Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей

Вы когда-нибудь задумывались, глядя на колесо своего автомобиля: а туда ли смотрит эта милая стрелочка с надписью Rotation? Или, может быть, вы спешили на шиномонтаж в дождливый день, а работник оказался стажёром, который перепутал левое с правым? 

Фото: Own work by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ситуация эта не такая уж редкая. Исследования московских парковок показывают, что примерно 7% автомобилей ездят на шинах, установленных неправильно. Но так ли это страшно, как расписывают производители резины? Или это просто маркетинговый ход, чтобы мы покупали новые покрышки? 

Что такое направленная шина и с чем её едят?

Для начала давайте разберёмся с терминологией. Направленная шина — это покрышка, рисунок протектора которой имеет чётко выраженную V-образную или ёлочкообразную форму.

Водоотводящие канавки на ней сходятся к центру и работают как насос, отбрасывая воду из пятна контакта наружу. На боковине такой шины всегда есть стрелка и надпись Rotation, указывающие, в какую сторону должно вращаться колесо при движении вперёд.

Есть ещё асимметричные шины (с маркировкой Outside/Inside), которые тоже важно не перепутать, но там критерий другой — наружная и внутренняя стороны. А вот симметричные шины — это "универсальные солдаты", их можно ставить, как угодно.

Направленные же шины конструктивно делятся на левые и правые. Поставить их наоборот нельзя без перебортировки — то есть без снятия покрышки с диска и переворачивания её. Именно здесь чаще всего и кроется ошибка.

Казалось бы, логика простая: поставил "ёлочку" не в ту сторону — вода будет не отводиться, а загоняться под шину. Но не всё так однозначно. Один журналист популярного издания признался, что проездил всё лето на неправильно установленной направленной резине и… ничего не заметил. 

Что говорят серьёзные тесты?

Самый авторитетный ответ на этот вопрос дала ETRTO — Европейская техническая организация по ободам и покрышкам. Несколько лет назад они провели масштабное исследование: взяли покрышки трёх известных брендов и протестировали их на мокрой дороге в двух вариантах — правильно установленные и "задом наперёд".

Результаты удивили многих. Оказалось, что значимых изменений коэффициента сцепления с мокрой дорогой не обнаружилось. Управляемость и тормозные характеристики при "обратной" установке практически не менялись. Это данные объективных инструментальных замеров, а не субъективных ощущений.

Однако это не значит, что производители шин дурят потребителей. Нюанс в другом. Единственный параметр, который всё-таки ухудшается — это скорость наступления аквапланирования. Машина с неправильно установленными шинами начинает "всплывать" на воде при чуть меньшей скорости.

По данным немецкого журнала Auto Motor und Sport, эта разница может достигать 10% в продольном направлении. То есть если правильная шина держит дорогу до 100 км/ч, то неправильная может "поплыть" уже на 90 км/ч.

А самое опасное — это так называемый "слэшпленинг", скольжение на снежно-водяной каше, которое наступает неожиданно и может привести к заносу. Чтобы вы понимали масштаб, приведём конкретные данные:

Тормозной путь на мокром асфальте при скорости 100 км/ч при неправильной установке удлиняется на 1-1,5 м. Это длина корпуса небольшого автомобиля. И, если водитель перед вами резко затормозит, этих полутора метров может не хватить.
Шум от неправильно установленной резины возрастает. Износ протектора ускоряется.

Шинный эксперт журнала "Авторевю" Олег Растегаев подтверждает: скорость наступления аквапланирования на слое воды будет на 10–15% ниже.

Почему мнения экспертов расходятся?

Тут мы сталкиваемся с классическим конфликтом между "физикой" и "реальным миром". Эксперт журнала "За рулём" Александр Виноградов категоричен: неправильная установка направленных шин "закончится бедой".

В сухую погоду, говорит он, машина будет оставаться стабильной только при прямолинейном движении, а на торможении или в повороте может стать неуправляемой. На мокрой же дороге, по его мнению, аквапланирование неизбежно.

Кто же прав? Да обе стороны, просто они говорят о разных условиях. ETRTO тестировала шины под контролем, и их выводы статистически верны. Но в реальной жизни водитель может попасть в ситуацию, когда дорога изношена, колейность, слой воды неравномерный, да ещё и резина старая.

Немецкие тесты AMS показали, что изношенная резина с глубиной протектора 4 мм противостоит аквапланированию хуже, чем новая, но неправильно установленная. То есть износ важнее направления.

Однако есть один сценарий, который опасен однозначно и всегда. Это когда на одной оси стоят шины с рисунком, направленным в разные стороны.

Эксперт Олег Растегаев предупреждает: при торможении или разгоне на снегу или снежно-водяной каше возникает дестабилизирующий момент, который может развернуть автомобиль. Это не теория — это реальная угроза жизни.

Истории из жизни

В тему шин, установленных наоборот, есть и забавные, и поучительные истории. Одна из них приключилась с владельцем Mercedes в Туле. Местные "пацаны" подарили ему роскошные диски и шины, но при установке на "сторокез" (старую иномарку) мастера что-то напутали не только с центровочными кольцами, но и, вероятно, с направлением резины.

Выезжает счастливый обладатель на трассу, а машина на 60 км/ч начинает прыгать и хлопать капотом. Чем выше скорость — тем меньше трясёт, но подвеску убило в хлам. Правда, там основная проблема была в несовместимости дисков, но факт остаётся: халява часто выходит боком.

А вот история из жизни обычного водителя, который купил новые диски и мучился с биением руля на скорости год! Он объездил кучу шиномонтажей, перебалансировал колёса, ему даже рулевую рейку подтягивали, а причина оказалась в отсутствии центровочных колец.

К чему эта история? К тому, что мелочи в установке колёс имеют значение. И направление протектора — такая же мелочь, которая может стоить нервов и денег.

В Москве провели стрит-тест и выяснили: 7% машин ездят с ошибками в установке резины. Причём один из экспертов, участвовавших в осмотре, был уверен, что с его колёсами всё в порядке, а детальный осмотр показал обратное.

Так что, дорогие читатели, сходите и проверьте свои колёса прямо сейчас. Стрелка на Rotation должна смотреть по ходу движения.

Стоит ли рисковать

Итак, что мы имеем в сухом остатке? Научные тесты говорят, что разница в сцеплении на мокрой дороге между правильной и неправильной установкой минимальна и не всегда ощутима. Журналисты-практики подтверждают, что можно проездить всё лето и не заметить подвоха.

Однако есть три "но":

  • Аквапланирование наступает раньше. На 10-15%. И если вы попадёте в глубокую лужу на скорости, эти проценты могут стать решающими.
  • Разнонаправленные шины на одной оси — это гарантированный занос. Такого допускать нельзя ни в коем случае.
  • Износ и шум увеличиваются. Вы просто быстрее убьёте дорогую резину.

Поэтому ответ на вопрос "можно ли переставлять наоборот?" звучит так: физически можно, но не нужно. Производители не просто так ставят эти стрелочки. Они проектировали рисунок для конкретного направления вращения.

Да, современные шины настолько технологичны, что даже в "неправильном" виде они неплохо справляются с отводом воды. Но зачем испытывать судьбу?

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Убийство Лариджани открыло новые горизонты военного конфликта
Деньги улетают в открытую форточку: почему индивидуальные счетчики станут спасением для бюджета
Вместо первой брачной ночи — операционный стол: острая патология настигла молодожена в разгар веселья
Удар по национальной гордости: оскорбительная выходка посла Украины взорвала соцсети Венгрии
Уральский характер против самокатов: как Екатеринбург встретит двухколесную угрозу в марте
Шокирующий ремонт Владивостока: зачем город переходит на пластик и как это спасет водителей
Когда ветер дует в нужную сторону: как Владивосток пробивает мусорный кризис благодаря новым реформам
Цифровое гостеприимство: как официанты Краснодара богатеют быстрее, чем зреет клубника
Правый руль против Китая: честный выбор Приморья, который так и не поняли в Москве
Скидка 50% не спасёт: на вокзалах Краснодара таксисты прячутся от проверок и новых штрафов
Сейчас читают
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Точка зрения
Комары могут заполонить дачи и леса: всё из-за одной детали этой зимы — многие её недооценили
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Садоводство, цветоводство
Огурцы не любят одиночества: какие растения-соседи превратят обычную грядку в оазис урожая
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Красота и стиль
Советская мода возвращается: как практичные вещи из прошлого становятся трендами 2026 года
Популярное
Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать

Министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что его страна открыта к закупкам российской нефти.

Российская нефть стала очень популярной: ещё одна страна готова её покупать
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Рассада вытянулась и побледнела? Один копеечный полив сделает томаты снова крепкими
Укроп как в рекламе: хитрый трюк, чтобы зелень росла густой щеткой, а не зонтиками
Греется у собственного пепелища: Максим Галкин* внезапно сменил ядовитый сарказм на нежные чувства
Поставили шины наоборот — и не заметили: правда о стрелке Rotation удивит даже опытных водителей Сергей Милешкин
Польская разведка в шоке: все больше военных демонстрируют несогласие с русофобией вопреки госполитике
Холодный душ из советской стали: маневры НАТО в Баренцевом море прервал один важный аргумент
Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране
Бунт в элите США: шеф контртеррора бросил разведку и назвал истинного виновника войны в Иране
Последние материалы
Шапка больше не спрячет изъяны: правила весеннего стиля, превращающие головной убор в роскошь
Вода против воды: ученые раскрыли тайну мертвых зон, где океан отталкивает море
Убийство Лариджани открыло новые горизонты военного конфликта
Кулинарная магия из трёх продуктов: как привычный зефир превращается в изысканный муссовый десерт
Срочно достаньте их из чемодана: забытый тренд 1930-х внезапно стал самым дорогим аксессуаром года
Райское наслаждение за 15 минут: копеечное печенье, которое заставит вас забыть о магазине
Цифровая ловушка для пенсионера: скрытые причины приостановки зачислений на социальный счет
Засекреченный прилив: почему новость о втором дне Тюмени не должна была попасть на страницы газет
Ловкость рук и никакого QR-кода: вот как в Китае дурят нашего туриста на каждом шагу
Тропа богов под ногами чекистов: как простая поездка на Север превратилась в мистический триллер
