Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макар Горшенин

Мишень для тележек: почему оставленные зеркала на парковке работают против вашего кошелька

Авто

Парковка у торгового центра в выходной — это всегда маленький филиал ада на земле. Вы ищете место, проклиная маркетологов и планировщиков, а когда находите — начинаете игру в тетрис. Соседи прижались так, будто боятся расстаться с вами навеки. В этом тесном хаосе зеркала становятся самым уязвимым местом автомобиля — их цепляют тележками, сумками и локтями.

Зеркало автомобиля
Фото: unsplash.com by Jake weirick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеркало автомобиля

Многие водители уверены: если оставить зеркала разложенными, машина кажется шире, и соседи по парковке будут держать дистанцию. Это наивное заблуждение. Теснота заставляет людей протискиваться сквозь щели, не глядя на габариты. В итоге каждый такой контакт становится ударом по вашему бюджету и нервам.

Иллюзия габаритов и горькая правда

Расчет на то, что широкая "стойка" зеркала напугает соседа, работает редко. Люди, паркующиеся впритык, обычно находятся в состоянии когнитивного тоннеля. Им плевать на визуальные сигналы. Раскрытые "уши" автомобиля лишь торчат, как мишень в тире. Любая мимо проходящая тележка с продуктами неизбежно нацелится именно на этот пластиковый отросток.

"Надежда на то, что разложенные зеркала отпугнут невнимательных водителей — это попытка играть в психологию там, где царит обычная человеческая лень и спешка. В узких рядах зеркало — это первая жертва, и защитить его можно только сложив", — заявил в беседе с Pravda. Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Зеркало как склад электроники

Раньше в зеркале был только кусок стекла и трос. Сегодня это высокотехнологичный узел, начиненный датчиками "слепых зон", камерами кругового обзора, поворотниками и сервоприводами. Один неосторожный удар может не просто расколоть пластик, но и "ослепить" критически важные системы безопасности вашего авто.

Ремонт таких элементов бьет сильнее, чем восстановление бампера. Часто внутренние повреждения не видны снаружи, но "глюки" электроники начинают портить жизнь через неделю. Если вы думаете, что китайские автомобили или премиальные немцы имеют вечные зеркала — это ошибка. Техника чувствительна к механической инерции.

"Современные зеркала напичканы датчиками, которые при малейшем ударе могут уйти в системный сбой. Эксплуатация авто с неисправной электроникой — это не просто прихоть, это риск безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

ПДД не терпят пренебрежения к состоянию зеркал. Если механизм вырван, зеркало болтается или разбит зеркальный элемент — это прямое нарушение пункта 7.1 Основных положений по допуску ТС. Статья 12.5 КоАП РФ прямо намекает: штраф в 500 рублей — это лишь верхушка айсберга.

Главная проблема в том, что инспектор может запретить дальнейшее движение до устранения неисправности. Оставить машину на парковке "с ушами" — значит пригласить неприятности. Складывайте зеркала всегда, не уповайте на "авось" и не надейтесь, что мифы о штрафах вас не касаются.

Тип защиты Эффективность
Пластиковые молдинги Спасают от дверных сколов
Сложенные зеркала Критически важная мера

"Юридически поврежденное зеркало ставит крест на возможности легальной эксплуатации автомобиля. Не доводите до ситуации, когда придется доказывать инспектору, что вы ехали с разбитым корпусом 'всего пару километров'", — предупредил в беседе с Pravda. Ru юрист по ДТП Олег Зорин.

Ответы на популярные вопросы

Почему многие отключают автоскладывание зеркал?

Некоторые считают, что это помогает защитить механизм от замерзания зимой, однако современные электроприводы вполне справляются с температурными нагрузками.

Считается ли езда с поврежденным зеркалом серьезным нарушением?

Да, это нарушение ПДД, которое ведет к административной ответственности и может стать поводом для запрета управления транспортным средством.

Помогает ли сложившееся зеркало избежать царапин на кузове?

Косвенно да, так как уменьшение ширины автомобиля снижает вероятность контакта проходящих мимо людей или тележек с другими элементами кузова.

Стоит ли вручную складывать зеркала, если есть электропривод?

Нет, принудительное ручное складывание в машинах с электроприводом может повредить шестерни механизма, лучше пользоваться штатной системой.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, юрист по ДТП Олег Зорин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Темы пдд парковка автомобиль
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.