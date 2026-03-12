Красота не спасает от сервиса: главные слабости современных авто из Поднебесной сегодня

Китайцы рванули на российский рынок как торпеда из подводной лодки. Блестящие кузова. Полные опции. Цена — копейки. Но вот вопрос: не развалится ли эта красота на первой же яме?

Фото: commons.wikimedia.org by ATI1999, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Emgrand

Эксперты качают головами. Электроника чихает. Программы глючат. J.D. Power насчитал 190 поломок на сотню машин. Как китайский фейерверк — ярко вспыхнул, быстро сгорел.

Geely и BYD держатся. Volvo-технологии спасают. Остальные? Пока ученики в классе у японцев.

Почему китайцы захватили рынок

Рынок рухнул под натиском. Цены упали. Комплектации — как в люксе. Подержанные авто дешевеют. Китайцы заполнили нишу.

Дизайн бьет в глаз. Экраны везде. Водители слюни пускают. Но это маскарад.

"Электроника в новых моделях — как перегруженная сеть в час пик, сбоит на морозе", — рассказал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Блеск нового: электроника и дизайн

Первое впечатление — фурор. Кожа. Камеры. Аудио как в опере. Но ПО — сплошной глюк.

Экраны мигают. Сенсоры слепнут в дождь. Как невеста в грязном белье под платьем.

Бренд Первые проблемы Chery Глюки мультимедиа Haval Сенсоры парковки

Слабые места через годы

Годы мстят. Ржавчина грызет. Подвеска стонет. Весенние угрозы добивают.

Электрика дохнет. Масло жрет. Дорога в сервис — норма. Как старый танкер с течью.

Geely и BYD: светлячки в темноте

Geely рычит уверенно. Volvo-кровь в жилах. BYD держит удар. Миллион км не предел.

Меньше глюков. Больше пробега. Остальные нервно курят.

"Geely по надежности дышит в затылок европейцам, но следите за электроникой", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик Александр Громов.

С японцами: кто выживет?

Японцы — волки. Китайцы — щенки. Корейцы в середине. Кроссоверы с пробегом не подводят.

Разрыв есть. Но сжимается. Китайцы учатся на ошибках.

Как выбрать надежного китайца

Берите с Volvo-генами. Диагностика — святое. Проверяйте дым.

Сервис рядом. Гарантия железная. Не ведитесь на блеск.

"Выбирайте модели с проверенной электроникой, иначе — системный сбой на трассе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности Андрей Киселёв.

Разрыв сокращается?

Отрасль мчится. Инвестиции льются. Масла эволюционируют.

Через 5 лет — паритет? Посмотрим. Пока — русская рулетка.

Ответы на популярные вопросы о надежности китайских авто

Сколько лет служат китайские машины?

Geely — 10+ лет. Другие — 5-7. Зависит от ухода.

Что ломается чаще всего?

Электроника. ПО. Подвеска на ямах.

Лучше ли они японцев?

Пока нет. Но догоняют.

