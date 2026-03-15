Смена караула в гаражах: какой бренд из КНР стал самым востребованным у перекупов в 2026

Вторичный рынок России окончательно прогнулся под тяжестью "пекинской капусты". Пока адепты "старой школы" судорожно ищут европейские кроссоверы с пробегом под 200 тысяч, прагматики штурмуют площадки с подержанными "китайцами".
Февраль 2026 года выдал статистическую аномалию: рост перепродаж машин из Поднебесной составил безумные 47,2%. Это уже не робкое прощупывание почвы, а полноценная экспансия подержанного железа.
За месяц сменили владельцев почти 28 тысяч китайских авто. Доля восточного автопрома на "вторичке" вгрызается в рынок, достигнув 6,3%. Это напоминает лавину: сначала пара камней, а потом погребенные под слоем пластика и мониторов надежды на возвращение "немцев" и "японцев". Старые бренды уходят в историю, а китайские автомобили становятся единственным реальным выбором для тех, кто не готов пересесть на трамвай.
На вершине пищевой цепочки прочно обосновалась Chery. Более 4200 перепродаж за месяц — этот бренд стал "народным" быстрее, чем мы успели выучить названия его суббрендов. Следом идет Geely, которая со своими 3653 сделками дышит в спину лидеру. Весь этот авторынок напоминает бурлящий котел, где вчерашние новинки сегодня становятся главным товаром у перекупов.
Haval замыкает тройку, уверенно осваивая российские ухабы. Динамика поражает: рынок б/у машин из КНР растет в геометрической прогрессии, пока классический китайский автопром вымывает из сознания покупателей воспоминания о надежности аналоговых авто. Люди голосуют рублем за экраны и турбомоторы, даже если те уже успели сменить одного-двух хозяев.
"Массовый приток китайских марок на вторичный рынок — это закономерное следствие агрессивных продаж новых машин два-три года назад. Chery и Geely стали ликвидными активами, которые легко продать и купить, в отличие от экзотических марок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Самое забавное происходит в середине списка. Старички вроде Lifan и Great Wall постепенно сдают позиции. Их вытесняют дерзкие новички. Changan прыгнул сразу на четвертое место, а премиальный Exeed ворвался в пятерку. Это уже не те гремящие консервные банки из прошлого десятилетия — это сложные инженерные блюда с острым соусом из электроники.
В десятку пролез даже пафосный Lixiang. Эти машины стоят как небольшая квартира в райцентре, но их перепродают так же бодро, как семечки. Сегодня самые дорогие авто из Китая — это уже не нонсенс, а норма жизни. Владельцы готовы рисковать, покупая сложнейшие гибриды без официальной гарантии, лишь бы обладать технологическим превосходством на светофоре.
|Марка автомобиля
|Перерегистрации (февраль 2026)
|Chery
|4242
|Geely
|3653
|Haval
|2547
|Changan
|1077
|Exeed
|891
Красивые фары и кожа "молодого дерматина" могут скрыть массу сюрпризов. Подержанный китаец — это лотерея, где барабан крутят маркетологи. Основная проблема — кузовное железо и тонкий слой краски. Найти пятилетний экземпляр без "рыжиков" бывает сложнее, чем честного политика. Нередко надежность китайских авто проверяется первой же соленой зимой.
Второй момент — электрика. Глюки мультимедиа, отваливающиеся датчики парковки и "цветомузыка" на приборной панели — обычное дело. Вы покупаете не просто машину, а огромный смартфон на колесах, который иногда решает, что ему пора обновиться посреди трассы. Диагностика перед покупкой должна быть глубже, чем погружение водолаза за жемчугом.
"Главный риск при покупке б/у китайца — это скрытые дефекты проводки и блока ECU. Часто после мелких ДТП владельцы восстанавливают их 'на коленке', что приводит к коротким замыканиям через полгода эксплуатации", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Запчасти — вот где начинается настоящий квест. Если на Chery Tiggo можно найти детали в любом хлебном магазине, то для более редких моделей придется осваивать искусство ожидания посылок из Гуанчжоу. Цены на кузовные детали и сложную электронику кусаются больнее бродячего пса. Постоянный рост цен на запчасти делает содержание подержанного премиума из КНР сомнительным удовольствием.
Страховые компании тоже смотрят на этот сегмент с опаской. Стоимость ОСАГО и КАСКО для некоторых "китайцев" может неприятно удивить. Однако выбора нет: либо вы играете по правилам восточного дракона, либо продолжаете верить в неубиваемость машин, которые давно пора сдать в музей. Будущее уже здесь, и оно пахнет новым пластиком и недосушенным лаком.
"При покупке китайского авто с пробегом обязательно проверяйте историю обслуживания. Без отметок о замене масла в вариаторе каждые 40 тысяч километров такая машина превращается в неподвижный памятник инженерной мысли", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.
Только после тщательного осмотра кузова. Пятилетние китайцы ранних поколений склонны к коррозии сильнее, чем их современные собратья. Проверяйте пороги и арки.
Статистика и сервисная практика выделяют Haval и Geely. Эти бренды используют более проверенные технические решения и имеют развитую сеть запчастей в РФ.
На расходники цены умеренные. Но если дело касается оптики или датчиков систем безопасности — готовьтесь к серьезным тратам. Цены могут быть сопоставимы с европейским люксом.
