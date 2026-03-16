Зарядка без остановки: новая трасса позволяет электромобилям питаться на ходу

Беспроводной зарядкой для смартфонов или даже стоящего на ЭЗС автомобиля сегодня никого не удивишь. Но представьте: вы мчитесь по трассе со скоростью 100 км/ч, а ваш электрокар тем временем заряжается прямо от дороги. Никаких остановок на заправках, никакого поиска свободной зарядной станции.

Фото: Own work by Sebastian Wendel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Зарядка под асфальтом

Звучит как эпизод из фантастического фильма? А вот и нет. Технология динамической беспроводной зарядки уже выбралась из лабораторий и тестируется на реальных трассах в разных уголках планеты.

От экспериментов Теслы до первых километров под напряжением

Сама идея передачи энергии без проводов стара как мир — точнее, как поздние эксперименты Николы Теслы. Еще в 1899 году гениальный изобретатель построил башню, способную передавать электричество на расстояние. Правда, его установка рассылала энергию во всех направлениях, не особо заботясь о точке назначения.

Но настоящий прорыв случился совсем недавно. В 2025 году сразу несколько проектов доказали: ездить и заряжаться одновременно — реальность. Представьте реакцию дальнобойщика, который всю жизнь глушит двигатель на стоянках, чтобы сэкономить топливо, а тут его фура получает энергию прямо на скорости 100 км/ч.

Водители тестовых тягачей в Индиане первое время выходили из кабины проверить, не отвалилось ли что-то — уж слишком тихо и незаметно всё работает.

Как это работает

Если отбросить сложные формулы, принцип напоминает зарядку для смартфона, только гигантских размеров. В дорогу закатывают катушки индуктивности (медные провода, уложенные особым образом), которые создают электромагнитное поле. Снизу автомобиля устанавливается приемная катушка. Когда машина проезжает над передатчиком, возникает магнитная связь, и энергия перетекает в аккумулятор.

Звучит просто, но инженеры решали задачу со звездочкой: как передать 200 киловатт мощности через 20-сантиметровый зазор, да еще и на скорости, когда катушки постоянно смещаются друг относительно друга? Для сравнения: 200 кВт — это энергопотребление примерно сотни частных домов одновременно.

Чтобы система функционировала эффективно, обе катушки настраивают в резонанс. Рабочая частота составляет 79-90 кГц, что безопасно для человека (он слышит приблизительно от 40 до 16000 Гц) и животных.

А сам процесс напоминает эстафету: автомобиль едет, а сегменты дороги включаются последовательно, только когда над ними проезжает машина. Умная электроника отслеживает положение и подает питание именно на тот участок, где сейчас находится приемник.

Солнце, пальмы и зарядка под колесами

Самый громкий проект сейчас разворачивается в солнечной Флориде. Новая трасса State Road 516 длиной чуть более 7 километров получит экспериментальный участок с беспроводной зарядкой протяженностью 1,2 км. Норвежская компания ENRX устанавливает медные катушки прямо под асфальт. Мощность — до 200 кВт.

Правда, есть один забавный нюанс: простые владельцы Tesla или BMW не смогут зарядиться на этой трассе сразу после открытия. Система работает только со специально оборудованными автомобилями, которых в природе пока единицы. Участниками тестов станут машины, доработанные специально под проект. Это как построить заправку, где бензоколонки подходят только к одному типу баков.

Открыть участок планируют в 2029 году, а общая стоимость трассы перевалила за полмиллиарда долларов. И это всего лишь 1200 метров! Но аппетит приходит во время еды: если пилот сочтут успешным, технологию начнут тиражировать.

Франция: 900 катушек под автострадой А10

Европа не отстает. В октябре 2025 года компания VINCI Autoroutes совместно с израильской Electreon запустила тестовый участок на трассе А10 под Парижем. Здесь под полутора километрами асфальта спрятано 900 медных катушек. Результаты впечатляют: средняя мощность передачи — 200 кВт, а пиковая достигает 300.

Главное достижение французов — тяжелый электрический грузовик проезжает по участку и получает ровно столько энергии, сколько тратит на движение. То есть каждый км пути компенсируется километром заряда. Вес приемной катушки на фуре — всего 40 кг, размер — примерно 1,3 на 0,8 метра.

Представляете, как удобно: не нужно таскать многотонные батареи на сотни километров пробега, если можно подпитываться в пути по чуть-чуть.

Орен Эзер, глава Electreon, уже назвал это поворотным моментом в развитии беспроводных дорог. Франция вообще настроена решительно: к 2035 году планирует развернуть 9 тысяч километров электрифицированных трасс.

Студенты и бетон

Американцы из Университета Пердью пошли своим путем. В декабре 2025 года они показали систему, которая заряжает тяжелую фуру на скорости 105 км/ч (65 миль в час) мощностью 190 кВт.

Что тут особенного? Университет спроектировал катушки так, чтобы они работали в бетонном покрытии — самом тяжелом и износостойком. По словам инженеров, их система подходит для всего парка техники — от легковушек до 40-тонных тягачей. Причем приемная катушка ставится только под кабину, а не размазывается по всему прицепу.

Джон Кресс из Cummins (да, тот самый моторостроительный гигант) признался, что тесты прошли на ура, а технология выглядит как "потенциально меняющая правила игры" для коммерческого транспорта. Студенты Пердью, кстати, получили бесценный опыт перехода от лабораторных расчетов к реальной дороге — это вам не в симуляторе кнопки нажимать.

Зачем всё это нужно?

Экономика и здравый смысл подсказывают: возить с собой огромную батарею на 500-600 километров — примерно то же самое, что таскать полный бак воды в бутылках, если по пути есть колонки. Плюсы зарядки на ходу:

Маленькие батареи — вместо полутонной конструкции можно ставить аккумулятор на 50-80 километров запаса хода. Вес падает в разы, грузоподъемность растет.

Никакой тревоги — дорога сама подпитывает машину.

Дальнобойщикам не нужно высчитывать, дотянут ли до следующей "розетки".

Экономия на инфраструктуре — не нужно строить заправочные станции с десятками колонок. Зарядка распределена вдоль трассы, нагрузка на сеть сглажена.

Таллис Блалок, консультант по электрифицированным дорогам во Флориде, вообще считает, что это спасение для логистики: "Вместо аккумулятора на 500 миль мы ставим батарею на 50 миль, сбрасывая вес с 20 тысяч фунтов до двух".

А "ложка дегтя"?

Есть и она, причем, не одна: беспроводные дороги — удовольствие недешевое. Переоборудовать даже километр трассы стоит миллионы долларов. Нужны не только катушки, но и подводящая инфраструктура, трансформаторы, системы управления.

Существуют и технические тонкости. Эффективность передачи сильно зависит от того, насколько точно приемник попадает в зону действия передатчика. Если машина едет не по центру полосы, мощность падает. Инженеры решают это хитрыми схемами включения нескольких передатчиков сразу, но идеала пока нет.

Безопасность — отдельная тема. Электромагнитное поле должно быть безвредно для водителей, пассажиров и случайных пешеходов. Современные системы экранируют поля, но контроль требуется жесткий.

Наконец, стандартизация. Сегодня во Флориде ставят оборудование ENRX, в Европе — Electreon, в Пердью — собственную разработку. Чтобы автомобили могли заряжаться на любых трассах, всем нужно договориться об общем стандарте. SAE J2954 уже задает рамки, но работа в этом направлении еще далека от завершения.

Что нас ждет в ближайшем будущем?

Несмотря на трудности, проекты множатся. Electreon сотрудничает с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе: к Олимпийским играм 2028 года кампусные шаттлы будут ездить с подзарядкой от дороги.

Флоридская трасса получит не только катушки, но и солнечные панели для питания собственных нужд — освещения и систем оплаты. Экологичность и энергоэффективность идут рука об руку.

Ученые из Springer и ScienceDirect уже просчитывают экономику. Вывод: динамическая зарядка оправдана на трассах с интенсивным движением, особенно для грузового и пассажирского транспорта.

Зарядка под асфальтом перестала быть научной фантастикой. Технология работает — это доказали французские фуры, индианские тягачи и готовящаяся к открытию флоридская трасса. Конечно, до момента, когда каждая сельская дорога будет заряжать электромобили, еще далеко.

Но первые ласточки уже летят. И кто знает: возможно, через десять лет мы будем вспоминать сегодняшние зарядные станции с тем же удивлением, с каким сейчас вспоминаем телефонные будки.