.

Rexton же — это динозавр. Честный, рамный, тяжелый. В эпоху поголовного перехода на турбонаддув и вариаторы, этот мастодонт с "парт-таймом" выглядит как привет из девяностых. И в этом его главная прелесть.

Техническое нутро и реальность

Инженеры KGM не стали мудрствовать лукаво. Турбомотор на 1,5 литра — это стандарт де-факто, который заставляет двигатель работать на пределе в городских пробках. Чтобы мотор не превратился в склад сажи, ему нужны высокие обороты на трассе. Иначе визит к механику станет привычкой, более частой, чем поход в магазин за хлебом.

Модель Скидка (до) KGM Tivoli 350 000 руб. KGM Torres 750 000 руб.

"Техническая простота Rexton — это не минус, а скорее спасательный круг для владельца, который ценит надежность выше мультимедийных изысков", — подчеркнул инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Part-time на Rexton — это как кухонный нож: если умеешь пользоваться, он идеален. Если забыл включить переднюю ось на скользком покрытии — жди проблем. Здесь нет места расслабленности, за безопасность отвечает только ремень безопасности и здравый смысл водителя, а не электроника.

"Любая скидка — это лишь инструмент удержания клиента в условиях жесткого дефицита запчастей и логистических сложностей", — объяснила юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.

Ответы на популярные вопросы о покупке KGM

Стоит ли брать машину 2024 года с такой скидкой?

Да, если вы планируете ездить на ней ближайшие пять лет. Дисконт перекрывает потерю стоимости при выезде из салона.

Насколько надежна связка 1,5л и Aisin?

Это классика современного автопрома. Работает предсказуемо при своевременной замене масла, но не любит перегревов в глухих городских заторах.

