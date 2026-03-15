Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Николаев

Смена караула в гаражах: какой бренд из КНР стал самым востребованным у перекупов в 2026

Авто

Вторичный рынок России окончательно прогнулся под тяжестью "пекинской капусты". Пока адепты "старой школы" судорожно ищут европейские кроссоверы с пробегом под 200 тысяч, прагматики штурмуют площадки с подержанными "китайцами".

Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Coolray

Февраль 2026 года выдал статистическую аномалию: рост перепродаж машин из Поднебесной составил безумные 47,2%. Это уже не робкое прощупывание почвы, а полноценная экспансия подержанного железа.

За месяц сменили владельцев почти 28 тысяч китайских авто. Доля восточного автопрома на "вторичке" вгрызается в рынок, достигнув 6,3%. Это напоминает лавину: сначала пара камней, а потом погребенные под слоем пластика и мониторов надежды на возвращение "немцев" и "японцев". Старые бренды уходят в историю, а китайские автомобили становятся единственным реальным выбором для тех, кто не готов пересесть на трамвай.

Лидеры хит-парада: Chery и остальные

На вершине пищевой цепочки прочно обосновалась Chery. Более 4200 перепродаж за месяц — этот бренд стал "народным" быстрее, чем мы успели выучить названия его суббрендов. Следом идет Geely, которая со своими 3653 сделками дышит в спину лидеру. Весь этот авторынок напоминает бурлящий котел, где вчерашние новинки сегодня становятся главным товаром у перекупов.

Haval замыкает тройку, уверенно осваивая российские ухабы. Динамика поражает: рынок б/у машин из КНР растет в геометрической прогрессии, пока классический китайский автопром вымывает из сознания покупателей воспоминания о надежности аналоговых авто. Люди голосуют рублем за экраны и турбомоторы, даже если те уже успели сменить одного-двух хозяев.

"Массовый приток китайских марок на вторичный рынок — это закономерное следствие агрессивных продаж новых машин два-три года назад. Chery и Geely стали ликвидными активами, которые легко продать и купить, в отличие от экзотических марок", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

От Lifan до премиальных гаджетов на колесах

Самое забавное происходит в середине списка. Старички вроде Lifan и Great Wall постепенно сдают позиции. Их вытесняют дерзкие новички. Changan прыгнул сразу на четвертое место, а премиальный Exeed ворвался в пятерку. Это уже не те гремящие консервные банки из прошлого десятилетия — это сложные инженерные блюда с острым соусом из электроники.

В десятку пролез даже пафосный Lixiang. Эти машины стоят как небольшая квартира в райцентре, но их перепродают так же бодро, как семечки. Сегодня самые дорогие авто из Китая — это уже не нонсенс, а норма жизни. Владельцы готовы рисковать, покупая сложнейшие гибриды без официальной гарантии, лишь бы обладать технологическим превосходством на светофоре.

Марка автомобиля Перерегистрации (февраль 2026)
Chery 4242
Geely 3653
Haval 2547
Changan 1077
Exeed 891

Ловушка блестящего кузова: на что смотреть

Красивые фары и кожа "молодого дерматина" могут скрыть массу сюрпризов. Подержанный китаец — это лотерея, где барабан крутят маркетологи. Основная проблема — кузовное железо и тонкий слой краски. Найти пятилетний экземпляр без "рыжиков" бывает сложнее, чем честного политика. Нередко надежность китайских авто проверяется первой же соленой зимой.

Второй момент — электрика. Глюки мультимедиа, отваливающиеся датчики парковки и "цветомузыка" на приборной панели — обычное дело. Вы покупаете не просто машину, а огромный смартфон на колесах, который иногда решает, что ему пора обновиться посреди трассы. Диагностика перед покупкой должна быть глубже, чем погружение водолаза за жемчугом.

"Главный риск при покупке б/у китайца — это скрытые дефекты проводки и блока ECU. Часто после мелких ДТП владельцы восстанавливают их 'на коленке', что приводит к коротким замыканиям через полгода эксплуатации", — отметил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Сервисный апокалипсис или новая реальность?

Запчасти — вот где начинается настоящий квест. Если на Chery Tiggo можно найти детали в любом хлебном магазине, то для более редких моделей придется осваивать искусство ожидания посылок из Гуанчжоу. Цены на кузовные детали и сложную электронику кусаются больнее бродячего пса. Постоянный рост цен на запчасти делает содержание подержанного премиума из КНР сомнительным удовольствием.

Страховые компании тоже смотрят на этот сегмент с опаской. Стоимость ОСАГО и КАСКО для некоторых "китайцев" может неприятно удивить. Однако выбора нет: либо вы играете по правилам восточного дракона, либо продолжаете верить в неубиваемость машин, которые давно пора сдать в музей. Будущее уже здесь, и оно пахнет новым пластиком и недосушенным лаком.

"При покупке китайского авто с пробегом обязательно проверяйте историю обслуживания. Без отметок о замене масла в вариаторе каждые 40 тысяч километров такая машина превращается в неподвижный памятник инженерной мысли", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о китайских авто с пробегом

Стоит ли покупать китайский автомобиль старше 5 лет?

Только после тщательного осмотра кузова. Пятилетние китайцы ранних поколений склонны к коррозии сильнее, чем их современные собратья. Проверяйте пороги и арки.

Какие марки самые надежные на вторичном рынке?

Статистика и сервисная практика выделяют Haval и Geely. Эти бренды используют более проверенные технические решения и имеют развитую сеть запчастей в РФ.

Правда ли, что запчасти на китайцев стоят баснословных денег?

На расходники цены умеренные. Но если дело касается оптики или датчиков систем безопасности — готовьтесь к серьезным тратам. Цены могут быть сопоставимы с европейским люксом.

Экспертная проверка: логист по грузоперевозкам Денис Крылов, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы haval geely chery авто автомобили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.