Автомобили, которые не подведут: рейтинг кроссоверов, которые не заставят вас нервничать

Забудьте про маркетологов, вещающих о "революции комфорта". Когда речь заходит о семейном кроссовере, критерий один — он не должен встать колом посреди шоссе. Большинство современных машин — это переусложненные гаджеты на колесиках, которые сыплются быстрее, чем успеваешь оформить страховой полис. Но есть исключения.

Kia Niro
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Niro

Британские парни из WhatCar прошерстили рынок и выдали список железных коней, которые пока что сопротивляются энтропии. Это не про понты и не про выхлоп с запахом фиалок. Это про выживаемость. Про возможность завести мотор и уехать в закат без визита к эвакуатору.

Король надежности: Vauxhall Grandland

Vauxhall Grandland 2024 года внезапно возглавил пищевую цепочку. Его надежность оценили в 99,6%. Это почти божественный уровень. Всего 4% машин позволили себе капризничать за два года.

Конечно, это не европейские кроссоверы старой закалки, где железо весит как танк. Электроника здесь — слабое звено. Но в 37% случаев лечится всё быстрым сбросом ошибок, а владельцы не успевают даже проголодаться в сервисе.

"Современные системы помощи водителю при сбое превращают автомобиль в тыкву даже при исправном двигателе", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по техническим дефектам Михаил Лазарев.

Японская сталь в плагин-гибриде

Toyota RAV4 PHEV — это инженерный автомат Калашникова. Надежно, предсказуемо, скучно. Если вы хотите приключений, купите что-то другое. Если хотите доехать до дачи с полным багажником рассады — вам сюда.

Показатель 99,2% — это заявка на успех. Проблемы возникают лишь с 12-вольтовыми батареями или мультимедией. Это лечится дилерским сканером за обеденный перерыв. Главное — японцы честно покрывают расходы на этот "ремонт", не пытаясь развести вас на покупку всей электроцепи.

Porsche: когда дорого — значит надолго

Porsche Macan доказал, что люкс не обязан быть хрупким хрусталем. Девяносто девять процентов надежности. В мире, где премиальные кроссоверы часто требуют денег ежемесячно, этот зверь держится молодцом.

Лишь 5% владельцев столкнулись с проблемами. В основном это электроника. 

"Частота мелких поломок сегодня выше, чем десять лет назад, из-за погони за сложностью узлов", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер Михаил Лазарев.

Список лидеров

Модель Годы выпуска
Vauxhall Grandland 2024 — н. в.
Toyota RAV4 PHEV 2019 — н. в.
Porsche Macan 2014 — н. в.

Остальные участники списка — Kia Niro, Mazda CX-5, Nissan Qashqai и пара других — лишь подтверждают правило. Подержанные автомобили всё чаще становятся лотереей, но именно эти модели дают шанс на выигрыш.

"Выбор кроссовера — это всегда компромисс между имиджем и ликвидностью на рынке", — объяснил в беседе с Pravda. Ru транспортный аналитик Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о надежности авто

Стоит ли верить рейтингам?

Рейтинги WhatCar — это срез мнений реальных владельцев, а не фантазии маркетологов. Однако помните: любая машина может сломаться в самый неподходящий момент, если за ней не следить.

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист по грузоперевозкам Денис Крылов, автоэксперт-оценщик Александр Громов
Автор Артем Николаев
Николаев Артем Игоревич — автоэксперт с 13-летним стажем. Анализирует динамику цен на вторичном рынке и технические регламенты эксплуатации транспорта.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
