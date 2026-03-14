Академик Черский прошёл полмира: как Россия спасала Северный поток-2

Плавучий завод длиной с три футбольных поля, который днем и ночью сваривает трубы и опускает их на дно морское — незабываемое зрелище.

Фото: Own work by HenSti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Судно "Академик Черский"

Морские гиганты энергетики

Его можно наблюдать, когда работают суда-трубоукладчики — уникальные инженерные сооружения, без которых невозможна современная энергетика. Именно они соединяют страны под водой, прокладывая газопроводы по дну Балтийского, Черного и других морей.

Мировой рекорд скорости укладки принадлежит гиганту Pioneering Spirit. В 2018 году при строительстве "Турецкого потока" в Черном море это судно уложило 6,27 км труб за сутки.

Чтобы понять масштаб: это как проложить расстояние от Кремля до МКАД всего за один день работы. Сам корабль поражает воображение — его длина составляет 477 м, а ширина — 124 метра. Для сравнения, знаменитый "Титаник" был почти втрое короче.

Но Pioneering Spirit — не единственный рекордсмен. Его собрат Solitaire, принадлежащий той же компании Allseas, держит рекорд по глубине укладки. В 2007-м он уложил трубы на глубине 2,775 км. Это почти три километра воды — давление чудовищное, а точность должна быть ювелирной.

"Северный поток-2"

Интересна судьба Solitaire. Это судно родилось в 1972 году в Японии как обычный балкер для перевозки грузов. Кто мог предположить, что через четверть века его разрежут пополам и перестроят в трубоукладчик?

В 1996–1998 годах на верфи Swan Hunter в Англии произошло второе рождение корабля. Теперь его длина достигла трехсот метров, на нем могут разместиться 420 человек.

Solitaire активно строил "Северный поток-2". Его система динамического позиционирования позволяла работать без якорей, что критически важно в Балтийском море — на дне до сих пор лежат мины времен двух мировых войн. Трогать их якорями — значит рисковать подорваться.

Однако в дело вмешалась политика. В декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, участвующих в прокладке "Северного потока-2". Швейцарская Allseas отвела свои суда — Audacia, Pioneering Spirit и Solitaire — из Балтики. Solitaire ушел на новый проект в Норвегию, к месторождению Troll. Перед Россией встала задача достраивать газопровод своими силами.

"Академик Черский": тринадцатилетняя эпопея

Здесь в игру вступает главный герой российской морской трубоукладки — "Академик Черский". История корабля достойна приключенческого романа. Заложили судно в 2007 году в КНР на верфи Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry. Заказчиком была нигерийско-голландская компания, проект разрабатывали норвежцы. Изначально судно носило имя Jascon-18.

В 2015-м его купил сингапурский филиал компании из РФ "Межрегионтрубопроводстрой". Сумма сделки впечатляет — 1 миллиард долларов. Но тут начались проблемы: судно арестовали в Сингапуре из-за отсутствия оплаты полной стоимости постройки.

Только летом 2016-го Jascon-18 стал собственностью "Газпром флота" и получил новое имя "Академик Черский". Это талантливый специалист, занимавшийся поиском газовых месторождений. До 2017-го корабль простоял в Индонезии, потом его перебазировали в РФ. Но не все проходило так просто!

Одиссея трубоукладчика

Технические характеристики "Академика Черского" довольно серьезные. Длина — 150 м, ширина — почти 37 м, водоизмещение — более 30 тысяч тонн. На борту могут работать до 400 человек.

Главный кран способен поднимать 1800 т — это вес почти 100 груженых КамАЗов. Система трубоукладки S-lay позволяет прокладывать трубы диаметром до 60 дюймов на глубину до 2,5 км со скоростью 5 километров в сутки.

Но до начала работ корабль требовал модернизации. Он было настроен на трубы меньшего диаметра для проекта "Сахалин-3". В конце 2019-го был объявлен тендер на дооснащение почти на 874 миллиона рублей.

В начале весны 2020-го "Академик Черский" вышел из Находки в беспримерное путешествие. Ему предстояло обогнуть полмира, чтобы попасть в Балтийское море. Путь пролегал через Тихий и Индийский океаны. И тут — началось.

Боевое сопровождение

Когда единственное российское судно, способное достроить "Северный поток-2", отправилось в путь, за ним началась настоящая охота. Американцы внимательно следили за каждым шагом трубоукладчика через спутниковые системы AIS.

В ответ российское командование развернуло целую морскую операцию. Из Владивостока экстренно вышел большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" с танкером "Печенга". Выход был внезапным — экипаж даже доукомплектовывали в спешке матросами с других кораблей.

13 февраля японские Силы самообороны заметили русский отряд, проходящий Цусимским проливом в Восточно-Китайское море. Курс — Индийский океан. А там уже дежурил сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый" с танкером "Ельня" и буксиром "Виктор Конецкий". Их боевая служба должна была закончиться еще в январе, но они ждали особого гостя.

"Академик Черский" шел словно под конвоем. "Адмирал Виноградов" прикрывал его в Тихом и Индийском океанах. У Шри-Ланки трубоукладчик выключил систему AIS, чтобы не светить свои перемещения. Затем к эскорту подключился "Ярослав Мудрый". Так, под охраной боевых кораблей, уникальное судно добралось до Балтики.

Свои среди чужих

У "Академика Черского" есть еще одна удивительная особенность — его интернациональная родословная. Проект разработали норвежцы из Vik-Sandvik, построили китайцы, крановщиков обучали в Абу-Даби. Чтобы укладывать трубы на мелководье по требованию ФРГ судно дооснастили якорным позиционированием.

В мае 2020-го "Черский" прибыл в Мукран на немецком острове Рюген для дооснащения. Именно там находится логистическая база "Северного потока-2". К тому моменту строительство газопровода было завершено на 95% — из 2460 километров оставалось уложить около 121.

Для снабжения трубоукладчика задействовали суда "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", построенные на Амурском судостроительном заводе. Эти 90-метровые снабженцы доставляют трубы, цемент, топливо и продовольствие.

Советское наследство и современные реалии

В СССР вопросам подводного трубопроводного транспорта уделяли большое внимание. Советские инженеры разрабатывали технологии для прокладки труб по дну Каспийского и Черного морей.

Однако специализированных судов-гигантов, подобных современным, не строили — использовали переоборудованные сухогрузы и баржи.

Сегодня Россия активно наращивает собственные компетенции. "Академик Черский" — пока единственное в стране судно такого класса, способное работать на глубоководных проектах. Вместе с баржой "Фортуна", которая также участвовала в достройке "Северного потока-2", они представляют российский флот трубоукладчиков.

"Фортуна" имеет ограничение — на ней нет системы динамического позиционирования, необходимой для укладки труб в датских водах. Поэтому основная нагрузка легла именно на "Черского".

В феврале 2026 года стало известно, что европейские компании в обход санкций поставили для него новейшее оборудование на сумму не менее 10 миллионов долларов.

Технологии будущего

Современные трубоукладчики — не просто корабли, а плавучие заводы с высочайшей автоматизацией. Процесс сварки труб полностью механизирован, каждый шов проверяется рентгеном прямо на борту.

Стингер — специальная опускная стрела — может достигать длины 120 метров, как у "Академика Черского". Он поддерживает трубу при спуске на дно, не давая ей переломиться под собственным весом.

Натяжители удерживают трубу с усилием до 600 тонн. Это позволяет работать на глубинах более двух километров. Системы динамического позиционирования удерживают судно в заданной точке с точностью до сантиметров, несмотря на ветер и волны.

Самый большой трубоукладчик в мире — Pioneering Spirit — имеет длину со стингером около 477 метров. Он способен укладывать трубы диаметром до 68 дюймов. Для сравнения: "Северный поток-2" использует трубы диаметром 48 дюймов.