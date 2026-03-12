Модель, которая смогла: как внедорожник из России стал лидером продаж в условиях высокой конкуренции

Российский автомобильный рынок в марте 2026 года преподнес громкую сенсацию. Отечественный внедорожник LADA Niva Travel, который долгое время оставался в тени технологичных конкурентов, совершил мощный рывок и возглавил рейтинг продаж в сегменте SUV. По данным аналитиков, за десятую неделю года было реализовано 1238 единиц этой модели, что позволило бренду LADA вернуть себе статус безусловного лидера.
Этот результат примечателен тем, что отечественной классике удалось обойти многолетнего фаворита — китайский кроссовер Haval Jolion, который на этот раз довольствовался второй строчкой с результатом 1167 проданных машин. Эксперты связывают такой успех с недавним обновлением "Нивы" и общим трендом на новые автомобили по доступным ценам, которые становятся все более востребованными в условиях меняющейся экономики.
Долгое время пальму первенства в сегменте кроссоверов удерживали представители китайского автопрома. Однако статистика 10-й недели 2026 года (период со 2 по 8 марта) показала, что рынок автомобилей готов к возвращению проверенных временем имен. Успех Niva Travel не случаен: модель смогла предложить уникальное сочетание проходимости и обновленного комфорта за цену, которая остается конкурентоспособной на фоне дорожающего импорта.
"Рост продаж Niva Travel — это индикатор того, что покупатель стал более прагматичным. В сегменте до 2 миллионов рублей альтернатив с честным полным приводом практически не осталось. Пока конкуренты борются за дизайн, LADA забирает рынок утилитарностью", — объяснил в беседе с Pravda. Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.
Помимо Niva Travel, в топ-3 вошел еще один амбициозный игрок — кроссовер Tenet T7 (1155 штук). Эта модель, являющаяся локализованной копией Chery Tiggo 7L, выпускается на заводе в Калуге и уже успела составить серьезную конкуренцию как китайским "одноклассникам", так и бюджетным полноприводным кроссоверам других марок.
Главным драйвером спроса стал масштабный рестайлинг, проведенный в конце прошлого года. Автомобиль получил не только "подтянутую" внешность со светодиодной оптикой и массивной решеткой радиатора, но и техническую начинку, которую ждали годами. Под капотом обосновался проверенный 8-клапанный двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л. с., который добавил машине тяги на низких оборотах.
|Характеристика
|Обновленная LADA Niva Travel
|Двигатель
|1,8 л (90 л. с.), повышенный крутящий момент
|Тормозная система
|Вентилируемые диски от LADA Vesta
|Подвеска
|Усиленный крепеж редуктора, новый стабилизатор
|Начальная цена
|от 1 419 000 рублей
Серьезной модернизации подверглась и подвеска. Инженеры переработали узел крепления переднего редуктора, сделав его более жестким, что снизило уровень вибраций в салоне. Кроме того, перенос стабилизатора в переднюю часть улучшил управляемость и реакцию на рулевое колесо. Эти изменения сделали машину более приспособленной для ежедневной эксплуатации в городе, а не только для вылазок на бездорожье.
"Техническое заимствование узлов от Vesta, например, более эффективных тормозов, пошло Niva Travel на пользу. Это повышает не только ресурс агрегатов, но и общую безопасность при активном маневрировании", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.
Рейтинг популярности SUV в России в 2026 году выглядит крайне пестро. Вслед за лидерами в ТОП-10 закрепились модели Tenet T4 и Haval M6 калужской сборки, а также белорусский Belgee X50. Интересно, что в список вошли и автомобили, поставляемые по параллельному импорту, такие как Mazda CX-5, что говорит о сохранении интереса к японскому автопрому, несмотря на отсутствие официальных поставок.
Тем не менее, отечественные модели удерживают позиции за счет широкой дилерской сети и доступности запчастей. Для тех, кто ищет максимальную выгоду, актуальной темой остается экономия топлива, что заставляет производителей смотреть в сторону битопливных решений, подобных LADA Vesta CNG, работающей на метане.
При стартовой цене в 1,4 млн рублей Niva Travel оказывается вне конкуренции для тех покупателей, кто не готов переплачивать за опции "китайцев". В то время как средний чек на иномарки стремится к 3 миллионам, отечественный внедорожник остается доступным массовому потребителю. Это особенно важно для жителей регионов, где стоимость владения и проходимость первичны.
"Мы видим, что многие водители возвращаются к покупке новых отечественных машин вместо рискованных сделок с автомобилями с пробегом. Гарантия производителя и фиксированные цены на ТО перевешивают статусность б/у премиума", — отметила в беседе с Pravda. Ru юрист по страховым спорам Анастасия Гущина.
Не стоит забывать и о правилах эксплуатации в зимний период. Владельцы новых LADA реже сталкиваются с проблемами электроники, которыми грешат современные кроссоверы в сильные морозы. При этом важно соблюдать базовые рекомендации, такие как правильное хранение аккумулятора и своевременное обслуживание, чтобы автомобиль служил долго.
Актуальные цены на рестайлинговую версию начинаются от 1 419 000 рублей за базовую комплектацию без учета дилерских наценок и дополнительных опций.
Нет, на данный момент LADA Niva Travel оснащается исключительно 5-ступенчатой механической коробкой передач в паре с системой постоянного полного привода и раздаточной коробкой.
Автомобиль получил модернизированный 8-клапанный мотор объемом 1,8 литра мощностью 90 лошадиных сил, адаптированный для работы под серьезными нагрузками.
