Красота не спасает от сервиса: главные слабости современных авто из Поднебесной сегодня

Китайцы рванули на российский рынок как торпеда из подводной лодки. Блестящие кузова. Полные опции. Цена — копейки. Но вот вопрос: не развалится ли эта красота на первой же яме?
Эксперты качают головами. Электроника чихает. Программы глючат. J.D. Power насчитал 190 поломок на сотню машин. Как китайский фейерверк — ярко вспыхнул, быстро сгорел.
Geely и BYD держатся. Volvo-технологии спасают. Остальные? Пока ученики в классе у японцев.
Рынок рухнул под натиском. Цены упали. Комплектации — как в люксе. Подержанные авто дешевеют. Китайцы заполнили нишу.
Дизайн бьет в глаз. Экраны везде. Водители слюни пускают. Но это маскарад.
"Электроника в новых моделях — как перегруженная сеть в час пик, сбоит на морозе", — рассказал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Первое впечатление — фурор. Кожа. Камеры. Аудио как в опере. Но ПО — сплошной глюк.
Экраны мигают. Сенсоры слепнут в дождь. Как невеста в грязном белье под платьем.
|Бренд
|Первые проблемы
|Chery
|Глюки мультимедиа
|Haval
|Сенсоры парковки
Годы мстят. Ржавчина грызет. Подвеска стонет. Весенние угрозы добивают.
Электрика дохнет. Масло жрет. Дорога в сервис — норма. Как старый танкер с течью.
Geely рычит уверенно. Volvo-кровь в жилах. BYD держит удар. Миллион км не предел.
Меньше глюков. Больше пробега. Остальные нервно курят.
"Geely по надежности дышит в затылок европейцам, но следите за электроникой", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.
Японцы — волки. Китайцы — щенки. Корейцы в середине. Кроссоверы с пробегом не подводят.
Разрыв есть. Но сжимается. Китайцы учатся на ошибках.
Берите с Volvo-генами. Диагностика — святое. Проверяйте дым.
Сервис рядом. Гарантия железная. Не ведитесь на блеск.
"Выбирайте модели с проверенной электроникой, иначе — системный сбой на трассе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности Андрей Киселёв.
Отрасль мчится. Инвестиции льются. Масла эволюционируют.
Через 5 лет — паритет? Посмотрим. Пока — русская рулетка.
Geely — 10+ лет. Другие — 5-7. Зависит от ухода.
Электроника. ПО. Подвеска на ямах.
Пока нет. Но догоняют.
К порту Янба на побережье Красного моря направляются 25 супертанкеров. Здесь они должны забрать 50 миллионов баррелей саудовской нефти.